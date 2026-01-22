Новини
При -40 градуса електромобилите бият дизела

22 Януари, 2026

  • електромобили-
  • проучване-
  • студ

Ново изследване доказва, че докато нафтата „замръзва“ и парализира транспорта, батериите пестят пари и стартират без проблем в най-големите студове

При -40 градуса електромобилите бият дизела - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато скептиците обичат да сочат с пръст батериите веднага щом температурите паднат под нулата, реалността в най-суровите кътчета на планетата разказва съвсем друга история. Скорошно проучване, проведено в студа на Аляска при вледеняващите -40 градуса по Целзий, разтърси представите за зимна издръжливост. Оказва се, че в битката за оцеляване в Арктика, електрическите машини не само не „издъхват“, но и сериозно превъзхождат дизеловите си събратя по отношение на общите разходи и надеждността.

За мнозина това звучи като парадокс, но числата не лъжат. Анализът, цитиран от Electrek, обхваща всичко – от разхода на енергия и гориво до времето за празен ход и поддръжката. Голямата болка на дизела при екстремен студ не е тайна за никого в северните ширини: горивото има навика да се превръща в гъста каша, която запушва филтрите и парализира машините.

Преди броени дни местните медии в Аляска съобщиха за истински хаос в долината Чилкат, където камиони, трактори и снегорини просто „замръзнаха“ на място заради сгъстяване на нафтата. Докато дизеловите двигатели губят ценни часове в подгряване с работа на празен ход, електрическите автобуси и коли стартират „от раз“ и тръгват веднага, сякаш е средата на лятото.

Разбира се, физиката не може да бъде излъгана – пробегът на батериите намалява, а зареждането отнема повече време. Проучването на Университета на Аляска обаче показва, че дори при 69% спад в ефективността на открито, електромобилите остават напълно функционални и икономически по-изгодни.

Особено впечатляващи са данните при училищните автобуси. В условия, при които конвенционалните возила отказват дори да превъртят стартера, техните електрически версии се доказват като спасителен пояс за общностите. Проучването потвърждава, че съхранението в отопляеми помещения е бонус, но дори и без него, рискът от фатална повреда при батериите е почти нулев в сравнение с капризите на горивната система на дизела.



Оценка 2.6 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шофер

    49 6 Отговор
    Значи истината е в бензина!

    17:51 22.01.2026

  • 2 Ами да

    44 6 Отговор
    Реклама!

    17:53 22.01.2026

  • 3 си дзън

    48 7 Отговор
    Да добавим и трикратното намаляване на възможните зарядни цикли.
    Ще хвърлим батерията вместо след 9, след 3 години, ама нейсе.

    17:54 22.01.2026

  • 4 DW смърди

    47 4 Отговор
    "при 69% спад в ефективността на открито, електромобилите остават напълно функционални и икономически по-изгодни."

    Да не дава Господ да ти спре някъде електромобила, че не може да си носиш ток в туби, особено в Аляска...

    Коментиран от #23

    17:55 22.01.2026

  • 5 Вредата е под въпрос

    38 6 Отговор
    Колко ни облъчват тези електрички.

    17:55 22.01.2026

  • 6 Катажия

    31 5 Отговор
    Абе,какво станА с глобалното затопляне,когато батериите буквално ще експлоатират ?Не съм чул дизеляк да избухва по време на движение като електричка?

    17:55 22.01.2026

  • 7 Хаха

    41 5 Отговор
    Много отдавна е измислена зимната нафта,която не замръзва.В Сибир,Канада,Аляска и Антарктида се използват бензинови двигатели.Батерията умира на -40 градуса.

    Коментиран от #21

    17:56 22.01.2026

  • 8 Ха-ха

    35 4 Отговор
    Големи смешки.

    17:56 22.01.2026

  • 9 хи хи

    32 4 Отговор
    вЕрваме, вЕрваме, сичко вЕрваме......ъхъ, нема майтап.

    17:57 22.01.2026

  • 10 Малък

    20 3 Отговор
    И като ги бие до къде стигат,зад ъгъла

    17:57 22.01.2026

  • 11 Хора, хора чакайте малкооооо!!!!!

    14 7 Отговор
    Имам важна новина!!!!!!!
    Намерих булка на Кокорчо но се търси кум.
    Кокорчо + Киселова = В.О.Л.

    17:58 22.01.2026

  • 12 Анонимен

    6 2 Отговор
    Те там зимата гасят двигателя само в отопляем гараж. Проблемът все още си е цената и живота на батерията, иначе и аз искам електричка и без да ми пука за природата.

    17:59 22.01.2026

  • 13 Ами

    29 4 Отговор
    Моля автора на статията, да си зареди лаптопа
    и да го остави два дни във фризера на -18°.
    След това да го извади и да напише статия :)

    Коментиран от #24

    18:07 22.01.2026

  • 14 Дааааа

    18 5 Отговор
    Една кола на бензин или на дизел си га ръчкаш 20-30 год с редовна малка подръжка, а тоя бойлер е макс 7-8 год и да го ползваш още, трябват 60% от стойността им да изхарчиш на веднъж, другите дреболии са си отделно...

    18:08 22.01.2026

  • 15 от северна германия

    19 3 Отговор
    Незнам, тук са завили всичките зарядни за коли с едни калъфи. От както взе да става студено. Сигурно ги бият по седене, щото дизелите, стига да не са издухани, палят без грешка. Също и бензиновите от старите поколения, докъм 2002-2004. Тука откак стана веднъж -5 не съм видял миксер по улците да се движи. Всичко бръмчи на дизеляк, или бензин.

    Коментиран от #18, #26

    18:10 22.01.2026

  • 16 Полярна звезда

    12 3 Отговор
    Едно приятелче е с хибридче, вика лятото 50 км на ток, зимата наполовина, ако е - 20 или надолу, след 2- 3 дена токчето го нема :)
    А за дизела има добавки, при - 40 наистна е проблем, но батериите и електрониката правят големи пробл5

    18:11 22.01.2026

  • 17 Асен

    16 3 Отговор
    Демек излиза че за една нощ си на загуба 12 евра защото от студа колата ти е загубила половината заряд егати келепира. От това печелят само зарядните станции те нищо не губят а при тези цени за зареждане от 90 ст. на kw/ч по добре на бензин.

    Коментиран от #25, #28

    18:11 22.01.2026

  • 18 Шведска перла

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "от северна германия":

    Дачията 2017 бензин пали доказано на минус 28-30, реното 2008 ми палаше и на - 34, така че не си съвсем прав

    18:15 22.01.2026

  • 19 Въпрос

    14 1 Отговор
    Имам един ФВ Бора,на 26 години,бензинка на газ,само стандартните обслужвания,не се предава кучето!Тези електрички колко ще изкарат?

    Коментиран от #31

    18:20 22.01.2026

  • 20 ?????

    8 2 Отговор
    Аз си обичам бензина и газта, но да се изкажа все пак.
    Да дизелът е проблемен при много ниски температури, но на север зимата се зарежда със зимна нафта, която не се превръща в каша, но нейсе.
    Тук не го писаха, но в момента украинците имат големи проблеми с дизелите на фронта щото им карат лятна нафта от Европа и става както е написано в статията.
    От другата страна на фронта руснаците ги нямат тия проблеми.

    18:34 22.01.2026

  • 21 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Нищо не замръзва. Батерията си поддържа температурата, за да не замръзва, като използва ток от самата батерия или от мрежата, ако колата е включена. Качваш се и караш, като при загряла кола, без да чакаш загряване и т. н. И при минус 40, си включваш загряването и влизаш в топла кола с топла батерия, със загрята седалка и волан.

    Коментиран от #42

    18:35 22.01.2026

  • 22 Хаха

    8 2 Отговор
    И нас това какво ни топли ? В БГ температурите рядко падат под минус 10-12. Да си ги карат скапаноте тротинетки .Реклама .

    18:39 22.01.2026

  • 23 Хохо Бохо

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "DW смърди":

    В Швеция са повече от ДВГ, във Финландия са на път......Ама ганя знае най - добре, даже сметка им е направил колко са се набутали и как ток в туби ще си носят. На съдраните му цървули е написана сметката ама я има.

    18:39 22.01.2026

  • 24 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Батерията на лаптопа има ли загряване? Няма нали? Тогава за какво сравнение пишеш?

    18:40 22.01.2026

  • 25 Мдааа

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    Правилна логика😉 А нафтата дори да "замръзне" си остава същото количество😉 За разлика от над 30% ежедневни, но платени загуби електричество!

    Коментиран от #27, #30

    18:41 22.01.2026

  • 26 Ъъъъ

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "от северна германия":

    Незнам, как не си видял в Германия при минус 5, като в Норвегия при минус 30 - 40 преди няколко седмици, само електрички си вървяха! И хората купуват само електрички в Норвегия. Ама може, виж Германия е много по-студена с цели минус 5 градуса!

    18:44 22.01.2026

  • 27 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Мдааа":

    Кой ти го е казал това за 30 процента загубени? Кой ви я е набил тази глупост?

    18:45 22.01.2026

  • 28 Хохо Бохо

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    Леееко си се объркал. Масово хората си зареждаме електричките по гаражите. Само на сълъг път на зарядни станции. Пълен заряд на батерията е 14 лв, разхода е 3.6лв на 100 . Разликата между бензинова/дизелова за година е от порядъка на 8000лв - бензин, газ, нафта, масла, филтри.....някой цървул горе беше споменал 20 годишен таралясник....ми това са 160 000лева спестени от електричката.....Аре 140 000 щото може да се наложи смяна на батерия. Ма Ганя е на ясно, обича си бангията дет му съдира джоба

