При -40 градуса електромобилите бият дизела

Докато скептиците обичат да сочат с пръст батериите веднага щом температурите паднат под нулата, реалността в най-суровите кътчета на планетата разказва съвсем друга история. Скорошно проучване, проведено в студа на Аляска при вледеняващите -40 градуса по Целзий, разтърси представите за зимна издръжливост. Оказва се, че в битката за оцеляване в Арктика, електрическите машини не само не „издъхват“, но и сериозно превъзхождат дизеловите си събратя по отношение на общите разходи и надеждността.
За мнозина това звучи като парадокс, но числата не лъжат. Анализът, цитиран от Electrek, обхваща всичко – от разхода на енергия и гориво до времето за празен ход и поддръжката. Голямата болка на дизела при екстремен студ не е тайна за никого в северните ширини: горивото има навика да се превръща в гъста каша, която запушва филтрите и парализира машините.
Преди броени дни местните медии в Аляска съобщиха за истински хаос в долината Чилкат, където камиони, трактори и снегорини просто „замръзнаха“ на място заради сгъстяване на нафтата. Докато дизеловите двигатели губят ценни часове в подгряване с работа на празен ход, електрическите автобуси и коли стартират „от раз“ и тръгват веднага, сякаш е средата на лятото.
Разбира се, физиката не може да бъде излъгана – пробегът на батериите намалява, а зареждането отнема повече време. Проучването на Университета на Аляска обаче показва, че дори при 69% спад в ефективността на открито, електромобилите остават напълно функционални и икономически по-изгодни.
Особено впечатляващи са данните при училищните автобуси. В условия, при които конвенционалните возила отказват дори да превъртят стартера, техните електрически версии се доказват като спасителен пояс за общностите. Проучването потвърждава, че съхранението в отопляеми помещения е бонус, но дори и без него, рискът от фатална повреда при батериите е почти нулев в сравнение с капризите на горивната система на дизела.
