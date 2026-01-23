Ромина Андонова от "Съдебен спор" се похвали с нов дом (СНИМКА)

Ромина Андонова и Дарко Тасевски направиха огромна крачка напред и се сдобиха с нова къща, която вече предизвика любопитството на феновете им. Новината беше поднесена дискретно, но силно емоционално – с кадър на ключовете и послание, което веднага даде повод за спекулации и вълна от коментари, пише marica.bg.

„Една дългоочаквана мечта за мен и моето семейство се сбъдна. Не по начина, по който очаквахме, а по начина, по който е трябвало. Вярвай, че Бог има по-добър план за теб!“, написа водещата на „Съдебен спор“, оставяйки последователите си да гадаят какви трудности са преживели по пътя към новия си дом.

Ромина умишлено запази в тайна точната локация на къщата, но по снимката се вижда, че имотът е разположен сред много зеленина, далеч от градския шум, и е огрян от слънце – истинско семейно убежище. Феновете веднага заподозряха, че става дума за луксозен имот в престижен район, идеален за отглеждане на децата им.

Дарко Тасевски също не скри щастието си, макар и без думи – близки до двойката издават, че двамата са изключително развълнувани и вече кроят планове за обзавеждане, градина и ново начало. Новата къща не е просто имот, а символ на стабилност, любов и сбъднати мечти – и със сигурност тепърва ще виждаме още кадри от новия им семеен рай.