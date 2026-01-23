Новини
1940 сгради в Киев остават без отопление след руската атака
1940 сгради в Киев остават без отопление след руската атака

23 Януари, 2026 11:59

23 Януари, 2026 11:59 519 32

Кметът Кличко отчете възстановяване на топлоснабдяването, докато в Пенза гори петролен склад след паднали фрагменти от свален дрон

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Към тази сутрин 1940 жилищни сгради в Киев все още не получават отопление след руската въздушна атака през седмицата, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. Той добави в приложението "Телеграм", че засегнатите сгради се свързват отново с топлоснабдителната мрежа за втори път след предишната атака на 9 януари, предава БТА.

Междувременно губернаторът на руската Пензенска област информира за пожар в петролен склад, възникнал след падане на отломки от свален дрон. Според Олег Мелниченко системата за противовъздушна отбрана е свалила общо четири дрона, а фрагменти от един от тях са попаднали върху територията на нефтохранилището. Аварийните служби продължават работа на място, като няма съобщения за пострадали.

В същото време Министерството на отбраната на Русия обяви, че е поело контрол върху село Симиновка в Харковска област на Украйна, предаде РИА Новости. Ройтерс уточнява, че информацията не е потвърдена от независими източници.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    1 10 Отговор
    братушките са неможачи

    12:02 23.01.2026

  • 2 Атина Палада

    1 10 Отговор
    руснаците 4 години се мъчат в Донбас

    Коментиран от #31

    12:02 23.01.2026

  • 3 Дед Мороз

    8 0 Отговор
    Изпълних желанието им Нищо съветско, построено от руснаци да нямат. Наздарове!

    12:03 23.01.2026

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    Киев вече не е оперативно интересен , Гренландия - също !!! Трябва да отгатнем откъде ще долетят истински големите ЧЛЕНОВЕ на реда , и на кой , и какъв ред !!!

    Коментиран от #14

    12:03 23.01.2026

  • 5 Сила

    1 10 Отговор
    "Всичко отминава ...." И това ще отмине ....само РФ никога повече няма да съществува и Китай ще граничи с Украйна и ЕС

    12:03 23.01.2026

  • 6 Снигурочка

    9 1 Отговор
    Малко са. Още трябва. До посиняване

    12:04 23.01.2026

  • 7 Българин

    10 1 Отговор
    Преди 4 години Путин ви обясни, че ще унищожи излишната ви окраина. Вие тогава нали много се смяхте?!?
    Е сега се смейте! Интересите на Русия са над всичко, и щом вие не им служите, няма да намерите място сред живите! Това е простата истина!

    Коментиран от #12

    12:04 23.01.2026

  • 8 ...

    3 10 Отговор
    Всеки ден едно и също. ка Путин не прави атаки на фронта, а тормози жени и деца по домовете им докато спят. Малко подло педофилско страхливо джудже. Има фронт бе мишок. Изсипвай там ракети и дронове. Нагло чучело.

    Коментиран от #15, #21

    12:05 23.01.2026

  • 9 Лудия козел

    8 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:06 23.01.2026

  • 10 Лудия козел

    6 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:06 23.01.2026

  • 11 Лудия козел

    8 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:06 23.01.2026

  • 12 напротив

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Обясняваше че са руснаци и че няма нищо против тях. Че са братя. Че няма да ги атакува, че им мисли доброто.. абе лъжлив гном. Нищо повече не е тоя еврей.

    12:07 23.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Велик съм ....
    За Четири Года утепах 2млн мои сънародници, а хиляди новородени мръзнат в Киев. Продължаваме вперьод 😁

    12:08 23.01.2026

  • 14 А бре

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Иди на лекар,преразпределителю на света,КРАЙНО ВРЕМЕ Е !! Живееш в ЕС, ако не ти изнася ,знаеш каква е процедурата "щастливецо"!!

    Коментиран от #19

    12:10 23.01.2026

  • 15 69696969

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "...":

    Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна, за да спре производството на оръжия и логистиката им."
    Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
    „Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
    Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
    Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
    Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
    „Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."

    12:11 23.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "А бре":

    Това изказване освен малоумно , е и безпомощно!

    12:13 23.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мдааа

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "...":

    Точно в десетката. Само русоподлогите не го осъзнават това и приемат терора над цивилни като нещо нормално. Но е така със служителите на рогатия. Те не искат те да са добре, а комшията да е зле. Това ги радва.

    12:14 23.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 иван костов

    5 0 Отговор
    Това е част от денацификацията! На тъмно и студено, да премислиш, докъде могат да доведат държавата укронацисти, тагаревци, костовисти и съюзници от гейсъюз!

    12:15 23.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 До бащата на някаква Саяна

    1 4 Отговор
    Дано се оправи горката, да ти е жива и здрава и като порасне да стане пътен експерт

    12:17 23.01.2026

  • 27 Жалко за Пригожин

    0 1 Отговор
    Трябва да си признаем че няма такьв манипулятор като Зелю който успешно лавира между ЕС и Сащ . На тази среда в Давос той се опита за пореден пьт да се хареса на Трамп и Ванс за сметка на ЕС меко казано унижавайки своите спонсори от Европа
    Защо така..? Много просто, ами защото вече е разбрал корупцията на урсулите и урсуландците ,тяхната безхабернлюост и като цяло всички техни слабости от който "човек" като Зеления умее добре да се вьзползва. Всьщност и Трьмп добре Ги клати знаейки ,че повечето урсуландци представляват малцинството в своите страни.

    Коментиран от #30

    12:22 23.01.2026

  • 28 АсанБГ

    2 0 Отговор
    Вярно е ,но въпреки всичко стоян георгиев си джитка с тротинетката и му пука на дбееуиа ...3 ,че даже и там не му пука в случая Евалла братчед !

    12:28 23.01.2026

  • 29 Виц от вчера

    4 0 Отговор
    Зеленски провежда видеоразговор от швейцарския Давос със Сирски и му разказват колко успешно войските му превземат блок след блок. Сирски показва блокът зад себе си и казва "Ето този току що го превзехме", но нали е бомбардировка и една руска бомба пада по блока и всичко става в пушек. Зеленски малко тъжно казва "превзетият блок май няма отопление". Сирски бодро отдръща "Не е така, има отопление, но твърде силно, може би само ток няма да има".

    12:32 23.01.2026

  • 30 Пригожин съм

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Жалко за Пригожин":

    Що бе, взех процент от парите и докато ме погребват без труп си джиткам в Алжир с друзята.

    12:34 23.01.2026

  • 31 Кметът на София

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Поне руснаците имат ток, парно, вода, сметоизвозване, образование, лекарско обслужване, стоки по магазините, ниски цени. "Има и хубави жени, сигурно за пegpacmume, но negepacmu няма като в София"

    12:37 23.01.2026

  • 32 Да бе

    0 0 Отговор
    Защо намалявате броя на сградите без ток, отопление и вода? Брой високо етажни сгради( там е абсолютно същото строителство както у нас- останало от социализма) .4090 сгради- "12-15 етажни от две седмици са абсолютно без отопление,ток и вода.До онзи ден,града са напуснали над 800 хиляди души.И това продължава всеки ден.Със хиляди! Самият Кличко ги призова да се пренасочват към други населени места.Което предизвика остър сблъсък между него и 🤡.

    12:37 23.01.2026

Новини по държави:
