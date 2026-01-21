Бела Хадид обвини "Долче и Габана" в расизъм

Супермоделът Бела Хадид публично разкритикува модната къща Dolce & Gabbana, след като марката представи новата си мъжка колекция по време на Седмицата на модата в Милано.

Повод за реакцията стана ревюто за сезон есен/зима, озаглавено „The Portrait of Man“, което според редица наблюдатели се отличава с почти напълно хомогенен кастинг. Един от коментаторите определи подбора на модели като „петдесет нюанса бяло“, в остър контраст с рекламното послание на колекцията, което заявява, че отбелязва „уникалната идентичност на всеки мъж“.

Критиките започнаха в коментарите под видео на модния създател Елиас Медини, познат онлайн като Lyas, който анализира кастинга на ревюто. Под публикацията Бела Хадид написа, че е „шокиращо, че хората все още подкрепят тази компания“, като насочи критиката си към моделите, стилистите и целия екип зад шоуто. Коментарът ѝ събра над 60 000 харесвания. В последващо съобщение тя допълни, че марката е „отдавна зачеркната“, визирайки „години на расизъм, сексизъм, нетолерантност и ксенофобия“.

Подобни позиции изразиха и други фигури от модната индустрия. Стилистът и редактор Габриела Карефа-Джонсън заяви, че това е резултат от продължителното оправдаване на марка, която по думите ѝ системно демонстрира расистко, хомофобско и ксенофобско поведение. Според нея „микроагресиите се превръщат в макроагресии, а грешките – в установена практика“.

От Page Six Style съобщават, че представители на Dolce & Gabbana не са отговорили незабавно на запитването за коментар.

Настоящият скандал е пореден епизод от дългогодишната история на противоречия около бранда. През 2018 г. Dolce & Gabbana отмениха голямо ревю в Шанхай след твърдения, че съоснователят Стефано Габана е изпратил лични съобщения с обидни квалификации по адрес на китайци. Случаят последва спорна рекламна кампания, в която китайски модел е показан как се затруднява да яде италианска храна с клечки.

През 2015 г. дизайнерите предизвикаха обществено недоволство и с изказвания срещу ин витро процедурите, сурогатното майчинство и осиновяването от еднополови двойки, определяйки децата, заченати по този начин, като „деца на химията“.

Марката неведнъж е влизала в конфликти и с известни личности, включително с коментари по адрес на външния вид на Селена Гомес, критики към сватбената рокля на Киара Ферани и обидни изказвания за семейство Кардашиян.

Въпреки натрупаните скандали, Dolce & Gabbana продължава да бъде предпочитана марка за редица знаменитости, включително близки приятели на Хадид. Ким Кардашиян поддържа особено тясна връзка с бранда и през 2024 г. пусна съвместна линия Skims x Dolce & Gabbana, която предизвика изключително силен интерес и временно срина уебсайта на марката. По този повод дизайнерите определиха отношенията си с Кардашиян като „дългогодишно приятелство“, основано на споделени ценности за приобщаване и позитивно отношение към тялото.