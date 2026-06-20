Археолози откриха едно от най-категоричните доказателства за живота на Исус Христос

Древни текстове на двама от най-известните историци на Античността продължават да се разглеждат от учените като едни от най-силните извънбиблейски доказателства за историческото съществуване на Исус Христос.
Става дума за сведения, оставени от римския историк Публий Корнелий Тацит и юдейския историк Йосиф Флавий – автори, които не са били християни и не са имали за цел да защитават или популяризират учението на ранната Църква. Въпреки това и двамата споменават Исус в своите трудове и свързват живота му с конкретни исторически личности и събития от I век.
Темата отново привлече вниманието на изследователите след анализ на библейския учен Лорънс Микитюк, цитиран от Biblical Archaeology Society. Според него сведенията на Тацит и Йосиф остават сред най-важните независими източници за живота на Исус извън Новия завет.
Днес преобладаващата част от историците приемат, че Исус е реална историческа личност. Научните спорове се концентрират основно върху детайлите от живота му и интерпретацията на неговото учение, а не върху самото му съществуване.
Ancient Roman records offer fresh evidence Jesus was a real person https://t.co/5GshXGOBwz— Daily Mail (@DailyMail) June 19, 2026
Един от най-значимите извънхристиянски източници е трудът „Анали“ на Тацит, написан около 116 г. сл. Хр. В него римският сенатор и историк описва действията на император Нерон след Големия пожар в Рим през 64 г. Според разказа Нерон насочил вината към християните – религиозна група, чието име произлизало от човек, наречен Христос.
Тацит отбелязва, че Христос е бил екзекутиран по време на управлението на император Тиберий по заповед на Пилат Понтийски, римския управител на Юдея. За историците този пасаж има особена стойност, тъй като авторът не проявява никакви симпатии към християнството. Напротив, той го определя като опасно суеверие и се отнася критично към неговите последователи.
Именно тази враждебност според учените прави свидетелството му по-надеждно. Тацит няма причина да измисля факти, които биха подкрепили християнското движение. Неговият разказ независимо потвърждава няколко ключови елемента, съдържащи се и в евангелията – че Исус е бил осъден и екзекутиран от римските власти и че неговите последователи продължават да разпространяват учението му след смъртта му.
Другият важен източник е Йосиф Флавий, роден само няколко години след предполагаемото разпятие на Исус. След участието си в Юдейското въстание срещу Рим той се установява в столицата на империята и създава мащабни исторически трудове за историята на юдейския народ.
В произведението „Юдейски древности“ Йосиф Флавий описва екзекуцията на Яков – един от водачите на ранната християнска общност. За да уточни за кого става дума, той го определя като „брат на Исус, наричан Христос“.
Историците подчертават, че именно непринуденият характер на това споменаване е особено важен. Исус не е централна фигура в разказа, а е използван единствено като идентификация на друг човек. Според учените подобно уточнение би било трудно обяснимо, ако читателите на епохата не са познавали Исус като реална историческа личност.
В същото съчинение се съдържа и по-дълъг пасаж, известен като „Свидетелството на Флавий“, в който Исус е описан като мъдър учител, привлякъл множество последователи. Макар част от текста да е предмет на научни спорове и мнозина да смятат, че по-късни християнски преписвачи са добавили отделни изрази, повечето специалисти са на мнение, че оригиналното споменаване на Исус действително принадлежи на Йосиф.
Взети заедно, сведенията на Тацит и Йосиф Флавий потвърждават няколко основни исторически факта – че Исус е съществувал като реална личност, че е живял в Юдея през I век, че е имал последователи и че е бил екзекутиран по времето на Пилат Понтийски. Текстовете също така показват, че християнското движение продължава да се разраства десетилетия след неговата смърт и достига до самия Рим.
Любопитен факт е, че древните критици на християнството често са атакували учението на Исус и неговите последователи, обвинявайки ги в заблуда, измама или магьосничество. Според достигналите до наши дни източници обаче почти никой от тях не е поставял под съмнение самото съществуване на Исус като историческа личност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
и Украйна нема
и македонци нема
и 72 пола нема
Коментиран от #3, #4, #6, #7, #13
20:25 20.06.2026
2 Слава във висините Богу
20:34 20.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "1488":всъщност Христос може да се приеме като идея..ТОЙ е признат и от корана като пророк , майка му-Мириам , но не и като бог! ///но ВЯРАТА може и да превърне безполезен камък в нещо чудодейно-тва е воля на милиони хора...съвсем не искам да кажа , че се отричам от Христос , просто може би и не сме дорасли за някои неща
20:37 20.06.2026
4 Варненец
До коментар #1 от "1488":И теб да те няма, богохулник!
