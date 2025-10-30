Новини
Любопитно »
Папата канонизира за светец свещеник, продал душата си на дявола

Папата канонизира за светец свещеник, продал душата си на дявола

30 Октомври, 2025 17:01 561 4

  • папа-
  • папа лъв xiv-
  • свещеник-
  • светец

Бившият сатанистки жрец приел християнството и се превърнал в мисионер

Папата канонизира за светец свещеник, продал душата си на дявола - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Над 700 000 вярващи се събраха на площад „Свети Петър“ във Ватикана, за да станат свидетели на канонизацията на Бартоло Лонго – бивш сатанински жрец, превърнал се в католически мисионер и благотворител. Церемонията бе водена от папа Лъв XIV, който на 19 октомври официално провъзгласи Лонго и още шестима души за светци на Католическата църква.

Бартоло Лонго е роден през 1841 г. в италианския град Латиано и е получил юридическо образование. След смъртта на баща си се отклонява от християнската вяра и започва да участва в окултни практики, като според съвременни свидетелства дори бил „ръкоположен“ за сатанински жрец. В този период Лонго се занимавал с провеждане на спиритически сеанси и ритуали, включително крайни форми на пост и изолация.

Папата канонизира за светец свещеник, продал душата си на дявола

Под влияние на своя приятел проф. Винченцо Пепе, който бил силно обезпокоен от духовното му състояние, Лонго постепенно се отказва от окултизма и търси помощ от доминиканския свещеник отец Алберто Раденте. След продължителен период на изповеди и покаяние той окончателно се отказва от предишния си живот, посвещавайки се на църковна и благотворителна дейност.

През 1870-те години Лонго полага обет за безбрачие и започва обществена мисия, насочена към помощ на бедните и нуждаещите се. През 1887 г. основава сиропиталище за момичета, а през 1892 г.институт за синовете на затворници, последван през 1922 г. от аналогичен дом за дъщерите им. По-рано той създава и Папското светилище на Светата Дева от Розария в Помпей, което днес е едно от най-посещаваните поклоннически места в Южна Италия.

Лонго умира през 1926 г. и е запомнен с рязката си духовна трансформация — от окултизъм и отчаяние към вяра и служение. Католическата църква започва официалния процес по канонизация на Лонго през втората половина на XX век.

Папа Лъв XIV го канонизира заедно с още шестима души, сред които трима монаси, венецуелски лекар, известен като „докторът на бедните“, и архиепископ, загинал по време на Арменския геноцид.

Папата канонизира за светец свещеник, продал душата си на дявола

В своята проповед на 19 октомври Светият отец заяви: „Днес пред нас стоят седем свидетели – новите светци, които с Божията благодат запазиха пламъка на вярата жив. Нека тяхното застъпничество ни подкрепя в изпитанията, а примерът им да вдъхновява пътя ни към светостта.“

Процесът на канонизация в Католическата църква е продължителен и строго регламентиран. Той започва с признаване на кандидата за „Божи служител“, след което следват стъпките „достопочтен“, „блажен“ и накрая „светец“ — титла, която се присъжда след потвърждение на поне две чудеса, приписвани на застъпничеството на починалия.

Исторически първият човек, официално канонизиран от папата, е Свети Улрих от Аугсбург, обявен за светец от папа Йоан XV през 993 г.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 канонизираите и

    1 0 Отговор
    РОБЕРТО КАЛВИ

    17:04 30.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Лейтенант Дан би канонизирал и Форест Гъмп, ако му кажат.

    17:15 30.10.2025

  • 3 Ама нали

    0 0 Отговор
    Дявола е между краката? Никой не може да си продаде душата. Просто си се е ползвал сам 😀

    17:17 30.10.2025

  • 4 и тук Над 600 000 вярващи миряни на

    1 0 Отговор
    свети Тикварий се събраха и поклониха на урните
    по избирателни райони да го възкресят наново

    17:20 30.10.2025