1940 сгради в Киев остават без отопление след руската атака

Към тази сутрин 1940 жилищни сгради в Киев все още не получават отопление след руската въздушна атака през седмицата, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. Той добави в приложението "Телеграм", че засегнатите сгради се свързват отново с топлоснабдителната мрежа за втори път след предишната атака на 9 януари, предава БТА.

Междувременно губернаторът на руската Пензенска област информира за пожар в петролен склад, възникнал след падане на отломки от свален дрон. Според Олег Мелниченко системата за противовъздушна отбрана е свалила общо четири дрона, а фрагменти от един от тях са попаднали върху територията на нефтохранилището. Аварийните служби продължават работа на място, като няма съобщения за пострадали.

В същото време Министерството на отбраната на Русия обяви, че е поело контрол върху село Симиновка в Харковска област на Украйна, предаде РИА Новости. Ройтерс уточнява, че информацията не е потвърдена от независими източници.