Рецепта на деня: Фермерски омлет с картофи и бекон

Необходими продукти:

картофи – 300 г;

бекон – 120 г;

яйца – 4 бр.;

лук – 1 малка глава;

олио – 1 с.л.;

масло – 20 г;

сол и черен пипер – на вкус;

пресен лук – за поръсване;

чери домати – за сервиране;

кисело мляко или доматен сос – по желание.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват на малки кубчета и се пържат в широк тиган със загрятото олио на среден огън до златисто и омекване, след което се изваждат и се държат топли. В същия тиган се запържва беконът до хрупкавост, добавя се ситно нарязаният лук и се готви до леко карамелизиране, след което се смесва с картофите, без да се добавят яйцата.

Яйцата се разбиват леко със сол и черен пипер, в чист тиган се разтопява маслото и яйчената смес се изсипва на слаб към среден огън, като се оставя да се стегне отдолу, но да остане мека и кремообразна отгоре. Плънката от картофи и бекон се подрежда в средата на омлета, след което той внимателно се сгъва или завива, без пълнежът да се смесва с яйцата, и се поднася веднага, поръсен с пресен лук и сервиран с чери домати и сос по избор.

В класическите варианти омлетът никога не се препържва – той служи като нежна обвивка, която подчертава, а не скрива вкуса на картофите и бекона.

Готовият омлет се поръсва с пресен магданоз или зелен лук. Поднася се топъл, с резен домат или свежа салата.

Съвети за перфектен резултат:

Използвайте бекон с повече месо, не само сланина

Нарежете картофите тънко, за да станат по-хрупкави

Гответе на умерен огън, за да не загори омлетът

Добавете настърган кашкавал за още по-богат вкус