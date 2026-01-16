Весела Бабинова обяви гореща новина: ще се омъжва за Владимир Зомбори

Весела Бабинова разкри, че ще се омъжва за дългогодишния си партньор Владимир Зомбори. Христо Пъдев, с когото тя бе в един отбор в предаването "Кой да знае?" ще им бъде кум.
Освен че с Христо Пъдев са колеги по професия, двамата са и много добри приятели. В предаването те разкриха и още интересни подробности за живота и отношенията си. Оказва се, че двамата са съседи и живеят на един етаж.
"Весела Бабинова ще се ожени за моя най-добър приятел Владимир Зомбори, а нейната най-добра приятелка е Цветина Петрова, която ще се ожени за мене. И на всичкото отгоре ние живеем врата до врата. И вечер, кво се случва най-редовно, ние сме в един апартамент, а децата са в другия. И това е съвсем реална история."
Актьорът Христо Пъдев и половинката му Цвети имат две деца – Петър и Яна. Скоро двамата отбелязаха рождения ден на Яна - тя стана на 3 годинки. Към снимките Пъдев добави емоционално послание - "Цялата сладост е събрана в нея!"
Друг любопитен факт и съвпадение в живота на Весела Бабинова е нейното приятелство с актрисата Луиза Григорова. Освен колежки и приятелки, те раждат децата си в един и същи ден и в една и съща болница. Двете продължиха да са неразделни и при отглеждането на децата си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 файчо
Коментиран от #11
08:21 16.01.2026
2 още
08:28 16.01.2026
3 Пръц
08:30 16.01.2026
4 щамов работник
Коментиран от #12
08:36 16.01.2026
5 гълъбица Гица
08:37 16.01.2026
6 ван мaaмy
08:39 16.01.2026
7 Отракан бизнесмен
08:40 16.01.2026
8 ШЕФА
08:43 16.01.2026
9 газо
08:53 16.01.2026
10 Горкия Владко
08:54 16.01.2026
11 Ехооо
До коментар #1 от "файчо":Геро я кръсти много хубаво- Тъжна Дедова.
08:55 16.01.2026
12 Имат що не четете
До коментар #4 от "щамов работник":Имат момиче
08:55 16.01.2026
13 ЧУМИ ЗАЛЕПВАТ СЕ ЗА НЯКОЙ
08:55 16.01.2026
14 Данко Харсъзина
09:10 16.01.2026