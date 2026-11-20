Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на Българския футболен съюз. Решението е взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни.

„Решението е взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни“, посочиха от Българския футболен съюз.

Котев пое поста през април 2024 г., след като дотогавашният технически директор Георги Иванов беше избран за президент на футболната централа. При назначаването му БФС определи широк кръг отговорности за новия директор, включително координацията на работата на националните отбори и развитието на различните направления в българския футбол.

Като технически директор Кирил Котев беше пряко отговорен за работата на всички национални отбори. В ресора му влизаха още треньорската школа към БФС, детско-юношеският футбол и женският футбол.

В съобщението за раздялата не е посочено кой ще поеме функциите му или дали предстои промяна в структурата на техническото направление. Котев беше част от ръководния екип на БФС и участваше в решения, свързани с националните селекции и развитието на футбола в страната.