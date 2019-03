Момичето с най-големите гърди отказва да ги показва в еротични списания

2018-та година беше много силна за мен! Постигнах всичките си поставени цели.. Вървя смело и гордо напред ! 2019-та ще е УДАРНА 💋 Най-прекрасното те първа предстой! Весело посрещане на новата година! Бъдете здрави,обичайте,прощавайте и бъдете благословени!

A post shared by Krisstine Kamenowa (@kpustunaqueen) on Dec 31, 2018 at 1:22pm PST