Бъд Спенсър: животът зад юмруците и широката усмивка

Преди да стане Бъд Спенсър, той е Карло Педерсоли – високият неаполитанец, който първо печели публика край басейна, а чак след това в киносалоните. Роден на 31 октомври 1929 г. в Неапол, Педерсоли е сред най-добрите италиански плувци на своето поколение. През 1950 г. става първият италианец, преплувал 100 метра свободен стил за под една минута.

Той участва на две олимпийски игри – в Хелзинки през 1952 г. и в Мелбърн през 1956 г. Година преди първата си олимпиада печели сребърен медал на Средиземноморските игри, а през 1954 г. става италиански шампион по водна топка със „Лацио“. Спортът обаче не е единствената му посока. Педерсоли учи химия, по-късно завършва право и прекарва част от младостта си в Бразилия, където работи различни jobs.

От Карло Педерсоли до Бъд Спенсър

Киното идва постепенно. Първата му поява е в историческия филм „Кво вадис“ през 1951 г., но в продължение на години той получава предимно второстепенни роли. Международната кариера започва, когато италианските продуценти решават, че американски звучащите имена ще помогнат на уестърните да стигнат до по-широка публика.

Карло Педерсоли избира името Бъд Спенсър – комбинация, свързвана с любимата му бира „Будвайзер“ и актьора Спенсър Трейси. През 1967 г. снима „Бог прощава... аз не!“ заедно с Марио Джироти, който вече е известен като Терънс Хил. Двамата се превръщат в един от най-разпознаваемите тандеми в европейското кино.

Спенсър и Хил участват заедно в 18 филма. Най-големият им успех е „Те ме наричат Тринити“ от 1970 г., който превръща комичните сблъсъци, преувеличените юмруци и сухия хумор в запазена марка. Общо Бъд Спенсър участва в повече от 130 филма, включително самостоятелните поредици за полицая Пиедоне и комедии като „Банановият Джо“.

Снимка: Фейсбук

Пилот, предприемач и музикант

Екранният образ на Спенсър често прикрива факта, че той има необичайно разнообразен живот извън киното. Актьорът получава лиценз за самолети и хеликоптери, а страстта му към летенето го води и до създаването на собствена авиокомпания. Основаната през 1981 г. „Мистрал Еър“ започва полети през 1984 г. като превозвач на пътници и товари.

Той регистрира и няколко патента, сред които разработка на автомобил с електрическо задвижване. Пише музика, работи като сценарист и продуцент, а по-късно издава и книги. През 2005 г. прави неуспешен опит да влезе в политиката като кандидат на „Форца Италия“.

Бъд Спенсър умира в Рим на 27 юни 2016 г. на 86 години. На погребението му Терънс Хил казва: „Бъд беше радост и знам, че когато се срещнем отново, първите му думи ще бъдат: „Ние с теб никога не сме се карали“.“ Зад екранния гигант остава не само филмов тандем, а цял живот, който трудно се побира в една роля – на спортист, юрист, пилот, предприемач, музикант и актьор.

Източници: ansa.it, amp.dw.com, corriere.it