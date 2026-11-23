Пари Сен Жермен проучва възможността да се подсили с офанзивен футболист през януарския трансферен прозорец. Причината са тежките контузии на Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия, които оставят френския шампион с по-малко варианти по фланговете.

Според TEAMtalk Дуе е получил скъсване на предна кръстна връзка при победата на ПСЖ с 3:2 над Ница. Около месец по-рано Кварацхелия е претърпял подобно увреждане. Двамата са изправени пред продължително отсъствие, а ръководството на парижани вече разглежда възможни решения за атаката.

Челси не иска да продава Естевао

Естевао е сред приоритетните имена в списъка на ПСЖ. Френският клуб вече е отправил запитване до Челси за условията по евентуален трансфер, но лондончани са отхвърлили възможността да се разделят с бразилеца през зимата.

Естевао е част от дългосрочните планове на Челси при треньора Шаби Алонсо. Затова привличането му от ПСЖ изглежда трудно осъществимо, независимо от интереса на френския клуб.

Раян и Крупи също са следени

Друг футболист от Висшата лига, попаднал в полезрението на парижани, е Раян от Борнемут. Клубът следи и неговия съотборник Жуниор Крупи, но и двата трансфера изглеждат малко вероятни през януари.

Борнемут не е склонен да се разделя със свои ключови млади играчи по средата на сезона. Така Раян може да остане алтернатива за ПСЖ, но не и непосредствено решение за отсъствието на Дуе и Кварацхелия.

Алисон Сантана е по-достъпната опция

По-реалистична възможност е трансферът на Алисон Сантана от Шахтьор Донецк. 21-годишният бразилец е направил впечатление на скаутите на ПСЖ с изявите си в украинското първенство и е разглеждан като по-достъпна цел.

Селекцията на парижани включва и футболисти от Бундеслигата. Сред тях са Ибрахим Маза от Байер Леверкузен и Саид Ел Мала от Кьолн. Двамата са следени като потенциални попълнения, които могат да увеличат опциите в атакуващ план.

Засега няма потвърдена договорка с нито един от набелязаните играчи. Предстои ПСЖ да реши дали ще предприеме конкретни действия през зимния прозорец и към коя от опциите ще насочи усилията си.

Източници: teamtalk.com, sportsmole.co.uk, topsport.bg