Джейми Фокс стана баща за трети път на 58 години

Джейми Фокс и приятелката му Алис Хъкстеп станаха родители на първото си общо дете. Полът и името на бебето не са разкрити, а двойката продължава да пази личния си живот далеч от публичното внимание, съобщава списание „People“.
За 58-годишния актьор това е трето дете. Джейми Фокс има две дъщери – 32-годишната Корин от връзката му с Кони Клайн и 18-годишната Анелайс от отношенията му с Кристин Гранис. За 31-годишната Хъкстеп новороденото е първо дете.
Новината, че Фокс и австралийският фитнес модел очакват дете, се появи през май 2026 г. По-късно същия месец Алис беше забелязана в Лос Анджелис с видимо бременно коремче. Двамата са свързвани романтично от няколко години, но рядко коментират отношенията си публично.
През август Джейми Фокс говори пред E! News за решението си да стане баща отново. Той призна, че на 58 години е имал колебания, но среща с Ал Пачино променила гледната му точка.
„На моята възраст бях малко колеблив. Но после се натъкнах на Ал Пачино.“, каза шеговито актьорът.
Фокс разказа, че се пошегувал с Пачино дали отново ще чака на опашката пред училището, за да вземе детето си. След този разговор актьорът решил, че е готов за новия етап от живота си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дал господ
за писарки и каки
12:08 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Набор
12:13 05.11.2026
4 Браво
12:29 05.11.2026