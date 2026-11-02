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Кой е написал Библията: един автор или много?

Кой е написал Библията: един автор или много?

2 Ноември, 2026 15:14 855 9

  • библия-
  • християнство-
  • библеистика-
  • мойсей-
  • нов завет

Свещената книга на християните е създавана от множество писатели, редактори и общности в продължение на векове

Кой е написал Библията: един автор или много? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една книга, но десетки различни текстове. Така най-кратко може да се опише Библията – не като произведение на един автор, а като библиотека, събрана в един свещен корпус. В нея има разкази, закони, пророчества, поезия, мъдростна литература, евангелия и писма, създавани в различни епохи и на различни езици.

„Библията е библиотека – антология от текстове, писани и редактирани в продължение на дълъг период от хора в различни исторически ситуации“, казва професорът по религиознание Кристин Хейс от Йейлския университет.

Мойсей и първите пет книги

Най-известното традиционно приписване е свързано с Мойсей. На него се приписват Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие – петте книги, известни като Петокнижие или Тора. В юдейската и християнската традиция Мойсей е възприеман като законодател и основен посредник на Божието откровение.

Историко-критичните изследвания обаче не приемат безусловно, че Мойсей е написал целия текст. Сред аргументите е фактът, че в края на Второзаконие е описана смъртта и погребението му. В Петокнижието се откриват и повтарящи се разкази, различни описания на едни и същи събития и промени в езика и представите за Бога.

Затова учените разглеждат Петокнижието като резултат от дълъг процес, в който са били съчетавани по-стари предания, законови текстове и разкази. Т.нар. документална хипотеза, развита особено силно през XIX век, различава няколко основни текстови пласта. Конкретните граници и имената на тези източници продължават да бъдат предмет на научни спорове.

Псалми, пророци и редактори

Множеството автори се вижда и в останалата част на Стария завет. Книгата Псалми например е съставена от по-стари песенни и молитвени сборници. Някои псалми традиционно се свързват с цар Давид, но самата книга показва, че в нея са събрани текстове от различни периоди и с различен произход.

Подобен процес се наблюдава и при пророческите книги. Имената им често са свързани с конкретни личности – Исая, Йеремия или Езекиил – но текстовете могат да съдържат по-късни допълнения, преработки и материали, предавани от техни ученици или последователи.

Кой е написал Новия завет?

Новият завет включва 27 книги. Четирите евангелия традиционно се наричат според Матей, Марк, Лука и Йоан. Съвременните изследователи обаче отбелязват, че самите евангелия не посочват пряко авторите си. Затова в научната литература често се говори за анонимни текстове, получили имената си в ранната християнска традиция.

При писмата картината е по-различна. Седем от посланията, приписвани на апостол Павел, обикновено се приемат за негови от широк кръг изследователи. Авторството на други, сред които Посланието до ефесяните и Второто послание до солунците, остава спорно. Посланието до евреите е най-известният пример за текст, чийто автор не е установен. Още древният християнски богослов Ориген обобщава спора с думите: „Само Бог знае кой е неговият автор.“

Един автор според вярата, много автори според историята

Разликата между религиозния и историческия отговор е съществена. За християните Библията е боговдъхновена, независимо че е записвана от хора. За библеистиката въпросът е кои са тези хора, кога са живели, какви по-стари предания са използвали и как текстовете са били редактирани.

Затова на въпроса „Кой е написал Библията?“ няма едно име като отговор. Човешките автори са много – известни, предполагаеми и напълно неизвестни. Към тях трябва да се добавят писари, редактори и общности, които са съхранявали, подреждали и предавали текстовете, докато те се превърнат в свещената книга, позната днес.

Източници: nationalgeographic.com, history.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    2 5 Отговор
    Четете нашите истини ахахаха

    Коментиран от #3

    15:15 02.11.2026

  • 2 Точка Омега Последни Времена

    6 0 Отговор
    Изход 33:11 – „И Господ говореше на Мойсей лице с лице, както човек говори с приятеля си.“

    Коментиран от #9

    15:18 02.11.2026

  • 3 Голямо

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Откритие са направили, това всеки средно интелигентен човек може да им го каже

    15:20 02.11.2026

  • 4 Теолог

    10 4 Отговор
    Въпрос, който е изключително неудобен! Ще ви учат, че това е свещено писание и свещено предание! А истината?!
    Истината - ние християните, както и мюсулманите, птеписваме от евреите!!! А еврейската история оригинална ли е?! Не!!!
    Евреите преписват от Вавилон и Египет!
    А Вавилон оригинал ли е?! Не!!! Вавилон преписва от Шумер! Цялата еврейска история от сътворението, през Адам, потопа и т.н., е историята Шумер в която се вмъкнати историите на отделни евреи и техните царе!
    А какво от Новия завет е стигнало оригинално до нас, след стотиците църковни редакции, никой не знае!!! Корана също е редактиран от Омар и т.н.!

    15:24 02.11.2026

  • 5 Борис

    5 0 Отговор
    Самото наименование библия(вивлия)в превод от гръцки е книги.Тоест книгите на стария и новия завет(преди и след Христа).Няма как да са писани от един човек

    15:30 02.11.2026

  • 6 Мммммм, дааааа

    3 6 Отговор
    Най-голямата измама в историята на човечеството. Писание, сбрано от кого ли не, редактирано стотици пъти от кого ли не, така че да отговаря на изискванията на силните на деня. Неслучайно са отпаднали някои евангелия, които не са били по вкуса на Църквата. С други думи "Божието" слово изобщо не е божие творение. Старият завет е сбор от предания, разпространявани в Юдаизма. Включен е в Библията, защото на него стъпва идеята, че Иисус е част от Светата троица, в която водещ е Бог от Стария завет. А в по-ново време, когато княз Борис приема Християнството, в Библията са вплетени и старите вярвания към езическите богове. Така днес се правят курбани в името на Бог, при това се колят агнета, нищо, че Исус е наричан агнец Божи. И от цялата далавера най-много кярят отчетата по места.

    15:32 02.11.2026

  • 7 Александрийската библиотека

    0 2 Отговор
    90 процентна е изплагиатствано. И това е добре известно на повечето изследователи.

    15:52 02.11.2026

  • 8 Само споделям

    3 0 Отговор
    Святи човеци под влиянието на Св. Дух. Затова в Библията няма сериозни противоречия, макар да е писана от над 40 автора в период от 1500 години.

    15:53 02.11.2026

  • 9 Горящия храст

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Точка Омега Последни Времена":

    И като излита с изтребителя, пали храстите наоколо.

    15:54 02.11.2026