Весела Бабинова обяви гореща новина: ще се омъжва за Владимир Зомбори

16 Януари, 2026 08:15

Техният приятел Христо Пъдев ще им бъде кум

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Весела Бабинова разкри, че ще се омъжва за дългогодишния си партньор Владимир Зомбори. Христо Пъдев, с когото тя бе в един отбор в предаването "Кой да знае?" ще им бъде кум.

Освен че с Христо Пъдев са колеги по професия, двамата са и много добри приятели. В предаването те разкриха и още интересни подробности за живота и отношенията си. Оказва се, че двамата са съседи и живеят на един етаж.

"Весела Бабинова ще се ожени за моя най-добър приятел Владимир Зомбори, а нейната най-добра приятелка е Цветина Петрова, която ще се ожени за мене. И на всичкото отгоре ние живеем врата до врата. И вечер, кво се случва най-редовно, ние сме в един апартамент, а децата са в другия. И това е съвсем реална история."



Актьорът Христо Пъдев и половинката му Цвети имат две деца – Петър и Яна. Скоро двамата отбелязаха рождения ден на Яна - тя стана на 3 годинки. Към снимките Пъдев добави емоционално послание - "Цялата сладост е събрана в нея!"

Друг любопитен факт и съвпадение в живота на Весела Бабинова е нейното приятелство с актрисата Луиза Григорова. Освен колежки и приятелки, те раждат децата си в един и същи ден и в една и съща болница. Двете продължиха да са неразделни и при отглеждането на децата си.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 файчо

    5 1 Отговор
    А Невесела Дядинова ще обяви ли студена новина,като Северния полюс?

    Коментиран от #11

    08:21 16.01.2026

  • 2 още

    4 2 Отговор
    Христо ИзПъдев ще си хапва лу кум.

    08:28 16.01.2026

  • 3 Пръц

    4 1 Отговор
    Пръьцццц

    08:30 16.01.2026

  • 4 щамов работник

    1 1 Отговор
    Весела Бабинова разкри, че ще се омъжва за дългогодишния си партньор. А КАТО Г-Н ЗОМБОРИ Й Е ДЪЛГОООООГОДИШЕН ПАРТНЬОР,ОБЩИ ДЕЦА ИМАТ ЛИ?!

    Коментиран от #12

    08:36 16.01.2026

  • 5 гълъбица Гица

    1 1 Отговор
    Христо щял да им бъде Хайде Клум.

    08:37 16.01.2026

  • 6 ван мaaмy

    4 1 Отговор
    Каква новина...... уважаеми зрители.

    08:39 16.01.2026

  • 7 Отракан бизнесмен

    3 1 Отговор
    Задължително гласувайте за ГЕРБ или ДПС ново начало. Никакво поле за изява за такива като тия на снимката. 🤭🤭🤭🥳🤣

    08:40 16.01.2026

  • 8 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Тези клоуни за първи път ги чувам и виждам.

    08:43 16.01.2026

  • 9 газо

    4 0 Отговор
    угазо

    08:53 16.01.2026

  • 10 Горкия Владко

    3 2 Отговор
    Не се жени за тая.

    08:54 16.01.2026

  • 11 Ехооо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "файчо":

    Геро я кръсти много хубаво- Тъжна Дедова.

    08:55 16.01.2026

  • 12 Имат що не четете

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "щамов работник":

    Имат момиче

    08:55 16.01.2026

  • 13 ЧУМИ ЗАЛЕПВАТ СЕ ЗА НЯКОЙ

    3 0 Отговор
    ДОЯТ ГО И БИЯТ БАРАБАНИТЕ...

    08:55 16.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Време е да надуе корема. Че колежките и, и чалгарките вече имат по 4-5 чавета.

    09:10 16.01.2026