AI помогна на Лайза Минели за първата ѝ песен от 13 години

Американската актриса Лайза Минели записа първата си песен от 13 години. 79-годишната звезда обяви новината на страницата си във Facebook.

Музиката към „Kids, Wait Til You Hear This“, носеща името на предстоящите ѝ мемоари, е написана от изкуствен интелект, принадлежащ на компанията ElevenLabs.

„Какво няма да позволя на тази велика компания да направи? Да създаде, клонира или копира гласа ми! Използвахме само аранжименти с изкуствен интелект. Без изкуствени вокали... Аз пея всички песни!“, увери изпълнителката.

Според звездата това е знак за уважение към гласа на изпълнителката, нейния избор и нейната собственост.

Минели не е издавала нова музика от 2013 г., когато изпълни парче за американския музикален сериал „Smash“.