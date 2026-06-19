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Турският актьор Ердем Кайнарджа беше арестуван за наркотици на снимачната площадка

Турският актьор Ердем Кайнарджа беше арестуван за наркотици на снимачната площадка

19 Юни, 2026 11:31 777 7

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Продължава мащабната спецакция на турските спецсили срещу разпространението и употребата на наркотици сред знаменитостите

Турският актьор Ердем Кайнарджа беше арестуван за наркотици на снимачната площадка - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Спецполицаи от отдела за борба с наркотиците на турската полиция нахлуха на снимачната площадка и задържаха известния актьор Ердем Кайнарджа. Звездата е арестувана по подозрение за употреба на наркотични вещества, съобщи „Хаберлер“.

Извънредната акция хвърли в шок целия снимачен екип, допълва Телеграф.

Ударът е проведен на територията на студио на Турското радио и телевизия (ТРТ). Спецчастите са атакували обекта по време на снимките на епизод от мащабен нов сериал, чиято предстояща премиера се очаква с огромно нетърпение от зрителите. Площадката на новия проект е разположена в стара историческа сграда от османския период, която в момента е собственост на частна фабрика за кожени изделия.

Кайнарджа, който изпълнява главната роля в новия проект със заглавие „Море и огън“, е бил изведен от полицията директно от караваната за сценична подготовка. Униформените са извършили и светкавичен обиск на личния автомобил на артиста, но вътре не са открити съмнителни улики. Актьорът е бил отведен в районното управление, където е дал кръвна проба и показания и впоследствие е бил освободен.

Скандалният инцидент парализира работния процес. Снимачният екип е прекъснал работа за една цяла седмица, докато бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.

Ердем Кайнарджа е изключително популярен у нас с ролите си в хитовите поредици „Опасно изкушение“, „Приказка за острова“ и „Сърдечен удар“.

Случаят е част от редица мащабни операции, свързани с притежание или употреба на забранени субстанции в южната ни съседка. При акциите бяха задържани множество известни лица от шоубизнеса в страната.


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  • 1 Събке, глганче мое

    3 1 Отговор
    никой не го интересуват новини за някакви световно неизвестни турски кьопеци. Ти днес изяде ли 1 кило баница на закуска, щото твоята кръгла форма трябва да се подържа

    11:43 19.06.2026

  • 2 Запознат

    2 1 Отговор
    Нормално е да има в България демографска криза. Кой балък ще преспи и ще направи деца на тия долнопробни и смръдливи българки? 🥳☦️🪬

    12:03 19.06.2026

  • 3 мгмхм

    4 0 Отговор
    в турция да погледнеш ердоган на криво си е затвор

    12:06 19.06.2026

  • 4 Ама

    0 0 Отговор
    100 статии вече по темата и нито са открили наркотици нито са казали кой с какви наркотици се друса. И в крайна сметка и турците както у нас натягат потребителите "наркоманите" ,но за дилъри,вносители нищо не се казва ,тестват ли ги преследват ли ги ловят ли ги.

    12:17 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    1 1 Отговор
    А бе тоя Киро скалата къде се изгуби , няма ли мерак да ме издумка един път 🥳

    12:28 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.