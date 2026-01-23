Овен

Риби (20.02 - 20.03) Сутринта е тиха и изисква внимание към вътрешния свят. Възможно е да се появи усещане за завършване на важен етап. Следобедът носи повече яснота и готовност за действие. Спокойното доверие в процеса ви води напред.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят е наситен с дълбоки вътрешни промени и яснота. Възможно е силно усещане за обновяване. Следобедът ви дава енергия да заявите себе си по нов начин. Подходящ момент за решителна крачка напред.

Козирог (23.12 - 20.01) Сутринта изисква вътрешна концентрация и сериозност. Възможно е да се освободите от стари нагласи. Следобедът носи повече смелост за действие. Ясната цел ви помага да напредвате уверено.

Стрелец (23.11 - 22.12) Началото на деня ви приканва към по-тих ритъм. Мислите постепенно се подреждат и добиват яснота. Следобедът носи желание за движение и ново начало. Вярата в посоката ви дава увереност.

Скорпион (24.10 - 22.11) Сутринта е наситена с дълбоки вътрешни процеси. Възможно е да стигнете до важно осъзнаване. Следобедът носи прилив на сила и решителност. Подходящ момент е да действате без колебание.

Везни (24.09 - 23.10) Денят започва с нужда от баланс и вътрешна честност. Възможно е да видите по-ясно динамиката във важни отношения. Следобедът ви дава смелост да заемете по-ясна позиция. Истинността в действията ви носи облекчение.

Дева (24.08 - 23.09) Сутринта изисква внимание към детайлите и вътрешните сигнали. Постепенно се оформя яснота какво трябва да бъде направено. Следобедът носи повече увереност в решенията ви. Подреденият подход ви дава стабилност.

Лъв (24.07 - 23.08) Началото на деня ви приканва към умереност и вътрешна концентрация. Възможно е да усетите силна нужда от промяна. Следобедът носи решителност и желание за изява. Добре е да действате уверено, но с мярка.

Рак (22.06 - 23.07) Сутринта е подходяща за отдръпване и осмисляне. Възможни са дълбоки вътрешни прозрения. По-късно денят носи повече смелост и яснота в действията. Подкрепата идва, когато се доверите на себе си.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят започва с нужда от тишина и вътрешно подреждане. Мислите постепенно се избистрят и добиват посока. Следобедът ви дава увереност да изразите позицията си по-ясно. Добър момент за нови идеи и инициативи.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта насочва вниманието ви към стабилността и вътрешната сигурност. Възможно е да осъзнаете какво вече не ви служи. Следобедът носи повече решителност и желание за конкретни действия. Малките, но ясни избори имат значение.