Мат Деймън на 56: от „Добрият Уил Хънтинг“ до „Одисеята“

Мат Деймън навършва 56 години с роля, която го отвежда далеч от познатия образ на Джейсън Борн. В „Одисеята“ на Кристофър Нолан той играе Одисей – героя, който се опитва да се върне у дома след Троянската война. Филмът излезе по кината на 17 юли 2026 г., а до септември достигна 1,68 млрд. долара приходи в световен мащаб и стана най-касовото заглавие в историята на Universal Pictures.

„Имах истинска емоционална връзка с всеки етап от пътуването“, казва Деймън пред Reuters за подготовката си за ролята. Той описва проекта като най-предизвикателния в кариерата си – не само заради мащаба, но и заради начина, по който Нолан пресъздава древния епос на Омир.

Сценарият, който променя живота му

Деймън е роден на 8 октомври 1970 г. в Кеймбридж, Масачузетс. Когато е на около 10 години, се запознава с Бен Афлек – приятелство, което по-късно ще се превърне в едно от най-известните творчески партньорства в американското кино.

След училище Деймън започва да учи английска литература в Харвард. За курс по драматургия написва 40-страничен сценарий. Текстът остава недовършен, докато Афлек не го убеждава двамата да го развият заедно. Така се ражда „Добрият Уил Хънтинг“ – филмът, който през 1997 г. превръща двамата приятели в звезди.

Деймън и Афлек печелят „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий, а филмът получава общо девет номинации, включително за най-добър филм и най-добър актьор за Деймън. Малко преди това актьорът напуска Харвард 12 кредита преди дипломирането, за да преследва кариера в киното.

От драматични роли до Джейсън Борн

Киното го привлича още преди големия пробив. Деймън дебютира с малка роля в „Мистик Пица“ през 1988 г., а за участието си във „В огъня“ сваля около 18 килограма за 100 дни. През следващите години се появява във филми като „Спасяването на редник Райън“, „Талантливият мистър Рипли“, „Бандата на Оушън“ и „От другата страна“.

През 2002 г. идва ролята, която променя публичния му образ. В „Самоличността на Борн“ Деймън играе агент с амнезия, който се опитва да възстанови самоличността си. Следват „Превъзходството на Борн“, „Ултиматумът на Борн“ и „Джейсън Борн“. Успоредно с екшън поредицата той продължава да избира различни жанрове, а ролята му в „Марсианецът“ му носи „Златен глобус“.

Какво предстои

След успеха на „Одисеята“ Деймън е свързан и с нов филм на Даниел Куан и Даниел Шайнерт – режисьорите на „Всичко навсякъде наведнъж“. По информация на Variety той води преговори за главната роля, след като Райън Гослинг се оттегля от проекта. Подробностите за сюжета засега се пазят в тайна, а премиерата е планирана за 19 ноември 2027 г.

Така рожденият ден на Мат Деймън идва в момент, в който кариерата му отново се движи между големия зрелищен спектакъл, авторското кино и нови партньорства зад камерата. От недовършените страници в Харвард до образа на Одисей пътят му остава белязан от едно и също решение – да не остане в рамките на вече познатата роля.

Източник: reutersconnect.com