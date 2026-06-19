Турският актьор Ердем Кайнарджа беше арестуван за наркотици на снимачната площадка

Спецполицаи от отдела за борба с наркотиците на турската полиция нахлуха на снимачната площадка и задържаха известния актьор Ердем Кайнарджа. Звездата е арестувана по подозрение за употреба на наркотични вещества, съобщи „Хаберлер“.
Извънредната акция хвърли в шок целия снимачен екип, допълва Телеграф.
Ударът е проведен на територията на студио на Турското радио и телевизия (ТРТ). Спецчастите са атакували обекта по време на снимките на епизод от мащабен нов сериал, чиято предстояща премиера се очаква с огромно нетърпение от зрителите. Площадката на новия проект е разположена в стара историческа сграда от османския период, която в момента е собственост на частна фабрика за кожени изделия.
Кайнарджа, който изпълнява главната роля в новия проект със заглавие „Море и огън“, е бил изведен от полицията директно от караваната за сценична подготовка. Униформените са извършили и светкавичен обиск на личния автомобил на артиста, но вътре не са открити съмнителни улики. Актьорът е бил отведен в районното управление, където е дал кръвна проба и показания и впоследствие е бил освободен.
Скандалният инцидент парализира работния процес. Снимачният екип е прекъснал работа за една цяла седмица, докато бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.
Ердем Кайнарджа е изключително популярен у нас с ролите си в хитовите поредици „Опасно изкушение“, „Приказка за острова“ и „Сърдечен удар“.
Случаят е част от редица мащабни операции, свързани с притежание или употреба на забранени субстанции в южната ни съседка. При акциите бяха задържани множество известни лица от шоубизнеса в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Събке, глганче мое
11:43 19.06.2026
2 Запознат
12:03 19.06.2026
3 мгмхм
12:06 19.06.2026
4 Ама
12:17 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
12:28 19.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.