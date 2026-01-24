Новини
Интерес към извънградски реновирани къщи (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Интерес към извънградски реновирани къщи (ВИДЕО)

24 Януари, 2026 08:00 859 3

Къща в област Ловеч може да се купи срещу 140 000 евро

Интерес към извънградски реновирани къщи (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - реновирана къща в с. Сливек, област Ловеч. Имотът разполага с голям двор, гараж и панорамна гледка. Двуетажната постройка се оферира срещу 140 000 EUR.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Ловеч / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сливчо чо

    4 0 Отговор
    щот градовете се напълниха с кювлии......

    08:05 24.01.2026

  • 2 ОУ милено

    1 0 Отговор
    Обновена не можеш ли да пишеш? Нужно ли е да ползваш чуждици?

    08:25 24.01.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Ловешките и Тетевенските помаци са най гадните в БГ то защото са приели исляма доброволно , по собствено желание !!! Били са най дивия и жесток башибозук , клали са съседите си зловещо ....!!! Асан Юмеров и Джуджето от Микре....

    08:45 24.01.2026