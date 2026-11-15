Като по Кустурица: Крива Паланка е превзета от над 1000 свободни говеда

Крави и бикове слизат от околните хълмове на Крива Паланка най-често през нощта, преминават по улиците, пасат в паркове и влизат в частни дворове. Картината напомня сюжет от балкански филм на Емир Кустурица, но за жителите на този североизточен град в Северна Македония това е ежедневен проблем, който продължава от години.

Свободно се движат над 1000 говеда. Те унищожават зеленчукови градини, овощни дървета, огради и земеделска продукция, а понякога се появяват между автомобилите по пътя към България. Местните жители предупреждават и за риск за водоснабдяването, след като животни са били забелязвани край основни водоизточници.

От 400 животни до над 1000

Кметът Сашко Митовски заяви пред Associated Press, че стадото е нараснало от около 400 говеда преди четири години до повече от 1000 днес.

„Броят на говедата нарасна от 400 преди четири години до над 1000 днес“, каза Митовски.

По думите му животните се движат свободно през Крива Паланка и 34 околни села. Жителите вече организират протести, настоявайки държавните институции да прекратят скитанията на стадото и да поемат отговорност за него.

Проблемът не е само селскостопански. Пенсионерът Лазо Стаменковски, който живее в покрайнините на града, разказва, че говедата са унищожили повече от 150 дървета в овощната му градина. Други жители описват повредени огради, изгазени ниви и животни, които се появяват внезапно край домовете им.

Заповед за изземване, която не е изпълнена

През 2024 г. Агенцията по храните и ветеринарномедицинската дейност е издала заповед за изземване на стадото от тримата му собственици. Според Митовски обаче заповедта не е била изпълнена, а общината няма законови правомощия сама да конфискува животните.

Един от собствениците е бил задържан миналата година за възпрепятстване на опит за изземване. По-късно е освободен, след като инспектор от агенцията е заявил пред съда, че не е установил възпрепятстване на операцията. Кметът определя случая като поредица от институционални провали, при които отговорността се прехвърля между различни органи.

Митовски поиска правителството да обяви 30-дневно кризисно състояние. Според него това би позволило да бъдат осигурени средства, техника и място за настаняване на животните. Към последните публикувани данни решение по искането не е обявено.

Стадо за стотици хиляди евро

По оценки, базирани на текущите пазарни цени, стойността на повече от 1000-те говеда е между 360 000 и 570 000 евро. Част от жителите смятат, че животните могат да бъдат продадени на достъпни цени на хора, които разполагат с условия да ги отглеждат.

Иронията не е убягнала на местните. Жител, застанал на моста над река Крива река, разказал, че животните са изяли цветята в двора му.

„Следващия път ще приготвя салата от цветя и ще поканя кравите на парти“, пошегувал се той.

Зад шегата обаче остава проблемът: хората губят реколта, животните са оставени без контрол, а институциите все още не са намерили място нито за стадото, нито за отговорността около него.

Източници: apnews.com, euronews.com