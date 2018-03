7-годишно българче покори световен моден подиум в Москва. За трети пореден път малката Елизабет-Амитис беше в Москва, за да вземе участие на Седмицата на висшата мода „Mercedes-Benz Fashion Week Russia“– 10 – 15 март 2018 г. Това е сред знаковите светски събития в световен мащаб - 1200 журналисти от цял свят, над 100 представени дизайнери, 30 хиляди посетители. На тази висока сцена дефилират най-изявените световни модели, а сред присъстващите са популярни личности от цял свят. Провежда се в „Манеж“ – колосална историческа сграда в близост до Кремъл.

На Mercedes Benz Fashion Week 2018 г., Елизабет-Амитис е избрана за лице на колекцията на известната дизайнерка Кристина Кибовская. Кибовская е сред най-обещаващите руски дизайнери. Лауреат е на няколко конкурса за дизайнери и облича много от звездите на популярната музика. Тазгодишната ѝ колекция пресъздава приказна реалност и вечната тема за красивата принцеса и принца на сърцето ѝ.

Елизбат - Амитис дефилира в 4 ревюта на 25 метровия подиум - 2 излизания с официални тоалети, едно дефиле в спортна колекция ART & FASHION BY KRISTINA KIBOVSKAYA и дефиле на CHOUPETTЕ.

Тя е и единственото българско участие на този висок световен форум на висшата мода.

Припомняме, че при предишните си визити в Москва през 2016 г. и 2017 г., в рамките на международния детски фестивал „Prince and Princess of the Universe“, Елизабет двата пъти беше победител в своята възрастова категория и спечели титлата “Baby Princess of the Universe”.

Въпреки крехката си възраст, едва 7-годишна, Елизабет е донесла на България множество призове и медали от световни конкурси в Русия, Турция, Чехия и България. Участвала е в балетни постановки, както и в представления на Нешка Робева.

