1940 сгради в Киев остават без отопление след руската атака

Към тази сутрин 1940 жилищни сгради в Киев все още не получават отопление след руската въздушна атака през седмицата, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. Той добави в приложението "Телеграм", че засегнатите сгради се свързват отново с топлоснабдителната мрежа за втори път след предишната атака на 9 януари, предава БТА.
Междувременно губернаторът на руската Пензенска област информира за пожар в петролен склад, възникнал след падане на отломки от свален дрон. Според Олег Мелниченко системата за противовъздушна отбрана е свалила общо четири дрона, а фрагменти от един от тях са попаднали върху територията на нефтохранилището. Аварийните служби продължават работа на място, като няма съобщения за пострадали.
В същото време Министерството на отбраната на Русия обяви, че е поело контрол върху село Симиновка в Харковска област на Украйна, предаде РИА Новости. Ройтерс уточнява, че информацията не е потвърдена от независими източници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
12:02 23.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #31
12:02 23.01.2026
3 Дед Мороз
12:03 23.01.2026
4 Пич
Коментиран от #14
12:03 23.01.2026
5 Сила
12:03 23.01.2026
6 Снигурочка
12:04 23.01.2026
7 Българин
Е сега се смейте! Интересите на Русия са над всичко, и щом вие не им служите, няма да намерите място сред живите! Това е простата истина!
Коментиран от #12
12:04 23.01.2026
8 ...
Коментиран от #15, #21
12:05 23.01.2026
9 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
12:06 23.01.2026
10 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:06 23.01.2026
11 Лудия козел
12:06 23.01.2026
12 напротив
До коментар #7 от "Българин":Обясняваше че са руснаци и че няма нищо против тях. Че са братя. Че няма да ги атакува, че им мисли доброто.. абе лъжлив гном. Нищо повече не е тоя еврей.
12:07 23.01.2026
13 Владимир Путин, президент
За Четири Года утепах 2млн мои сънародници, а хиляди новородени мръзнат в Киев. Продължаваме вперьод 😁
12:08 23.01.2026
14 А бре
До коментар #4 от "Пич":Иди на лекар,преразпределителю на света,КРАЙНО ВРЕМЕ Е !! Живееш в ЕС, ако не ти изнася ,знаеш каква е процедурата "щастливецо"!!
Коментиран от #19
12:10 23.01.2026
15 69696969
До коментар #8 от "...":Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна, за да спре производството на оръжия и логистиката им."
Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
„Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
„Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."
12:11 23.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
До коментар #14 от "А бре":Това изказване освен малоумно , е и безпомощно!
12:13 23.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 мдааа
До коментар #8 от "...":Точно в десетката. Само русоподлогите не го осъзнават това и приемат терора над цивилни като нещо нормално. Но е така със служителите на рогатия. Те не искат те да са добре, а комшията да е зле. Това ги радва.
12:14 23.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 иван костов
12:15 23.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 До бащата на някаква Саяна
12:17 23.01.2026
27 Жалко за Пригожин
Защо така..? Много просто, ами защото вече е разбрал корупцията на урсулите и урсуландците ,тяхната безхабернлюост и като цяло всички техни слабости от който "човек" като Зеления умее добре да се вьзползва. Всьщност и Трьмп добре Ги клати знаейки ,че повечето урсуландци представляват малцинството в своите страни.
Коментиран от #30
12:22 23.01.2026
28 АсанБГ
12:28 23.01.2026
29 Виц от вчера
12:32 23.01.2026
30 Пригожин съм
До коментар #27 от "Жалко за Пригожин":Що бе, взех процент от парите и докато ме погребват без труп си джиткам в Алжир с друзята.
12:34 23.01.2026
31 Кметът на София
До коментар #2 от "Атина Палада":Поне руснаците имат ток, парно, вода, сметоизвозване, образование, лекарско обслужване, стоки по магазините, ниски цени. "Има и хубави жени, сигурно за пegpacmume, но negepacmu няма като в София"
12:37 23.01.2026
32 Да бе
12:37 23.01.2026