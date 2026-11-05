Почина Тинто Брас – майсторът на еротичното кино

Тинто Брас, италианският режисьор, превърнал еротиката, провокацията и визуалната игра в свой почерк, почина в Рим на 93 години. Смъртта му е съобщена от съпругата му Катерина Варци и децата му Бонифачо и Беатриче пред италианската информационна агенция АНСА.

Роден като Джовани Брас на 26 март 1933 г. в Милано, той израства във Венеция, градът, с който по-късно остава силно свързан. В началото на кариерата си работи като редактор и архивист във Френската синематека в Париж, а след завръщането си в Италия е асистент на Роберто Роселини.

От авангардното кино до „Калигула“

През 60-те години Брас се утвърждава като експериментален режисьор. През 1964 г. създава два късометражни филма по поръчка на Умберто Еко за Миланското триенале. Сред ранните му заглавия са „Който работи, е загубен“, „Ваканцията“ и „Смъртоносна сладост“.

По-късно режисьорът насочва вниманието си към еротичното кино. Филми като „Салон „Кити““ от 1976 г., „Ключът“ от 1983 г., „Миранда“, „Паприка“ и „Монахинята“ го превръщат в една от най-разпознаваемите фигури на италианското кино.

Най-широка известност му носи „Калигула“ – мащабна продукция с Малкълм Макдауъл, Хелън Мирън, Питър О'Тул и Джон Гийлгуд. Филмът е замислен като скандална интерпретация на римския император, но по-късно Брас се дистанцира от крайния резултат. Причината е, че продуцентът Боб Гучионе добавя сцени с нес имулиран секс, заснети без одобрението на режисьора, след като Брас вече не участва в монтажа.

Режисьор, който не се побира в един жанр

„Направих толкова много еротични филми, защото вярвах, че еротиката е основен ключ към човешкото изразяване и преди всичко към представянето на жените“, казва Брас в интервю за „Република“, цитирано от „Гардиън“.

Алберто Барбера, артистичният директор на Венецианския кинофестивал, заяви, че е „напълно редуктивно“ Брас да бъде определян само като режисьор на еротично кино. По думите му през 60-те години италианският кинематографист е сред важните автори на авангарда, а по-късно допринася за видимостта на еротичния жанр в масовата култура.

През 2026 г. възстановена 4K версия на неговия филм „Сърцето в гърлото“ е показана в програмата преди откриването на Венецианския кинофестивал. Заради здравословното си състояние Брас не успява да присъства лично, но съпругата му прочита негово послание към публиката.

Тинто Брас оставя след себе си десетки филми и репутация на автор, който съзнателно размива границите между еротика, сатира и визуален експеримент. По повод 90-ия си рожден ден той изразява желание прахът му да бъде разпръснат във Венецианската лагуна – мястото, което определя като свой истински дом.

Източници: theguardian.com, screendaily.com, euronews.com