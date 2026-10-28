Скелетът на динозавъра Джоди беше продаден за 47,3 млн. долара

Скелетът на динозавъра Nanotyrannus, известен с прозвището „Джоди“, беше продаден на търг в Ню Йорк за 47,3 млн. долара. Купувачът е наддал онлайн и по телефона срещу още петима участници, но самоличността му не е разкрита, съобщи Sotheby's.

Търгът е продължил около 12 минути. Цената е над пет пъти по-висока от предварителната оценка на аукционната къща, която е била между 6 и 9 млн. долара.

Един от само трите известни скелета

„Джоди“ е живял преди около 67 млн. години, в края на периода Креда. Монтираният скелет е висок около 2,9 метра и е дълъг приблизително 6 метра. Той съдържа около 191 фосилизирани костни елемента от едно животно, почти напълно запазен череп с 53 кости и около 50 зъба.

Екземплярът е един от само трите известни на науката скелета на Nanotyrannus. Вкаменелостта е открита през 2019 г. от фермерката Джоди Пиърсън в нейна земя в Монтана, близо до град Джордан. По нейното име е наречен и динозавърът. Изкопаването му е ръководено от комерсиалния палеонтолог Клейтън Фипс.

Десетилетен спор за вида

Дълго време учените спорят дали Nanotyrannus е отделен вид, или представлява млад екземпляр на Tyrannosaurus rex. Изследване, публикувано през 2025 г., заключава, че Nanotyrannus е отделен род, който е съществувал едновременно с прочутия хищник.

„Сега знаем, че са съществували едновременно и са заемали различни ниши в екосистемата“, заяви Касандра Хатън, ръководител на отдела за наука и естествена история на Sotheby's.

Nanotyrannus е бил по-малък от възрастния T. rex, но е имал по-дълги предни крайници, по-големи нокти и по-тънки, остри зъби. През 2023 г. същият екземпляр е бил показван като млад T. rex, преди научните изводи за принадлежността му да бъдат променени.

Вторият най-скъп динозавърски скелет

Продажбата поставя „Джоди“ на второ място сред най-скъпите динозавърски скелети, продавани на търг. Рекордът принадлежи на Tyrannosaurus rex, известен като „Гъс“, който Sotheby's продаде за 50,1 млн. долара през юли 2026 г. Преди него рекордът беше на стегозавъра „Апекс“, продаден за 44,6 млн. долара през 2024 г.

Сделката отново постави въпроса за продажбата на научно значими фосили на частни колекционери. Палеонтолози предупреждават, че когато такива екземпляри попаднат в частни ръце, достъпът до тях за изследователи и посетители на музеи може да бъде ограничен.

Източници: apnews.com, aa.com.tr