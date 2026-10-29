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Петър Дочев нахлу ядосан в ефир: „Кой ме заключи в гримьорната?“
  Тема: Известни личности

Петър Дочев нахлу ядосан в ефир: „Кой ме заключи в гримьорната?“

29 Октомври, 2026 13:58 845 5

  • петър дочев-
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  • гаф в ефир-
  • гримьорна

Водещият прекъсна кулинарната рубрика и заяви, че е останал заключен в гримьорната

Петър Дочев нахлу ядосан в ефир: „Кой ме заключи в гримьорната?“ - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неловка ситуация прекъсна финала на „Преди обед“ по bTV. Водещият Петър Дочев се появи в студиото видимо раздразнен и попита: „Кой ме заключи в гримьорната?“ Случката се разигра в края на предаването, докато екипът беше събран около кулинарна рубрика.

Емо Июджи приготвяше турски кифлички по рецепта на модела и инфлуенсър Айча Гюкчан. Докато присъстващите опитваха печивата, Петър Дочев се включи в разговора с въпроса, който предизвика кратък смях в студиото: „Затова ли ме заключихте в гримьорната?“

Водещият повтори репликата, след като вниманието отново се насочи към кифличките. Част от колегите му опитаха да разсеят ситуацията с обяснението, че вратата на гримьорната не се заключва.

Това обаче не убеди Петър Дочев. Той възрази, че помещението може да бъде заключено, и заяви, че самият той е останал вътре. Така кулинарният сегмент завърши с напрегнат момент, който рязко контрастираше с непринудената атмосфера около масата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 0 Отговор
    Някоя от двете вляво на снимката го е заключила, за да го отключи случайно късно вечерта.

    14:05 29.10.2026

  • 2 Нулата

    5 0 Отговор
    Бездарник. Гримьорната на бтв е с два входа/изхода и се заключва само едната врата.

    14:10 29.10.2026

  • 3 Тази

    6 0 Отговор
    ПетЮ все крещи на някой в това предаване, явно е гадже с някой чичо на високо.

    14:18 29.10.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Много по-добре щеше да е, ако бе заключено там, от дето си древнал

    14:21 29.10.2026

  • 5 Р Г В

    0 0 Отговор
    Пак с малко ти се е разминало , трябвало е да ти сложат белезници на ръцете зад гърба. А причината е проста , толкова си лаком че не оставяш на колежките ти да си похапнат от вкусотиите приготвени мастър шефа..Понеже лакомствата са турски кифлички ти казвам-- Анадънму

    14:26 29.10.2026