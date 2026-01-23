Рецепта на деня: Фермерски омлет с картофи и бекон

Необходими продукти:
- картофи – 300 г;
- бекон – 120 г;
- яйца – 4 бр.;
- лук – 1 малка глава;
- олио – 1 с.л.;
- масло – 20 г;
- сол и черен пипер – на вкус;
- пресен лук – за поръсване;
- чери домати – за сервиране;
- кисело мляко или доматен сос – по желание.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват, нарязват на малки кубчета и се пържат в широк тиган със загрятото олио на среден огън до златисто и омекване, след което се изваждат и се държат топли. В същия тиган се запържва беконът до хрупкавост, добавя се ситно нарязаният лук и се готви до леко карамелизиране, след което се смесва с картофите, без да се добавят яйцата.
Яйцата се разбиват леко със сол и черен пипер, в чист тиган се разтопява маслото и яйчената смес се изсипва на слаб към среден огън, като се оставя да се стегне отдолу, но да остане мека и кремообразна отгоре. Плънката от картофи и бекон се подрежда в средата на омлета, след което той внимателно се сгъва или завива, без пълнежът да се смесва с яйцата, и се поднася веднага, поръсен с пресен лук и сервиран с чери домати и сос по избор.
В класическите варианти омлетът никога не се препържва – той служи като нежна обвивка, която подчертава, а не скрива вкуса на картофите и бекона.
Готовият омлет се поръсва с пресен магданоз или зелен лук. Поднася се топъл, с резен домат или свежа салата.
Съвети за перфектен резултат:
- Използвайте бекон с повече месо, не само сланина
- Нарежете картофите тънко, за да станат по-хрупкави
- Гответе на умерен огън, за да не загори омлетът
- Добавете настърган кашкавал за още по-богат вкус
