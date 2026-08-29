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Единбург се разделя с емблематичния си телевизинен фестивал след 50 години

Единбург се разделя с емблематичния си телевизинен фестивал след 50 години

29 Август, 2026 10:45 252 2

  • единбург-
  • шотландия-
  • филмов фестивал-
  • манчестър

Медийният форум се мести в Манчестър, а шотландския град ще получи нов фестивал

Единбург се разделя с емблематичния си телевизинен фестивал след 50 години - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Телевизионният фестивал в Единбург ще се премести в Манчестър от 2027 г., слагайки край на 50-годишната си история в шотландската столица. Последното издание на медийния форум в Единбург се провежда между 25 и 28 август, като днес е неговият заключителен ден, съобщават Би Би Си и „Дедлайн“.

Фестивалът през тази година премина сравнително сдържано на фона на растящите разходи за пътуване и престой. Онлайн срещите също промениха начина, по който представители на телевизионната индустрия провеждат професионалните си разговори, и направиха дългите пътувания до Шотландия по-малко необходими. Председателят на борда на фестивала Фатима Салария отдаде емоционална почит на петте десетилетия, през които Единбург беше негов дом. „Този град беше част от ритъма на индустрията“, заяви тя, цитирана от Нова телевизия.

Решението за преместването не е свързано с прекратяване на форума, а с промяна на мястото му. Според „Дедлайн“ високите разходи за участие в Единбург са сред основните причини за избора на Манчестър. Шотландската столица обаче губи събитие, което в продължение на десетилетия се превърна в част от телевизионната индустрия. Провеждането му през август съвпадаше и със световноизвестния фестивал „Фриндж“, който превръща Единбург в един от големите културни центрове на Европа.

На мястото на досегашния форум обаче ще се появи ново медийно събитие. Шотландската правителствена агенция за кино и телевизия Screen Scotland обяви планове за нов фестивал в Единбург през август 2027 г. Той ще бъде ръководен от Роуън Уудс, бивш творчески директор на Телевизионния фестивал в Единбург, и ще има различна концепция – ще бъде отворен за широката публика и ще съчетава кино, дигитални изкуства и нови глобални медийни формати. Така, докато традиционният телевизионен форум ще продължи историята си в Манчестър, Единбург ще се опита да запази ролята си като важна сцена за развитието на съвременните медии.


Великобритания
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  • 1 шаа

    0 0 Отговор
    да видим колко време ще им трябва на фракти да си оправят правописа (поне в заглавието)

    Коментиран от #2

    10:47 29.08.2026

  • 2 фиткифакти

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "шаа":

    Нищо няма да оправят, това е "фирмена политика" 😅

    10:50 29.08.2026