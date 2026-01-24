Интерес към извънградски реновирани къщи (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - реновирана къща в с. Сливек, област Ловеч. Имотът разполага с голям двор, гараж и панорамна гледка. Двуетажната постройка се оферира срещу 140 000 EUR.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 сливчо чо
08:05 24.01.2026
2 ОУ милено
08:25 24.01.2026
3 Сила
08:45 24.01.2026