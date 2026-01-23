Новини
AI помогна на Лайза Минели за първата ѝ песен от 13 години

23 Януари, 2026 11:15 460 0

  • лайза минели-
  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • нова песен

"Използвахме само аранжименти с изкуствен интелект. Без изкуствени вокали... Аз пея всички песни!“, увери изпълнителката

AI помогна на Лайза Минели за първата ѝ песен от 13 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Лайза Минели записа първата си песен от 13 години. 79-годишната звезда обяви новината на страницата си във Facebook.

Музиката към „Kids, Wait Til You Hear This“, носеща името на предстоящите ѝ мемоари, е написана от изкуствен интелект, принадлежащ на компанията ElevenLabs.

„Какво няма да позволя на тази велика компания да направи? Да създаде, клонира или копира гласа ми! Използвахме само аранжименти с изкуствен интелект. Без изкуствени вокали... Аз пея всички песни!“, увери изпълнителката.

Според звездата това е знак за уважение към гласа на изпълнителката, нейния избор и нейната собственост.

Минели не е издавала нова музика от 2013 г., когато изпълни парче за американския музикален сериал „Smash“.


