Радостин Василев: Ако сега се приемат сканиращите устройства, ще настъпи хаос

Радостин Василев: Ако сега се приемат сканиращите устройства, ще настъпи хаос

23 Януари, 2026 11:56 745 21

Радостин Василев: Ако сега се приемат сканиращите устройства, ще настъпи хаос - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако сега се приемат сканиращите устройства, ще настъпи хаос. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като в пленарна зала не се събра кворум и заседанието се провали заради несъгласие между опозицията и управляващите по промените за Изборния кодекс, предаде репортер на Агенция "Фокус".

"Това е страхът на Борисов, дръпнал е 5-6 човека да не влизат в зала, има и разцепление в БСП, след като падна правителството", каза Василев по отношение на проваленото заседание и допълни:

"Следващата седмица не трябва да влиза въобще кодекс в дневния ред, но тук виждаме наглостта на ИТН и Тошко, те форсират кодекса, като постоянно го включват в опит да накажат по някакъв начин Борисов. Ръчната там е дръпната от Борисов, защото го е страх, защото е Зайко Байко".

Лидерът на МЕЧ коментира и новината, че премиерът Росен Желязков подписа с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа. В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент.

"Ще се въздържим относно ратификацията на участието на България в Съвета за мир", каза Василев.

Според него премиерът в оставка няма мандат да представлява България на никакви форуми.

"Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл. За мен позицията на България трябваше да бъде, че имаме политическа нестабилност в страната и че трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство. Ако питате мен, като човек, който по принцип одобряваше политиката на Тръмп, аз дори бих се въздържал да присъствам, ако до мен са Азербайджан и някакви второстепенни актьори", добави Василев.

На въпрос дали биха работили с президента в оставка Румен Радев, той отговори:

"Ние възприемаме Румен Радев и бъдещия негов проект като възможен партньор. Да, мнозинство на ВСС, смяна на ЦИК, смяна на главния прокурор, смяна на Изборния кодекс тук за месец, два и бързи избори, е план, който обмисляме".

"Надявам се новият президент в лицето на Йотова максимално бързо да намери служебен премиер", заяви Василев.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    6 2 Отговор
    Тоя иска да продължаване на фалшивите избори.

    11:58 23.01.2026

  • 2 Пич

    13 1 Отговор
    Що ти дреме , Радко ?! Ти си вън от парламента с каквото и да се гласува !!!

    11:58 23.01.2026

  • 3 Злобараки

    4 1 Отговор
    Точно това е целта най-вероятно, нЕкои спасяват кожите.

    12:03 23.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    7 1 Отговор
    Банго Васил се изцепи пак.

    12:04 23.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе спрете да давате

    5 1 Отговор
    мутрата на това гнусно нищожество. По добре снимайте сметище. Надали има глупак да му трябва този отпадък.

    Коментиран от #12

    12:11 23.01.2026

  • 11 Дедо

    3 1 Отговор
    Човека ви казва ИТН както главен изпълнител на заповедите на Пеевски, всеки ден вкарват изборния кодекс в зала . Целта им е да успеят да опорочат изборите с хартия и купуване на гласове. ИТН излязоха най яростното и отровно образование което служи на 209% на мафията и Пеевски.

    Коментиран от #14, #15, #21

    12:13 23.01.2026

  • 12 ЯМР

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абе спрете да давате":

    Ами да пуснат твоята мутра тогава, в профил и анфас, от досието в районното управление.

    Коментиран от #13

    12:13 23.01.2026

  • 13 Каквото и да пуснат

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЯМР":

    И кофата у вас да снимат, ще е по добре от мутра на продажни, лъжец и крадец. като този боклук На кой му трябва отпадък, да си го вземе у тях.

    Коментиран от #18

    12:17 23.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 3.14К

    4 1 Отговор
    Ясно е че страната се управлява от мафията чрез ГЕРБ, НН,.БСП и ИТН, но телефонните и имотните измамници си имат своя парламентарна група, представяща се за последно като "Меч".

    12:25 23.01.2026

  • 17 Лудия козел

    3 0 Отговор
    Този ром по добре да мълчи

    12:26 23.01.2026

  • 18 Риба меч

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Каквото и да пуснат":

    Има си парламентарно представена партия, с няколко депутати, копче не можеш да му кажеш.

    Коментиран от #20

    12:27 23.01.2026

  • 19 Лудия козел

    0 2 Отговор
    Само глупаци гласуват за пп-дб

    12:27 23.01.2026

  • 20 Това не пречи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Риба меч":

    да не им се дава дума на такива отпадъци!

    12:28 23.01.2026

  • 21 И защо лъжеш

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    не знам. Голяма тъпотия!

    12:29 23.01.2026