    Коментиран от #34, #38

    18:49 22.01.2026

  • 29 конакчиев

    5 1 Отговор
    Ново изследване доказва, че докато нафтата „замръзва“ и парализира транспорта, батериите пестят пари и стартират без проблем в най-големите студове....където камиони, трактори и снегорини просто „замръзнаха“ на място заради сгъстяване на нафтата. ...
    Радослав е когато тези работи коментираш нямаш понятия от това което казваш . Има си нафтата и се нарича Арктическа и се използва до минус ---60 градуса . Както и масло и Антифриз до минус - 60 градуса тъмно син това беше в 1982-1983 година и ние работихме до минус -- 40 градуса --имам предвид подемните машини като кранове както и изкопните-- багерите . Що се отнася до акумулаторите въобще не въвряха само първият момент се чуваше едно -тък и край -. Изолирахме ги винаги за тях години ползвахме те имаха специални твърди - морска пяна но много плътна и здрава - слагахме ги на дъното и отстрани на кутията с акумулаторите и ги завивахме много добре нещо старо като оделяло и нещо подобно иначе заминаваха и въобще не въртяха. .

    18:51 22.01.2026

  • 30 Хохо Бохо

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Мдааа":

    Виждал съм нафта, сред лято с цвет и консистенция на паркетин.....налята от инса.....След промиване на системата колата си запали.....какви са повредите.....никой не знае. Менте масла, менте нафта, менте бензин, газ пълна с графит и масло и кофти съотношение пропан/бутан......За менте ток чул ли си????

    Коментиран от #35, #37

    18:54 22.01.2026

  • 31 ?????

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Въпрос":

    Мойта Тойота Корола бензин, ръчка е по-млада, но не я сменям с нищо сегашно.
    Жената кара 6-годишен Голф осмица. С него имам повече проблеми.
    А за дизели и електрички тяхна си работа.
    Да се борят помежду си.
    Бензин/газ е извън класацията им и е недосегаем.

    18:54 22.01.2026

  • 32 Дон Дони

    5 2 Отговор
    Да но за един сезон батерията на боклука, а тя е двигателя!

    Коментиран от #36, #39

    18:57 22.01.2026

  • 34 ГУМЕН КРАДЕВ

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хохо Бохо":

    Ти ще изкараш още малко , че ако си купя електричка веднага ставам милиардер !?!?!?

    Коментиран от #40

    19:01 22.01.2026

  • 35 Мдааа

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хохо Бохо":

    За менте ток знам ли, ама за менте батерии съм чул😉

    19:02 22.01.2026

  • 37 ГУМЕН КРАДЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хохо Бохо":

    Да ! Има !
    Със cos fi = 0 ! Произведен от панелите !

    19:04 22.01.2026

  • 38 Шшш

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хохо Бохо":

    Ей ти с розовите лачени обувки и квалификациите, глей някой Ганя с цървул да не те понарита, че как си я подкарал 😉 Дръж се прилично розово пони!

    Коментиран от #41

    19:05 22.01.2026

  • 39 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Дони":

    Батерията е с 8 години ГАРАНЦИЯ! И 192 хиляди километра! Абе вчера ли имаше статия, с новите ДВГ мотори, които се хвърляли на 100 хиляди километра, а някой още и на 30 хиляди километра?

    19:05 22.01.2026

  • 40 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    Нищо не изкарвам......абсолщтно нищо. Вземи 2 автомобила от един клас и ги сравни. Тесла 550 коня с някой 550 коня ДВГ.....виж им разхода, литри масла......ДАНЪК..... Същата сметка може да я направишсъс Рено Зое/ ДАчия Спринг и някой 130 коня ДВГ. Сметни ги при 20 000км на година

    19:06 22.01.2026

  • 41 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Шшш":

    Мислиш ли???

    19:07 22.01.2026

  • 42 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Да и като закъсаш и те завее снега,яз една две туби нафта мога да ти донеса,ама ток няма как да налея в туба.В тези ширини си има специална подготовка,самите коли имат бързовар в блока в картера за маслото и в резервоара.Още в далечината 1984 г съм виждал такова Пежо 505 правено за Швеция .

    19:15 22.01.2026

  • 43 Сзо

    0 0 Отговор
    Да си карат електричките в Аляка като искат....

    19:18 22.01.2026

  • 44 не са глупави

    0 0 Отговор
    В Норвегия се оказва, че 97 процента от новозакупените автомобили za 2025 са били електрички!!!

    19:22 22.01.2026

  • 45 Хаха

    0 0 Отговор
    И какво точно ни интересуват -40 градуса? Да не сме в Сибир? Също така какво става, ако при 65% капацитет на батерията тръгна с пуснато парно(защото е -40) и трябва да мина примерно 150км? Ще стигна ли до мястото или близо до края ще трябва да търся зарядно по села и паланки?
    С дизела при -20 човек си има поне 400-500км пробег с 2-3мин зареждане и бензиностанции под път и над път да презареди.
    Статията явно описва предимство на ЕВ само за градско каране или под 100км в един ден на полюса. Точно търсеното в 90% от света, включително България.

    19:28 22.01.2026