Цвети от Hell's Kitchen разпали страстите със секси СНИМКИ

23 Януари, 2026 11:46 1 396 23

  • цвети-
  • хелс китчън-
  • цветомира миленова-
  • hell's kitchen

Кулинарната риалити звезда публикува поредица от провокативни кадри

Цвети от Hell's Kitchen разпали страстите със секси СНИМКИ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цвети от Hell's Kitchen нагорещи социалните мрежи и доказа, че умее да бъде център на внимание не само в кухнята. Кулинарната риалити звезда публикува поредица от провокативни кадри, на които позира с дълбоко деколте, подчертаващо пищния ѝ бюст и женствени извивки. Секси визията ѝ мигновено предизвика истински фурор, а коментарите и лайковете заваляха с пълна сила, пише marica.bg.


На снимките Цвети излъчва самочувствие и увереност, като ясно показва, че се чувства комфортно в кожата си и не се страхува да бъде дръзка. Почитателите ѝ не пропуснаха да отбележат, че изглежда все по-добре, а мнозина я засипаха с комплименти за визията и стила ѝ. Част от феновете дори коментираха, че тя спокойно може да се конкурира с родни инфлуенсъри и модели.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕстетЪ

    7 5 Отговор
    От вратът надолу,изглежда добре.

    11:49 23.01.2026

  • 2 Цецко

    14 3 Отговор
    Готова е за трансфер в Холандия или Германия. Агентите Мюмюн и Ибрям ще използват трансферния прозорец да я изведат в чужбина да я направят звезда.

    11:50 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Амчи то убуу,ама...

    7 3 Отговор
    ...,винаги,когато мачкам такива силиконови Сиси,,все си мисля,че е нещо изкуствено и тръпката се губи...

    11:52 23.01.2026

  • 5 Хахаха

    7 3 Отговор
    Туи нящо винаги много съм се смял, къту гу видя! Можи дъ стане секси чак след дванайстата ракия, мъ тугава пък припадам...

    11:52 23.01.2026

  • 6 Цъцъ

    7 2 Отговор
    Масов клонинг! 😉

    11:53 23.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Пищния и бюст... бе тая не беше ли дето беше напомпала силикон?
    То верно си е направо за цена, колко за избиване на вложението?

    11:54 23.01.2026

  • 9 хихи

    3 2 Отговор
    Знае се от време оно: Големите Ц.ци разсейват Ев@ча, но пък Големия Ев@ч не се разсейва от големи Ц.ци..

    Коментиран от #13

    11:55 23.01.2026

  • 10 Някой си

    0 2 Отговор
    Тъз ползва ли огледало да се види?

    11:56 23.01.2026

  • 11 Рангел

    2 1 Отговор
    Остава да блесне и с интелект и нещата ще са ок,но това няма как да стане

    Коментиран от #19

    11:59 23.01.2026

  • 12 Виктор А

    1 2 Отговор
    Тази пръчка и СЕКСИ във едно изречение… ужас

    11:59 23.01.2026

  • 13 Хм.....

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    А големия ЧЕП разсейва ли аваната...?!

    12:00 23.01.2026

  • 14 Ало, сайта?

    3 2 Отговор
    Редно е, да напишете и цената.

    12:03 23.01.2026

  • 15 На 22 г.

    1 1 Отговор
    Перфектно...от дупето и няма да сляза...

    12:04 23.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Див селянин

    2 0 Отговор
    Не изглежда лошо момето.Биа,биа👍

    12:06 23.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Коуега

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Рангел":

    Много хубаво,не е за хубаво

    12:08 23.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Подозирам,

    2 0 Отговор
    че следва една малка ( или не толкова малка съдейки по наличното ) ринопластика.

    12:17 23.01.2026

  • 22 Търси някой

    0 0 Отговор
    да й напълни капията с месо.
    Не е лошо, но очи пълни, ръце празни.

    12:31 23.01.2026

  • 23 Това им е работата

    0 0 Отговор
    на жените.
    Ако беше станала кмет или председател на ЕК по-добре ли щеше да е?
    Там, с тенджерите.
    … и вечер да ми топли леглото като се върна.

    12:36 23.01.2026