Като по Кустурица: Крива Паланка е превзета от над 1000 свободни говеда

Крави и бикове слизат от околните хълмове на Крива Паланка най-често през нощта, преминават по улиците, пасат в паркове и влизат в частни дворове. Картината напомня сюжет от балкански филм на Емир Кустурица, но за жителите на този североизточен град в Северна Македония това е ежедневен проблем, който продължава от години.
Свободно се движат над 1000 говеда. Те унищожават зеленчукови градини, овощни дървета, огради и земеделска продукция, а понякога се появяват между автомобилите по пътя към България. Местните жители предупреждават и за риск за водоснабдяването, след като животни са били забелязвани край основни водоизточници.
От 400 животни до над 1000
Кметът Сашко Митовски заяви пред Associated Press, че стадото е нараснало от около 400 говеда преди четири години до повече от 1000 днес.
По думите му животните се движат свободно през Крива Паланка и 34 околни села. Жителите вече организират протести, настоявайки държавните институции да прекратят скитанията на стадото и да поемат отговорност за него.
Проблемът не е само селскостопански. Пенсионерът Лазо Стаменковски, който живее в покрайнините на града, разказва, че говедата са унищожили повече от 150 дървета в овощната му градина. Други жители описват повредени огради, изгазени ниви и животни, които се появяват внезапно край домовете им.
Заповед за изземване, която не е изпълнена
През 2024 г. Агенцията по храните и ветеринарномедицинската дейност е издала заповед за изземване на стадото от тримата му собственици. Според Митовски обаче заповедта не е била изпълнена, а общината няма законови правомощия сама да конфискува животните.
Един от собствениците е бил задържан миналата година за възпрепятстване на опит за изземване. По-късно е освободен, след като инспектор от агенцията е заявил пред съда, че не е установил възпрепятстване на операцията. Кметът определя случая като поредица от институционални провали, при които отговорността се прехвърля между различни органи.
Митовски поиска правителството да обяви 30-дневно кризисно състояние. Според него това би позволило да бъдат осигурени средства, техника и място за настаняване на животните. Към последните публикувани данни решение по искането не е обявено.
Стадо за стотици хиляди евро
По оценки, базирани на текущите пазарни цени, стойността на повече от 1000-те говеда е между 360 000 и 570 000 евро. Част от жителите смятат, че животните могат да бъдат продадени на достъпни цени на хора, които разполагат с условия да ги отглеждат.
Иронията не е убягнала на местните. Жител, застанал на моста над река Крива река, разказал, че животните са изяли цветята в двора му.
Зад шегата обаче остава проблемът: хората губят реколта, животните са оставени без контрол, а институциите все още не са намерили място нито за стадото, нито за отговорността около него.
Източници: apnews.com, euronews.com
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