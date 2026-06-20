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Археолози откриха едно от най-категоричните доказателства за живота на Исус Христос

Археолози откриха едно от най-категоричните доказателства за живота на Исус Христос

20 Юни, 2026 20:24 2 176 34

  • исус христос-
  • доказателства-
  • древен текст-
  • йосиф флавий-
  • тацит

Древни исторически текстове говорят за делата и живота на Исус

Археолози откриха едно от най-категоричните доказателства за живота на Исус Христос - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Древни текстове на двама от най-известните историци на Античността продължават да се разглеждат от учените като едни от най-силните извънбиблейски доказателства за историческото съществуване на Исус Христос.

Става дума за сведения, оставени от римския историк Публий Корнелий Тацит и юдейския историк Йосиф Флавий – автори, които не са били християни и не са имали за цел да защитават или популяризират учението на ранната Църква. Въпреки това и двамата споменават Исус в своите трудове и свързват живота му с конкретни исторически личности и събития от I век.

Темата отново привлече вниманието на изследователите след анализ на библейския учен Лорънс Микитюк, цитиран от Biblical Archaeology Society. Според него сведенията на Тацит и Йосиф остават сред най-важните независими източници за живота на Исус извън Новия завет.

Днес преобладаващата част от историците приемат, че Исус е реална историческа личност. Научните спорове се концентрират основно върху детайлите от живота му и интерпретацията на неговото учение, а не върху самото му съществуване.

Един от най-значимите извънхристиянски източници е трудът „Анали“ на Тацит, написан около 116 г. сл. Хр. В него римският сенатор и историк описва действията на император Нерон след Големия пожар в Рим през 64 г. Според разказа Нерон насочил вината към християните – религиозна група, чието име произлизало от човек, наречен Христос.

Тацит отбелязва, че Христос е бил екзекутиран по време на управлението на император Тиберий по заповед на Пилат Понтийски, римския управител на Юдея. За историците този пасаж има особена стойност, тъй като авторът не проявява никакви симпатии към християнството. Напротив, той го определя като опасно суеверие и се отнася критично към неговите последователи.

Именно тази враждебност според учените прави свидетелството му по-надеждно. Тацит няма причина да измисля факти, които биха подкрепили християнското движение. Неговият разказ независимо потвърждава няколко ключови елемента, съдържащи се и в евангелията – че Исус е бил осъден и екзекутиран от римските власти и че неговите последователи продължават да разпространяват учението му след смъртта му.

Другият важен източник е Йосиф Флавий, роден само няколко години след предполагаемото разпятие на Исус. След участието си в Юдейското въстание срещу Рим той се установява в столицата на империята и създава мащабни исторически трудове за историята на юдейския народ.

В произведението „Юдейски древности“ Йосиф Флавий описва екзекуцията на Яков – един от водачите на ранната християнска общност. За да уточни за кого става дума, той го определя като „брат на Исус, наричан Христос“.

Историците подчертават, че именно непринуденият характер на това споменаване е особено важен. Исус не е централна фигура в разказа, а е използван единствено като идентификация на друг човек. Според учените подобно уточнение би било трудно обяснимо, ако читателите на епохата не са познавали Исус като реална историческа личност.

В същото съчинение се съдържа и по-дълъг пасаж, известен като „Свидетелството на Флавий“, в който Исус е описан като мъдър учител, привлякъл множество последователи. Макар част от текста да е предмет на научни спорове и мнозина да смятат, че по-късни християнски преписвачи са добавили отделни изрази, повечето специалисти са на мнение, че оригиналното споменаване на Исус действително принадлежи на Йосиф.

Взети заедно, сведенията на Тацит и Йосиф Флавий потвърждават няколко основни исторически факта – че Исус е съществувал като реална личност, че е живял в Юдея през I век, че е имал последователи и че е бил екзекутиран по времето на Пилат Понтийски. Текстовете също така показват, че християнското движение продължава да се разраства десетилетия след неговата смърт и достига до самия Рим.

Любопитен факт е, че древните критици на християнството често са атакували учението на Исус и неговите последователи, обвинявайки ги в заблуда, измама или магьосничество. Според достигналите до наши дни източници обаче почти никой от тях не е поставял под съмнение самото съществуване на Исус като историческа личност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 17 Отговор
    няма такова нещо като “бог”, “божий син”, "ад и рай" дьржава Израел измислила ги

    и Украйна нема
    и македонци нема
    и 72 пола нема

    Коментиран от #3, #4, #6, #7, #13

    20:25 20.06.2026

  • 2 Слава във висините Богу

    13 3 Отговор
    И мир сред людете по земята!

    20:34 20.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    всъщност Христос може да се приеме като идея..ТОЙ е признат и от корана като пророк , майка му-Мириам , но не и като бог! ///но ВЯРАТА може и да превърне безполезен камък в нещо чудодейно-тва е воля на милиони хора...съвсем не искам да кажа , че се отричам от Христос , просто може би и не сме дорасли за някои неща

    20:37 20.06.2026

  • 4 Варненец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И теб да те няма, богохулник!

    20:37 20.06.2026

  • 5 Соваж бейби

    4 14 Отговор
    🤣 пак разни писаници и никъкви косвени доказателства ! Няма останки дори и от майка му ,учениците ...,нищо .

    20:40 20.06.2026

  • 6 Соваж бейби

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    За Исус евреите се го измислили тяхна секта е факт,ама украинци и македонци има бе .

    Коментиран от #25

    20:42 20.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пустиня(к)

    2 5 Отговор
    Манете го тоа сектант!

