Рецепта на деня: Фермерски омлет с картофи и бекон
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Фермерски омлет с картофи и бекон

23 Януари, 2026 10:05 627 4

  • омлет-
  • картофи-
  • бекон-
  • яйца-
  • какво да сготвя

Едно от онези ястия, които носят истински домашен вкус и засищат дори най-гладните

Рецепта на деня: Фермерски омлет с картофи и бекон - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи – 300 г;
  • бекон – 120 г;
  • яйца – 4 бр.;
  • лук – 1 малка глава;
  • олио – 1 с.л.;
  • масло – 20 г;
  • сол и черен пипер – на вкус;
  • пресен лук – за поръсване;
  • чери домати – за сервиране;
  • кисело мляко или доматен сос – по желание.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват на малки кубчета и се пържат в широк тиган със загрятото олио на среден огън до златисто и омекване, след което се изваждат и се държат топли. В същия тиган се запържва беконът до хрупкавост, добавя се ситно нарязаният лук и се готви до леко карамелизиране, след което се смесва с картофите, без да се добавят яйцата.

Яйцата се разбиват леко със сол и черен пипер, в чист тиган се разтопява маслото и яйчената смес се изсипва на слаб към среден огън, като се оставя да се стегне отдолу, но да остане мека и кремообразна отгоре. Плънката от картофи и бекон се подрежда в средата на омлета, след което той внимателно се сгъва или завива, без пълнежът да се смесва с яйцата, и се поднася веднага, поръсен с пресен лук и сервиран с чери домати и сос по избор.

В класическите варианти омлетът никога не се препържва – той служи като нежна обвивка, която подчертава, а не скрива вкуса на картофите и бекона.

Готовият омлет се поръсва с пресен магданоз или зелен лук. Поднася се топъл, с резен домат или свежа салата.

Съвети за перфектен резултат:

  • Използвайте бекон с повече месо, не само сланина
  • Нарежете картофите тънко, за да станат по-хрупкави
  • Гответе на умерен огън, за да не загори омлетът
  • Добавете настърган кашкавал за още по-богат вкус


Оценка 5 от 5 гласа.
  • 1 Меркосур

    1 0 Отговор
    Омлет с яйца от папагал, перуански картофи и бекон от тапир.

    10:11 23.01.2026

  • 2 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор
    И НИЕ ГРАЖДАНИТЕ ТАКА ГО ПРАВИМ И ЯДЕМ, ПРЕКАРВАМЕ ГО С ЧЕРВЕНО ВИНО

    10:22 23.01.2026

  • 3 добър избор

    0 0 Отговор
    яйца с бекон . вкусно . 5 филийки хляб . една краставица белена с олио и сол . и купа току що изпържен чипс .

    10:25 23.01.2026

  • 4 И бряяяя...

    0 0 Отговор
    Много амерьикЕнска рецепта беййй.
    В синхрон с господорите от фащ !
    Да не е любимата рецепта на оранжевия психопат ?

    10:30 23.01.2026