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Цвета от „Ергенът: Любов в рая“ е свързана с фирма за погребални услуги
  Тема: Известни личности

Цвета от „Ергенът: Любов в рая“ е свързана с фирма за погребални услуги

22 Октомври, 2026 08:37 1 064 12

  • цвета велковска-
  • ергенът любов в рая-
  • погребални услуги-
  • ангелски криле-
  • риалити шоу

Цвета Велковска е собственик и управител на дружество, чийто предмет на дейност включва погребения и превоз на тленни останки

Цвета от „Ергенът: Любов в рая“ е свързана с фирма за погребални услуги - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Докато Цвета Велковска привлича вниманието в „Ергенът: Любов в рая“ с разказите си за ясновидство и усещане на духове, името ѝ се появи и в регистрацията на фирма, свързана с погребални услуги. Тя е едноличен собственик на капитала и управител на „АНГЕЛСКИ КРИЛЕ“ ЕООД, регистрирано във Варна на 14 ноември 2024 г.

Сред вписаните дейности са организиране на погребения и свързани с тях услуги, превоз на тленни останки в страната и чужбина, както и изработване и монтаж на надгробни плочи и паметници. В предмета на дейност са включени още търговия на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, транспорт, внос и износ, търговско посредничество и строително-монтажни дейности.

Дружеството е със статус „активен“, но това не означава, че действително извършва погребални услуги или някоя от останалите вписани дейности. В публикуваната справка няма достъпни финансови данни за компанията.

Цвета и историята за Димитър

В риалитито Цвета се представя като ясновидка и разказва, че след катастрофа през 2015 г. започва да усеща хора, енергии и присъствия. „Идва отгоре, а аз записвам с лист и химикал – какво е било и какво ще бъде“, казва тя в предаването.

Един от най-коментираните моменти е разказът ѝ за дух на починал мъж, когото тя нарича Димитър или Митко. Според думите ѝ присъствието му е било около нея, което предизвиква смесени реакции сред останалите участници и зрителите. Именно този епизод беше припомнен покрай информацията за фирмата с предмет на дейност, включващ погребални услуги.

Източник: ladyzone.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хорхе

    2 0 Отговор
    Рекламно лице ли е?

    Коментиран от #3

    08:42 22.10.2026

  • 3 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хорхе":

    рекламата е орална...

    Коментиран от #5

    08:45 22.10.2026

  • 4 Аоо!

    3 0 Отговор
    Жив да не бях...!!!

    Куртоазнича бе - не ме кефи!

    08:46 22.10.2026

  • 5 Аре

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    Са да не налагаме търговски ограничения, да не сме КЗК?
    Рекламата е три в едно!

    08:48 22.10.2026

  • 6 Апел

    11 0 Отговор
    Мъже, внимавайте с този енергиен вампир!
    Създава токсична среда.

    08:48 22.10.2026

  • 7 СМЕХОРИИ

    6 0 Отговор
    И ТОВА КАКВО ОБЩО ИМА С ТЪПОТО ПРЕДАВАНЕ....

    08:52 22.10.2026

  • 8 ИВАН

    5 0 Отговор
    Аха, гробарка, най сигурния бизнес, каквото и да става, умрели винаги ще има в изобилие.

    09:20 22.10.2026

  • 9 Не съм маймуна

    7 0 Отговор
    Още ли правите разбор на тази порнография? Не разбрахте ли, че хората не я гледат! Даже Шоповото Наумче, което я води се отврати и каза, че напуска! Националните ни телевизии са задръстени от ергени, ферми, игри, таланти и лъжци! Народът се опитва да оцелее, а вие ни занимавате с глупости!

    09:23 22.10.2026

  • 10 защо

    0 0 Отговор
    И какъв е проблема?
    Всички опираме до там!
    Да си гледа добре работата жената. Всеки трябва да се издържа!

    09:34 22.10.2026

  • 11 аБе,

    6 0 Отговор
    Тази може да се представя и за космонавт но не е.Ужасно проста жена, две изречения нормални не може да свърже, с хамалски глас и беден речник.Токсична,обсебваща и манипулираща всички около нея.Не допускайте такива хора до себе си.

    09:52 22.10.2026

  • 12 Тази е

    3 0 Отговор
    Пълно ку ку

    10:09 22.10.2026