Бен Афлек повърнал пред Брус Уилис, докато снимали финала на "Армагедон"

Холивудският актьор Бен Афлек разкри пред Fox 32 Chicago как е получил хранително отравяне, докато е снимал филма-катастрофа „Армагедон“ с колегата си Брус Уилис.

Според Афлек, той се е борил с хранително отравяне, докато е снимал ключовата прощална сцена с героя на Уилис.

„В този момент не бях достатъчно опитен актьор, за да знам, че мога просто да се обадя и да кажа: „Твърде съм болен, за да работя днес.“ Влязох и повърнах – единственият път, когато съм правил това в живота си – между дублите“, спомня си той.

Сега Афлек вярва, че сериозното му заболяване е било от полза за сцената.

„Армагедон“ излиза през 1998 г. Брус Уилис играе Хари Стампър, бригадир на екип за нефтени сондажи, който заедно с екипа си пътува до астероид, който заплашва да унищожи планетата. Героят на Уилис е баща на Грейс (Лив Тайлър), която е напът да се омъжи за колегата си А. Дж. Фрост (Бен Афлек). На финала единият герой спасява живота на другия с цената на собствения си.