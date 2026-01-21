Новини
Бела Хадид обвини "Долче и Габана" в расизъм

21 Януари, 2026 15:58 833 8

  • бела хадид-
  • долче и габана-
  • расизъм-
  • мода-
  • модел

Моделът се възмути, че всички в екипа на модния гигант са бели

Бела Хадид обвини "Долче и Габана" в расизъм - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Супермоделът Бела Хадид публично разкритикува модната къща Dolce & Gabbana, след като марката представи новата си мъжка колекция по време на Седмицата на модата в Милано.

Повод за реакцията стана ревюто за сезон есен/зима, озаглавено „The Portrait of Man“, което според редица наблюдатели се отличава с почти напълно хомогенен кастинг. Един от коментаторите определи подбора на модели като „петдесет нюанса бяло“, в остър контраст с рекламното послание на колекцията, което заявява, че отбелязва „уникалната идентичност на всеки мъж“.

Критиките започнаха в коментарите под видео на модния създател Елиас Медини, познат онлайн като Lyas, който анализира кастинга на ревюто. Под публикацията Бела Хадид написа, че е „шокиращо, че хората все още подкрепят тази компания“, като насочи критиката си към моделите, стилистите и целия екип зад шоуто. Коментарът ѝ събра над 60 000 харесвания. В последващо съобщение тя допълни, че марката е „отдавна зачеркната“, визирайки „години на расизъм, сексизъм, нетолерантност и ксенофобия“.

Подобни позиции изразиха и други фигури от модната индустрия. Стилистът и редактор Габриела Карефа-Джонсън заяви, че това е резултат от продължителното оправдаване на марка, която по думите ѝ системно демонстрира расистко, хомофобско и ксенофобско поведение. Според нея „микроагресиите се превръщат в макроагресии, а грешките – в установена практика“.

От Page Six Style съобщават, че представители на Dolce & Gabbana не са отговорили незабавно на запитването за коментар.

Настоящият скандал е пореден епизод от дългогодишната история на противоречия около бранда. През 2018 г. Dolce & Gabbana отмениха голямо ревю в Шанхай след твърдения, че съоснователят Стефано Габана е изпратил лични съобщения с обидни квалификации по адрес на китайци. Случаят последва спорна рекламна кампания, в която китайски модел е показан как се затруднява да яде италианска храна с клечки.

През 2015 г. дизайнерите предизвикаха обществено недоволство и с изказвания срещу ин витро процедурите, сурогатното майчинство и осиновяването от еднополови двойки, определяйки децата, заченати по този начин, като „деца на химията“.

Марката неведнъж е влизала в конфликти и с известни личности, включително с коментари по адрес на външния вид на Селена Гомес, критики към сватбената рокля на Киара Ферани и обидни изказвания за семейство Кардашиян.

Въпреки натрупаните скандали, Dolce & Gabbana продължава да бъде предпочитана марка за редица знаменитости, включително близки приятели на Хадид. Ким Кардашиян поддържа особено тясна връзка с бранда и през 2024 г. пусна съвместна линия Skims x Dolce & Gabbana, която предизвика изключително силен интерес и временно срина уебсайта на марката. По този повод дизайнерите определиха отношенията си с Кардашиян като „дългогодишно приятелство“, основано на споделени ценности за приобщаване и позитивно отношение към тялото.


Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Забелязано в...

    4 1 Отговор
    Събинооо, тази новина я пуснахте онзи ден

    15:59 21.01.2026

  • 2 ЕстетЪ

    10 0 Отговор
    Доколкото съм запознат, Долче и Габана са основатели и съдружници в собствена частна фирма.Така,че дали си избират само бели манекени, си е тяхно право, а разни неблагодарни модели, взели се за много сериозно и търсят евтин пи ар със заиграването на цвят,пол,етнос,религия, си е лично техен проблем.

    16:04 21.01.2026

  • 3 АВЕ КВА Е ТАЯ СУШЕНА СКУМРИЯ

    11 0 Отговор
    ПО СОФИЙСКИТЕ УЛИЦИ МОЖЕ ДА СРЕЩЕНЕШ ХИЛЯДИ МОМИЧЕТА КОИТО СА МНОГО ПО ЧАРОВНИ И КРАСИВИ ОТ ТАЗИ ЧУЧАРКА.ЕГАСИ ИЗКРИВЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ХУБОСТ И МОДЕЛ.

    16:06 21.01.2026

  • 4 Усладило и се е

    3 0 Отговор
    Оня църен гологан уикенд ли беше събота и неделя ли беше да я мори

    16:07 21.01.2026

  • 5 газо

    4 2 Отговор
    отгазофустата

    16:12 21.01.2026

  • 6 Сабино

    1 0 Отговор
    айде утре пак да я пуснете тази статия,даже два пъти сутрин, и следобед. Колко трябва да четем за ханъмата вчера, същото. А поспрете се малко, или съгласувайте коя ще пусне статията, едната преписва, другата не знае, и тя пуска същия текст, направо е смешно.

    16:27 21.01.2026

  • 7 Ироничен

    4 0 Отговор
    В Конго търсят ли бели модели? Не? И няма смисъл, така е нормално.

    16:27 21.01.2026

  • 8 Дончо и Гергана

    3 0 Отговор
    Много сте зле. Утре пак пуснете тази статия, ще бъде много забавно и интересно.

    16:29 21.01.2026