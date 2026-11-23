Централната избирателна комисия ще връчи удостоверенията на избраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев на 24 ноември. Официалната церемония ще започне в 14:00 часа в сградата на Народното събрание.

„Официалната церемония ще се проведе на 24 ноември 2026 г. от 14.00 часа в сградата на Народното събрание“, съобщиха от ЦИК.

Йотова и Вълчев бяха обявени за избрани след втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември. Решението на ЦИК за избора им е от 3 ноември 2026 г.

Първоначално удостоверенията трябваше да бъдат връчени на 11 ноември. Церемонията обаче беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

С предстоящото връчване ЦИК ще проведе официалната процедура по удостоверяване на избора на новия президент и вицепрезидент.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg