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Мат Деймън разкри: Съпругата му е претърпяла мозъчна операция
  Тема: Известни личности

Мат Деймън разкри: Съпругата му е претърпяла мозъчна операция

7 Ноември, 2026 17:14 600 2

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Лусиана се подложила на операция заради мозъчна аневризма седмица преди „Оскарите“ през 2024 г. Въпреки възстановяването тя придружила актьора на партито след церемонията

Мат Деймън разкри: Съпругата му е претърпяла мозъчна операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мат Деймън разкри, че съпругата му Лусиана е претърпяла операция след мозъчна аневризма само седмица преди церемонията „Оскар“ през 2024 г. Актьорът съобщи, че тя вече е напълно добре, но определи случилото се като един от най-страшните моменти в живота му.

„Слава Богу, тя е напълно добре, но ѝ беше направена мозъчна операция седмица преди „Оскарите“, каза Деймън пред GQ. По думите му в нощта на церемонията Лусиана за първи път се почувствала достатъчно добре, за да стане от леглото и да възстанови силите си.

Лусиана изненадала актьора след операцията

Въпреки скорошната операция Лусиана си избрала рокля и изненадала съпруга си с решение да отидат на партито след церемонията. Деймън разказа, че тя си спомнила как двамата са пропуснали подобен момент през 2007 г., когато филмът „От другата страна“ спечелил наградата „Оскар“ за най-добър филм.

„Тя каза: „Този път ще отидем“, разказа актьорът. Той определи постъпката ѝ като „много героична“ и допълни, че тя е имала голямо значение за него.

Деймън не разкри подробности за медицинската процедура, през която е преминала съпругата му, нито уточни дали аневризмата е била разкъсана. Известно е единствено, че операцията е била извършена седмица преди наградите и че по-късно Лусиана се е възстановила достатъчно, за да присъства на партито.

Споменът за пропуснатата церемония през 2007 г.

Мат Деймън свързва преживяното през 2024 г. с друга церемония, която е пропуснал. През 2007 г. той е снимал „Ултиматумът на Борн“ и е гледал наградите от дома си в Маями заедно с Лусиана.

Филмът „От другата страна“ на Мартин Скорсезе спечелил четири отличия, сред които за най-добър филм и най-добър режисьор. Деймън разказа, че първоначално не е осъзнавал, че продукцията може да спечели най-голямата награда, а след церемонията получил обаждания от актьорския състав и студиото с въпроса защо не е присъствал.

През 2024 г. Деймън беше част от актьорския състав на „Опенхаймер“, който спечели седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм. Следващият му голям проект е „Одисея“ на Кристофър Нолан, в който той изпълнява ролята на Одисей.

Източници: gq.com, goodmorningamerica.com, tialoto.bg


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    0 0 Отговор
    Борн . Джейсън Борн !

    Коментиран от #2

    17:19 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.