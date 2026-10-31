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Бъд Спенсър: животът зад юмруците и широката усмивка
  Тема: Известни личности

Бъд Спенсър: животът зад юмруците и широката усмивка

31 Октомври, 2026 19:00 950 8

  • бъд спенсър-
  • карло педерсоли-
  • терънс хил-
  • италианско кино-
  • олимпийски плувец

Карло Педерсоли е олимпийски плувец, юрист, пилот и основател на авиокомпания, преди да се превърне в една от най-разпознаваемите фигури на италианското кино

Бъд Спенсър: животът зад юмруците и широката усмивка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди да стане Бъд Спенсър, той е Карло Педерсоли – високият неаполитанец, който първо печели публика край басейна, а чак след това в киносалоните. Роден на 31 октомври 1929 г. в Неапол, Педерсоли е сред най-добрите италиански плувци на своето поколение. През 1950 г. става първият италианец, преплувал 100 метра свободен стил за под една минута.

Той участва на две олимпийски игри – в Хелзинки през 1952 г. и в Мелбърн през 1956 г. Година преди първата си олимпиада печели сребърен медал на Средиземноморските игри, а през 1954 г. става италиански шампион по водна топка със „Лацио“. Спортът обаче не е единствената му посока. Педерсоли учи химия, по-късно завършва право и прекарва част от младостта си в Бразилия, където работи различни jobs.

От Карло Педерсоли до Бъд Спенсър

Киното идва постепенно. Първата му поява е в историческия филм „Кво вадис“ през 1951 г., но в продължение на години той получава предимно второстепенни роли. Международната кариера започва, когато италианските продуценти решават, че американски звучащите имена ще помогнат на уестърните да стигнат до по-широка публика.

Карло Педерсоли избира името Бъд Спенсър – комбинация, свързвана с любимата му бира „Будвайзер“ и актьора Спенсър Трейси. През 1967 г. снима „Бог прощава... аз не!“ заедно с Марио Джироти, който вече е известен като Терънс Хил. Двамата се превръщат в един от най-разпознаваемите тандеми в европейското кино.

Спенсър и Хил участват заедно в 18 филма. Най-големият им успех е „Те ме наричат Тринити“ от 1970 г., който превръща комичните сблъсъци, преувеличените юмруци и сухия хумор в запазена марка. Общо Бъд Спенсър участва в повече от 130 филма, включително самостоятелните поредици за полицая Пиедоне и комедии като „Банановият Джо“.

Бъд Спенсър: животът зад юмруците и широката усмивка
Снимка: Фейсбук

Пилот, предприемач и музикант

Екранният образ на Спенсър често прикрива факта, че той има необичайно разнообразен живот извън киното. Актьорът получава лиценз за самолети и хеликоптери, а страстта му към летенето го води и до създаването на собствена авиокомпания. Основаната през 1981 г. „Мистрал Еър“ започва полети през 1984 г. като превозвач на пътници и товари.

Той регистрира и няколко патента, сред които разработка на автомобил с електрическо задвижване. Пише музика, работи като сценарист и продуцент, а по-късно издава и книги. През 2005 г. прави неуспешен опит да влезе в политиката като кандидат на „Форца Италия“.

Бъд Спенсър умира в Рим на 27 юни 2016 г. на 86 години. На погребението му Терънс Хил казва: „Бъд беше радост и знам, че когато се срещнем отново, първите му думи ще бъдат: „Ние с теб никога не сме се карали“.“ Зад екранния гигант остава не само филмов тандем, а цял живот, който трудно се побира в една роля – на спортист, юрист, пилот, предприемач, музикант и актьор.

Източници: ansa.it, amp.dw.com, corriere.it


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4ДХ

    18 1 Отговор
    Италианските уестърни бяха много популярни едно време.

    Коментиран от #2, #3

    19:08 31.10.2026

  • 2 Джулиано Джема

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "4ДХ":

    ".Този слепец има лошо око....

    19:11 31.10.2026

  • 3 6135

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "4ДХ":

    Абсолютно!
    Джулиано Джема също беше велик актьор.

    19:15 31.10.2026

  • 4 Карлос

    16 0 Отговор
    идвай при нас често, не само с твойте филми. Младоста ми премина с филмите те ти, незабравим беше с Терънс Хил. Интересно че във вашите филми имаше як бой, но никакво убийство, това беше казал на всички които ти пишеха сценарийте. REST IN PEACE BOY

    Коментиран от #6, #8

    19:15 31.10.2026

  • 5 Жоро

    15 1 Отговор
    Наистина си беше, Голям. 🙏

    19:17 31.10.2026

  • 6 Асд

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Карлос":

    И аз съм голям почитател, но за едно грешиш.
    В Светата Троица Терънс Хил се изправя срещу трима в дуел. Репликата на Бъд е - ще бъдат студени преди да успеят да гъкнат.

    19:20 31.10.2026

  • 7 Благой от СОФстрой

    7 0 Отговор
    ВЕЛИК

    19:26 31.10.2026

  • 8 Гостът

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Карлос":

    Едни от най-яките побоища беше в ,,Ангелите не ядат боб" ,особено в ролята му на кечист срещу братята тигри от Чикаго ,трудно се среща подобна веселба 😄 в киното.Смял съм се чак до рев.

    19:55 31.10.2026