На 6 октомври 1966 г. LSD става незаконен в Калифорния. Законът, подписан няколко месеца по-рано от губернатора Пат Браун, криминализира производството, продажбата и притежанието на диетиламида на лизергиновата киселина – синтетично психеделично вещество, известно с популярното си съкращение LSD.

Забраната влиза в сила в 00:01 часа. Така Калифорния става първият щат в САЩ, който поставя притежанието на LSD извън закона. На същия ден в Сан Франциско се провежда Love Pageant Rally – събитие, свързано с края на законната употреба на психеделика в щата. То се превръща в един от символичните моменти около началото на новия период за американската контракултура.

Забраната не е федерална

Датата често се описва неточно като момента, в който LSD е забранен в целите Съединени щати. На 6 октомври 1966 г. става дума за закон на щата Калифорния, а не за федерална забрана.

Федералното правителство вече е започнало да ограничава достъпа до LSD. През 1966 г. Администрацията по храните и лекарствата поставя продажбата и разпространението му под строг контрол и допуска употреба основно в рамките на одобрени научни изследвания. Причината, посочена от федералните власти, са съобщавани тежки психични реакции и риск от злоупотреба.

Федералната криминализация на притежанието идва през 1968 г. При подписването на съответния закон президентът Линдън Джонсън заявява: „С този закон незаконното производство, продажба или разпространение на LSD и сходни вещества се превръща във федерално престъпление“. Тогава за производството, продажбата или разпространението се предвиждат до пет години затвор и глоба до 10 000 долара, а за притежание – до една година затвор и глоба до 1000 долара.

От лабораторен интерес до символ на контракултурата

Преди забраните LSD се използва в психиатрични и психологически изследвания. В началото на 1960-те години веществото привлича вниманието и извън научните среди, особено сред млади хора, музиканти и представители на набиращото сила движение на хипитата.

Психологът Тимъти Лири се превръща в един от най-разпознаваемите му защитници, а писателят Кен Киси организира поредица от „киселинни тестове“ в района на Сан Франциско. Тези събития съчетават употреба на LSD, музика и светлинни ефекти и допринасят за превръщането на веществото в знак на бунта срещу традиционните обществени норми.

През 1970 г. LSD е включен в списък I съгласно федералния Закон за контролираните вещества. Това означава, че американското законодателство го определя като вещество с висок потенциал за злоупотреба и без призната медицинска употреба. Така забраната, започнала в Калифорния на 6 октомври 1966 г., постепенно се превръща в общонационална федерална политика.

Източници: history.com, smithsonianmag.com