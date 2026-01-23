Цвети от Hell's Kitchen нагорещи социалните мрежи и доказа, че умее да бъде център на внимание не само в кухнята. Кулинарната риалити звезда публикува поредица от провокативни кадри, на които позира с дълбоко деколте, подчертаващо пищния ѝ бюст и женствени извивки. Секси визията ѝ мигновено предизвика истински фурор, а коментарите и лайковете заваляха с пълна сила, пише marica.bg.
На снимките Цвети излъчва самочувствие и увереност, като ясно показва, че се чувства комфортно в кожата си и не се страхува да бъде дръзка. Почитателите ѝ не пропуснаха да отбележат, че изглежда все по-добре, а мнозина я засипаха с комплименти за визията и стила ѝ. Част от феновете дори коментираха, че тя спокойно може да се конкурира с родни инфлуенсъри и модели.
1 ЕстетЪ
11:49 23.01.2026
2 Цецко
11:50 23.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Амчи то убуу,ама...
11:52 23.01.2026
5 Хахаха
11:52 23.01.2026
6 Цъцъ
11:53 23.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДрайвингПлежър
То верно си е направо за цена, колко за избиване на вложението?
11:54 23.01.2026
9 хихи
Коментиран от #13
11:55 23.01.2026
10 Някой си
11:56 23.01.2026
11 Рангел
Коментиран от #19
11:59 23.01.2026
12 Виктор А
11:59 23.01.2026
13 Хм.....
До коментар #9 от "хихи":А големия ЧЕП разсейва ли аваната...?!
12:00 23.01.2026
14 Ало, сайта?
12:03 23.01.2026
15 На 22 г.
12:04 23.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Див селянин
12:06 23.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Коуега
До коментар #11 от "Рангел":Много хубаво,не е за хубаво
12:08 23.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Подозирам,
12:17 23.01.2026
22 Търси някой
Не е лошо, но очи пълни, ръце празни.
12:31 23.01.2026
23 Това им е работата
Ако беше станала кмет или председател на ЕК по-добре ли щеше да е?
Там, с тенджерите.
… и вечер да ми топли леглото като се върна.
12:36 23.01.2026