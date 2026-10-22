Цвета от „Ергенът: Любов в рая“ е свързана с фирма за погребални услуги

Докато Цвета Велковска привлича вниманието в „Ергенът: Любов в рая“ с разказите си за ясновидство и усещане на духове, името ѝ се появи и в регистрацията на фирма, свързана с погребални услуги. Тя е едноличен собственик на капитала и управител на „АНГЕЛСКИ КРИЛЕ“ ЕООД, регистрирано във Варна на 14 ноември 2024 г.
Сред вписаните дейности са организиране на погребения и свързани с тях услуги, превоз на тленни останки в страната и чужбина, както и изработване и монтаж на надгробни плочи и паметници. В предмета на дейност са включени още търговия на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, транспорт, внос и износ, търговско посредничество и строително-монтажни дейности.
Дружеството е със статус „активен“, но това не означава, че действително извършва погребални услуги или някоя от останалите вписани дейности. В публикуваната справка няма достъпни финансови данни за компанията.
Цвета и историята за Димитър
В риалитито Цвета се представя като ясновидка и разказва, че след катастрофа през 2015 г. започва да усеща хора, енергии и присъствия. „Идва отгоре, а аз записвам с лист и химикал – какво е било и какво ще бъде“, казва тя в предаването.
Един от най-коментираните моменти е разказът ѝ за дух на починал мъж, когото тя нарича Димитър или Митко. Според думите ѝ присъствието му е било около нея, което предизвиква смесени реакции сред останалите участници и зрителите. Именно този епизод беше припомнен покрай информацията за фирмата с предмет на дейност, включващ погребални услуги.
Източник: ladyzone.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хорхе
Коментиран от #3
08:42 22.10.2026
3 хихи
До коментар #2 от "Хорхе":рекламата е орална...
Коментиран от #5
08:45 22.10.2026
4 Аоо!
Куртоазнича бе - не ме кефи!
08:46 22.10.2026
5 Аре
До коментар #3 от "хихи":Са да не налагаме търговски ограничения, да не сме КЗК?
Рекламата е три в едно!
08:48 22.10.2026
6 Апел
Създава токсична среда.
08:48 22.10.2026
7 СМЕХОРИИ
08:52 22.10.2026
8 ИВАН
09:20 22.10.2026
9 Не съм маймуна
09:23 22.10.2026
10 защо
Всички опираме до там!
Да си гледа добре работата жената. Всеки трябва да се издържа!
09:34 22.10.2026
11 аБе,
09:52 22.10.2026
12 Тази е
10:09 22.10.2026