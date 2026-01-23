Новини
Любопитно »
Ромина Андонова от "Съдебен спор" се похвали с нов дом (СНИМКА)

Ромина Андонова от "Съдебен спор" се похвали с нов дом (СНИМКА)

23 Януари, 2026 10:42 629 2

  • ромина андонова-
  • дарко тасевски-
  • нов дом-
  • имот-
  • къща

„Една дългоочаквана мечта за мен и моето семейство се сбъдна.", сподели водещата

Ромина Андонова от "Съдебен спор" се похвали с нов дом (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ромина Андонова и Дарко Тасевски направиха огромна крачка напред и се сдобиха с нова къща, която вече предизвика любопитството на феновете им. Новината беше поднесена дискретно, но силно емоционално – с кадър на ключовете и послание, което веднага даде повод за спекулации и вълна от коментари, пише marica.bg.

„Една дългоочаквана мечта за мен и моето семейство се сбъдна. Не по начина, по който очаквахме, а по начина, по който е трябвало. Вярвай, че Бог има по-добър план за теб!“, написа водещата на „Съдебен спор“, оставяйки последователите си да гадаят какви трудности са преживели по пътя към новия си дом.


Ромина умишлено запази в тайна точната локация на къщата, но по снимката се вижда, че имотът е разположен сред много зеленина, далеч от градския шум, и е огрян от слънце – истинско семейно убежище. Феновете веднага заподозряха, че става дума за луксозен имот в престижен район, идеален за отглеждане на децата им.

Дарко Тасевски също не скри щастието си, макар и без думи – близки до двойката издават, че двамата са изключително развълнувани и вече кроят планове за обзавеждане, градина и ново начало. Новата къща не е просто имот, а символ на стабилност, любов и сбъднати мечти – и със сигурност тепърва ще виждаме още кадри от новия им семеен рай.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнаех че тези имат фенове

    7 0 Отговор
    Безмислена новина

    10:45 23.01.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Много е градско да имаш апартамент в Драгалевци.

    11:03 23.01.2026