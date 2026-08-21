Ал Пачино помогнал на Джейми Фокс да се подготви за бащинството на 58 години

Американският актьор, певец и комик Джейми Фокс призна, че първоначално е имал сериозни колебания дали да стане баща отново на 58 години. Носителят на „Оскар“ очаква третото си дете и първо с партньорката си Алис Хъкстеп, а в ново интервю разказа с чувство за хумор как разговор с легендарния актьор Ал Пачино му помогнал да погледне различно на късното бащинство.

„На моята възраст бях малко раздвоен“, призна Джейми Фокс пред E! News. Актьорът обаче си спомни за среща с Ал Пачино, който стана баща за четвърти път на 83 години. Фокс се пошегувал с него дали отново ще се нареди сред родителите, които водят децата си на училище, след което заключил: „Помислих си: добре, значи и аз съм наред“.

58-годишният Джейми Фокс и 31-годишната Алис Хъкстеп очакват първото си общо дете. Новината за бременността беше потвърдена през май 2026 г. За актьора това ще бъде трето дете, докато за Хъкстеп ще е първо. Двамата пазят връзката си сравнително далеч от публичното пространство, въпреки че през последните месеци бяха заснети заедно няколко пъти.

Фокс вече има две дъщери. Корин Фокс, която също работи като актриса и продуцент, е на 32 години, а по-малката му дъщеря Анелиз Бишъп е на 17. Именно Корин беше до баща си по време на последното му интервю за предстоящото бебе и от години има важна роля както в личния, така и в професионалния му живот.

Новината за още едно дете има особено значение за Джейми Фокс след тежката здравословна криза през 2023 г. Актьорът по-късно разкри, че е получил мозъчен кръвоизлив, довел до инсулт, и е преминал през продължително лечение и рехабилитация. Корин и Анелиз бяха сред хората, които останаха до него през този период, а през 2025 г. изпълнителят публично им благодари, заявявайки, че подкрепата им е помогнала да спасят живота му.

Връзката му с Алис Хъкстеп също премина през труден период около възстановяването му. Двамата бяха свързвани още от 2022 г., а отношенията им станаха публично известни през 2023 г. Според американски медии те са се разделили за кратко в началото на 2025 г., но няколко месеца по-късно са подновили връзката си.

За Джейми Фокс бащинството отдавна е повече от тема от личния му живот. Отношенията му с Корин вдъхновиха комедийния сериал „Татко, спри да ме излагаш!“, в който актьорът се шегува именно с трудностите да бъдеш известен и понякога прекалено ентусиазиран баща на тийнейджърка. Корин Фокс участва и като изпълнителен продуцент на проекта.

Сега обаче ситуацията е различна. Когато новото му дете се роди, най-голямата му дъщеря ще бъде над три десетилетия по-възрастна от своето братче или сестриче. Самият актьор не скрива, че възрастта е била част от колебанията му, но очевидно вече гледа на предстоящото бащинство с повече спокойствие и хумор.

Примерът на Ал Пачино далеч не е единственият в Холивуд. Робърт де Ниро стана баща за седми път на 79 години, а музикантът Мик Джагър посрещна осмото си дете на 73.