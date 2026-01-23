Актрисата Илиана Коджабашева ще става майка

Една от най-красивите актриси в Народния театър Илиана Коджабашева, скоро ще стане майка. Новината споделиха нейни близки, цитирани от Хот Арена.

„Щастлива съм, но повече няма да издавам. Дай Боже всичко да е наред“, сподели бъдещата майка. Таткото засега остава в тайна, като посветени в нея са само родителите на Илияна.

Баща на Илиана е световният шампион по щанги Антон Коджабашев, който винаги е присъствал на нейните премиери заедно с майка ѝ. Илиана има и сестра, с която споделят всичко най-съкровено. Именно семейството ѝ е най-близо до нея в очакване на щастливото събитие.

„Щастлива съм, че майка ми и баща ми са истински хора, никога не са ми спестявали критики. За мен е голяма радост, когато съм с тях“, казва тя.

Един от първите и най-важни съвети, който е получила от проф. Стефан Данаилов, при когото е завършила в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, е, че трябва винаги да „слушаш“ партньора до себе си - не само на сцената, но и в живота.

„Аз се чувствам много добре в компанията на деца и покрай майките им разбирам, че всеки ден някой някъде в пространството измисля нов принцип и най-добра методика на възпитание. Това е мотивиращо. Може да бъде и зловещо забавно“, споделя Илиана в интервюта, говорейки за майчинството. Според нея най-трудното предизвикателство е да се поставят граници между родителя и детето. А основните ценности ще им предаде с лекота - „Вълнението от изкуството, истината, животът такъв, какъвто е“, по думите ѝ.

Колегите ѝ в първата ни трупа приемат с голяма радост бременността на Илиана.