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Джъстин Тимбърлейк подготвя документален сериал с Джанет Джексън
  Тема: Известни личности

Джъстин Тимбърлейк подготвя документален сериал с Джанет Джексън

4 Ноември, 2026 16:59 469 0

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  • документална поредица

Четирисерийната продукция ще разгледа скандала от Супербоул през 2004 г. и коментари на Бритни Спиърс

Джъстин Тимбърлейк подготвя документален сериал с Джанет Джексън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джъстин Тимбърлейк подготвя документална поредица от четири части за Apple TV, която се очаква да излезе през декември. Проектът е описван като продукция, разказваща открито за личния и професионалния му живот, а режисьор е Фишър Стивънс. Три източника са потвърдили информацията пред Variety.

Според един от тях Джанет Джексън ще говори в поредицата за скандала по време на изпълнението им на Супербоул през 2004 г., когато част от облеклото ѝ я остави с оголена гърда пред телевизионните зрители. Друг източник твърди, че Джъстин Тимбърлейк ще коментира и част от скорошните изказвания на бившата си приятелка Бритни Спиърс.

Джъстин Тимбърлейк има отношения с Apple от 2021 г., когато участва във филма „Палмър“. Новината за поредицата идва в период, в който певецът се е отдалечил от публичния живот. През октомври той се появи като гост на концерт на Джей Зи в Париж, но иначе рядко излиза на сцената след края на световното му турне „Forget Tomorrow“ през юли 2025 г.

Турнето беше свързано и със здравословните проблеми, за които Тимбърлейк съобщи през юли 2025 г. Тогава той заяви, че е диагностициран с лаймска болест и че заболяването е повлияло на част от изпълненията му.

„Водя битка със здравословни проблеми и бях диагностициран с лаймска болест“, написа Джъстин като оправдание за това защо изпълненията му на сцената са толкова вяли.

Периодът беше допълнително усложнен от случая с шофиране в нетрезво състояние в Саг Харбър, Ню Йорк. Джъстин Тимбърлейк беше спрян през юни 2024 г., малко преди началото на турнето, а впоследствие получи присъда по случая.


САЩ
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