Ники Минаж може да загуби имението си в Калифорния заради побой над бодигарда ѝ

23 Януари, 2026 09:11 539 4

Ако изпълнителката не плати на Виденмюлер цялата дължима сума до януари, тя може да загуби дома си

Ники Минаж може да загуби имението си в Калифорния заради побой над бодигарда ѝ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тринидадската рапърка Ники Минаж е застрашена да остане без дом след делото срещу съпруга ѝ Кенет Пети. Според Daily Mail, тя е изправена пред загуба на имението си в Калифорния на стойност 20 милиона долара.

Делото срещу Пети е образувано през 2022 г. след инцидент, при който Пети е нападнала бившия охранител на звездата, Томас Виденмюлер, по време на концерт в Германия през 2019 г. Рапърката е осъдена да плати 503 000 долара обезщетение на жертвата или рискува да загуби собствеността върху дома си.

Минаж е пряко свързана със случая, тъй като Виденмюлер я е посочил като извършител на побоя.

След съдебното решение Минаж не е направила опит да плати, а през ноември 2025 г. съдията, разглеждащ делото, обяви, че обмисля продажбата на имението на рапърката.

Ако изпълнителката не плати на Виденмюлер цялата дължима сума до януари, тя може да загуби дома си.

Пол А. Сасо, адвокатът на охранителя, призна, че принудителната продажба на дома на Ники Минаж може да бъде крайна мярка.

„Макар че е жалко, че се налага такава извънредна мярка като принудителната продажба на дома на Минаж, този резултат е изцяло резултат от нейното непреклонно нежелание да плати“, каза адвокатът, отбелязвайки, че нетното състояние на звездата наближава 200 милиона долара.

Охранителят Томас Виденмюлер е бил ръководител на екипа по сигурността на концерт в Германия през март 2019 г. Той твърди, че Минаж се е ядосала, след като фен е бил допуснат на сцената.

Ники първоначално е изругала охранителя, който се е разплакал. След това рапърът се е развикал на Виденмюлер, като се твърди, че е хвърлил обувка по него. По-късно е бил извикан в съблекалнята на Минаж, за да обсъдят инцидента, където Кенет Пети е ударил охранителя в лицето, счупвайки му челюстта. Жертвата е претърпяла повече от 10 операции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ники

    3 1 Отговор
    - Ало, бялото охранителче , ела кака Минаж да ти изпълни минетаж!
    - Ама не искам...
    Ники - луп, една главА, и докато още шава...

    09:17 23.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Това е реалността. А иначе жените ронеха сълзи на филма " Бодигард". Уитни Хюстън и тя беше невменяема , постоянно на наркотици. Тя и затова си отиде рано от живота. Затова такива глупави филми ме гледам.

    09:23 23.01.2026

  • 4 Луд смеххх

    0 0 Отговор
    Лято 2026 , Анита от почивка ще бъде на почивка на река Струма на палатка и с чадър 🥳🥳🤣🤣🤭

    09:25 23.01.2026