20:37 20.06.2026
5 Соваж бейби
20:40 20.06.2026
6 Соваж бейби
До коментар #1 от "1488":За Исус евреите се го измислили тяхна секта е факт,ама украинци и македонци има бе .
Коментиран от #25
20:42 20.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пустиня(к)
20:46 20.06.2026
9 това се знае
Християнството се гради на реални събития и факти.
Все пак говорим за Римската империя и нейната бюрократична машина и нейните хронисти.
Не става дума за приказките и уснтата традиция на неуки племена или за модерни хороскопи.
Коментиран от #11, #34
20:49 20.06.2026
10 Мъж
20:51 20.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "това се знае":изключително точен коментар!
20:51 20.06.2026
12 Дзак
20:52 20.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вале-каро
20:56 20.06.2026
16 Овчар
20:58 20.06.2026
17 Без име
21:01 20.06.2026
18 Елизабет Цветанова БКП
Коментиран от #19, #22, #28
21:32 20.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Промишления месокомбинат
21:35 20.06.2026
21 Искра
21:47 20.06.2026
22 Герб
До коментар #18 от "Елизабет Цветанова БКП":За това те избамках и избягах с 200 🤭🥳🤭🥳🤣
21:47 20.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нямате
До коментар #6 от "Соваж бейби":Основание за такова твърдение! Иисус е най големия и неудобен опонент на равинизма. Християнство, макар и да ви учат, че продължава Стария завет и го потвърждава, всъщност го отрича и пидкооава. Статия завет е - зъб за зъб, око за око! А христианството е любов и прошка. Интересна е реакцията на стария Бог! Той също е толкова притеснен от христианството, че създава исляма, за да го унищожи! В шумерска плочка, К -1300043, единствена по рода си, е описан " Този, който се мисли за Бог"! Същество, събудило се сред самота и нищо, и създало света. Груб превод - Със словото си сътворих света, разделих светлината от тъмнина, след светлината сътворих водата и камъните, и разделих водата от камъните....."! Така докато - Създадох човек по мой образ и подобие, и му вдъхнах душа, и го чаках да проговори като Мене, а той не проговори като Мене, а като друг" ! Така Този който се мисли за Бог, разбира, че има истински Бог, който го е наблюдавал през цялото време, и е поставил собствената си душа в човека!
21:48 20.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Георги
21:52 20.06.2026
28 Овчар
До коментар #18 от "Елизабет Цветанова БКП":Надявам се че идващите поколения ще забранят със закон религиите и всички храмове , църкви ,манастири ще бъдат превърнати в училища , детцки градини , библиотеки и ще се спре промиването на мозъци..
Коментиран от #30
21:55 20.06.2026
29 Запознат
21:55 20.06.2026
30 Елизабет Цветанова БКП
До коментар #28 от "Овчар":Разбирасе ние комунягите за това работим постояно този опиат трябва да се забрани. Наскоро ме хвана един от герб плющене и избяга с 200, сигурно защото няма господ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳
21:57 20.06.2026
31 Запознат
21:59 20.06.2026
32 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
22:10 20.06.2026
33 Месокомбинат ден и нощ
22:22 20.06.2026
34 Анонимен
До коментар #9 от "това се знае":Явно не си чел за Никейкият събор, как е създадена и въедена християнската религия в римската империя. Император Константин, който е бил езичнк до смърта си я въвежда тази религия за да сплоти инперията. На събора решават, кои евангелия да влязат в Библита и, кои не. Има и избити хора на събора поради несъгласие. Да не говорим за датите за раждане и смърт на Исус...всичко е измислица на този събор. Четете бе хора ...четете. Религията е нужно нещо, това е бил начина да се регулира обществото, където законите не са били много топ. Затова религията е била дълго време регулатора... " Не кради", Не убивай, Не лъжи, Не изневерявай и т.н.
22:26 20.06.2026