    20:46 20.06.2026

  • 9 това се знае

    14 3 Отговор
    Историческият анализ недвусмислено доказва че Исус е бил историческа фигура.
    Християнството се гради на реални събития и факти.
    Все пак говорим за Римската империя и нейната бюрократична машина и нейните хронисти.
    Не става дума за приказките и уснтата традиция на неуки племена или за модерни хороскопи.

    Коментиран от #11, #34

    20:49 20.06.2026

  • 10 Мъж

    0 0 Отговор
    Тоя е моя човек големец

    20:51 20.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "това се знае":

    изключително точен коментар!

    20:51 20.06.2026

  • 12 Дзак

    6 0 Отговор
    Както пише Булгаков, там всяка година се появявал нов пророк!

    20:52 20.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вале-каро

    4 1 Отговор
    Аз просто питам,защо на планетата "Земя" има толкова много религии?Кой или кои написаха основните правила на тези религии?Защо планетата е толкова цветна?Не е ли експеримент?Просто питам.

    20:56 20.06.2026

  • 16 Овчар

    2 4 Отговор
    Пълни глупости създадени по времето на римската империя. Как ще направиш ИЗБОР след като Бога ти е предначертал всичко..?

    20:58 20.06.2026

  • 17 Без име

    4 4 Отговор
    Разпятието с двете фигури отстрани е знакът на Дуло. Най-пазената тайна е пред очите ни. Исус е българин.

    21:01 20.06.2026

  • 18 Елизабет Цветанова БКП

    1 2 Отговор
    Според партията на БКП няма господ и църквите трябва да бъдат забранени. Християнството е опиат.

    Коментиран от #19, #22, #28

    21:32 20.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промишления месокомбинат

    0 0 Отговор
    Според войнството няма господ всичко е измислица

    21:35 20.06.2026

  • 21 Искра

    0 3 Отговор
    Църквата е измислица и опиат трябва да бъдат забранени

    21:47 20.06.2026

  • 22 Герб

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Елизабет Цветанова БКП":

    За това те избамках и избягах с 200 🤭🥳🤭🥳🤣

    21:47 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нямате

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Основание за такова твърдение! Иисус е най големия и неудобен опонент на равинизма. Християнство, макар и да ви учат, че продължава Стария завет и го потвърждава, всъщност го отрича и пидкооава. Статия завет е - зъб за зъб, око за око! А христианството е любов и прошка. Интересна е реакцията на стария Бог! Той също е толкова притеснен от христианството, че създава исляма, за да го унищожи! В шумерска плочка, К -1300043, единствена по рода си, е описан " Този, който се мисли за Бог"! Същество, събудило се сред самота и нищо, и създало света. Груб превод - Със словото си сътворих света, разделих светлината от тъмнина, след светлината сътворих водата и камъните, и разделих водата от камъните....."! Така докато - Създадох човек по мой образ и подобие, и му вдъхнах душа, и го чаках да проговори като Мене, а той не проговори като Мене, а като друг" ! Така Този който се мисли за Бог, разбира, че има истински Бог, който го е наблюдавал през цялото време, и е поставил собствената си душа в човека!

    21:48 20.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георги

    2 0 Отговор
    Адонай и Исус Христос са истинските богове на планетата

    21:52 20.06.2026

  • 28 Овчар

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Елизабет Цветанова БКП":

    Надявам се че идващите поколения ще забранят със закон религиите и всички храмове , църкви ,манастири ще бъдат превърнати в училища , детцки градини , библиотеки и ще се спре промиването на мозъци..

    Коментиран от #30

    21:55 20.06.2026

  • 29 Запознат

    0 1 Отговор
    На българките исцифкване и побегнуване с 200 към сащ и никакво говорене и вдигане на телефона и никакво връщане.

    21:55 20.06.2026

  • 30 Елизабет Цветанова БКП

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Овчар":

    Разбирасе ние комунягите за това работим постояно този опиат трябва да се забрани. Наскоро ме хвана един от герб плющене и избяга с 200, сигурно защото няма господ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳

    21:57 20.06.2026

  • 31 Запознат

    1 1 Отговор
    Трябва да направите всичко възможно подлата българка да се чувства зле и ненавиждана. Това е победа над истинския дявол на земята а именно българската материалистична компаньонка.

    21:59 20.06.2026

  • 32 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    0 0 Отговор
    Дъщерята а исцифкаха вече не е детствена тази вечер комунистите неверници в господ ще празнуваме. Изгуби детственоста си на 24 години от най големия балък на планетата. Доста впечатляващо , все пак аз съм я възпитавала на бетито 🥳🥳🥳🤣🐐

    22:10 20.06.2026

  • 33 Месокомбинат ден и нощ

    0 0 Отговор
    Като ритнах една топка с бос крак с палеца изпратих топката в Евразия

    22:22 20.06.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "това се знае":

    Явно не си чел за Никейкият събор, как е създадена и въедена християнската религия в римската империя. Император Константин, който е бил езичнк до смърта си я въвежда тази религия за да сплоти инперията. На събора решават, кои евангелия да влязат в Библита и, кои не. Има и избити хора на събора поради несъгласие. Да не говорим за датите за раждане и смърт на Исус...всичко е измислица на този събор. Четете бе хора ...четете. Религията е нужно нещо, това е бил начина да се регулира обществото, където законите не са били много топ. Затова религията е била дълго време регулатора... " Не кради", Не убивай, Не лъжи, Не изневерявай и т.н.

    22:26 20.06.2026