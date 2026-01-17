Възрастни американци вдигнаха мечтана сватба 70-години след подписването

В Хоупуел, САЩ, 91-годишният Харолд Пю и 90-годишната Франсис отпразнуваха мечтаната си сватба на 70-ата си годишнина от брака им, съобщи WTVR.

Двамата се запознали през 50-те години на миналия век на ледена пързалка. Скоро започнали романтична връзка и се оженили, когато били на 21 и 20 години. Те просто се подписали под имената си, без да се насладят на официална церемония.

През 2026 г. приятели и семейството решили, че искат истинска сватба. Те я провели в църква. Франсис и Харолд си разменили клетви за любов и вярност пред олтара.

„След всички тези години все още го обичам, ценя го и ценя всичко, което е направил за мен“, казва Франсис. На церемонията двойката отговорила на въпрос, как е възможно да имат подобен стабилен брак. „Изберете правилния човек, с когото да прекарате остатъка от живота си, и второ, не по-малко важно, поставете Бог на първо място“, отговарят те.