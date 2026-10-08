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Мат Деймън на 56: от „Добрият Уил Хънтинг“ до „Одисеята“
  Тема: Известни личности

Мат Деймън на 56: от „Добрият Уил Хънтинг“ до „Одисеята“

8 Октомври, 2026 10:36 678 6

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  • кристофър нолан

Актьорът празнува рождения си ден след рекордния успех на филма на Кристофър Нолан и преди нов проект с режисьорите на „Всичко навсякъде наведнъж“.

Мат Деймън на 56: от „Добрият Уил Хънтинг“ до „Одисеята“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мат Деймън навършва 56 години с роля, която го отвежда далеч от познатия образ на Джейсън Борн. В „Одисеята“ на Кристофър Нолан той играе Одисей – героя, който се опитва да се върне у дома след Троянската война. Филмът излезе по кината на 17 юли 2026 г., а до септември достигна 1,68 млрд. долара приходи в световен мащаб и стана най-касовото заглавие в историята на Universal Pictures.

„Имах истинска емоционална връзка с всеки етап от пътуването“, казва Деймън пред Reuters за подготовката си за ролята. Той описва проекта като най-предизвикателния в кариерата си – не само заради мащаба, но и заради начина, по който Нолан пресъздава древния епос на Омир.

Сценарият, който променя живота му

Деймън е роден на 8 октомври 1970 г. в Кеймбридж, Масачузетс. Когато е на около 10 години, се запознава с Бен Афлек – приятелство, което по-късно ще се превърне в едно от най-известните творчески партньорства в американското кино.

След училище Деймън започва да учи английска литература в Харвард. За курс по драматургия написва 40-страничен сценарий. Текстът остава недовършен, докато Афлек не го убеждава двамата да го развият заедно. Така се ражда „Добрият Уил Хънтинг“ – филмът, който през 1997 г. превръща двамата приятели в звезди.

Деймън и Афлек печелят „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий, а филмът получава общо девет номинации, включително за най-добър филм и най-добър актьор за Деймън. Малко преди това актьорът напуска Харвард 12 кредита преди дипломирането, за да преследва кариера в киното.

От драматични роли до Джейсън Борн

Киното го привлича още преди големия пробив. Деймън дебютира с малка роля в „Мистик Пица“ през 1988 г., а за участието си във „В огъня“ сваля около 18 килограма за 100 дни. През следващите години се появява във филми като „Спасяването на редник Райън“, „Талантливият мистър Рипли“, „Бандата на Оушън“ и „От другата страна“.

През 2002 г. идва ролята, която променя публичния му образ. В „Самоличността на Борн“ Деймън играе агент с амнезия, който се опитва да възстанови самоличността си. Следват „Превъзходството на Борн“, „Ултиматумът на Борн“ и „Джейсън Борн“. Успоредно с екшън поредицата той продължава да избира различни жанрове, а ролята му в „Марсианецът“ му носи „Златен глобус“.

Какво предстои

След успеха на „Одисеята“ Деймън е свързан и с нов филм на Даниел Куан и Даниел Шайнерт – режисьорите на „Всичко навсякъде наведнъж“. По информация на Variety той води преговори за главната роля, след като Райън Гослинг се оттегля от проекта. Подробностите за сюжета засега се пазят в тайна, а премиерата е планирана за 19 ноември 2027 г.

Така рожденият ден на Мат Деймън идва в момент, в който кариерата му отново се движи между големия зрелищен спектакъл, авторското кино и нови партньорства зад камерата. От недовършените страници в Харвард до образа на Одисей пътят му остава белязан от едно и също решение – да не остане в рамките на вече познатата роля.

Източник: reutersconnect.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Този е готин

    10:37 08.10.2026

  • 2 не съм маймуна

    3 0 Отговор
    Той е готин, но не трябвало да се съгласява да играе в Одисеята с черната Елена!

    10:56 08.10.2026

  • 3 кореняк айтозлия

    2 5 Отговор
    Не се наяде с пари и тоя.

    11:19 08.10.2026

  • 4 Честит рожден ден

    1 0 Отговор
    На всички рожденици днес!
    Бъдете здрави и щастливи!

    11:21 08.10.2026

  • 5 ккк

    0 0 Отговор
    Не ме кефи този, Бен Афлек е доста по-симпатичен и кадърен.

    11:51 08.10.2026

  • 6 Мюмюн

    3 0 Отговор
    Борн и поредицата гледах с ей такива очи! Яко

    11:53 08.10.2026