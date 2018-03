Необвързани жени масово се женят за дървета (СНИМКИ)

В опита си да спасят горите на Мексико десетки жени се включиха в една крайна и необичайна акция.

Група активистки в Оаксака, Мексико, проведоха масова брачна церемония, в която всяка една от тях се венча за… дърво. Целта на жените бе да привлекат общественото внимание към ширещата се незаконна сеч — сериозен и опустошителен проблем в страната.

#Headlinechallenge: Single women in #Mexico marry trees in mass wedding ceremony...GET ME TO THE BIRCH ON TIME https://t.co/KyiV6j7Vqw pic.twitter.com/z1O9FmsSj3