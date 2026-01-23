Радостин Василев: Ако сега се приемат сканиращите устройства, ще настъпи хаос

Ако сега се приемат сканиращите устройства, ще настъпи хаос. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като в пленарна зала не се събра кворум и заседанието се провали заради несъгласие между опозицията и управляващите по промените за Изборния кодекс, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"Това е страхът на Борисов, дръпнал е 5-6 човека да не влизат в зала, има и разцепление в БСП, след като падна правителството", каза Василев по отношение на проваленото заседание и допълни:
"Следващата седмица не трябва да влиза въобще кодекс в дневния ред, но тук виждаме наглостта на ИТН и Тошко, те форсират кодекса, като постоянно го включват в опит да накажат по някакъв начин Борисов. Ръчната там е дръпната от Борисов, защото го е страх, защото е Зайко Байко".
Лидерът на МЕЧ коментира и новината, че премиерът Росен Желязков подписа с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа. В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент.
"Ще се въздържим относно ратификацията на участието на България в Съвета за мир", каза Василев.
Според него премиерът в оставка няма мандат да представлява България на никакви форуми.
"Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл. За мен позицията на България трябваше да бъде, че имаме политическа нестабилност в страната и че трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство. Ако питате мен, като човек, който по принцип одобряваше политиката на Тръмп, аз дори бих се въздържал да присъствам, ако до мен са Азербайджан и някакви второстепенни актьори", добави Василев.
На въпрос дали биха работили с президента в оставка Румен Радев, той отговори:
"Ние възприемаме Румен Радев и бъдещия негов проект като възможен партньор. Да, мнозинство на ВСС, смяна на ЦИК, смяна на главния прокурор, смяна на Изборния кодекс тук за месец, два и бързи избори, е план, който обмисляме".
"Надявам се новият президент в лицето на Йотова максимално бързо да намери служебен премиер", заяви Василев.
