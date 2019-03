Папараци нащракаха принц Чарлз и Камила по бански (СНИМКИ)

Принц Чарлз и Камила, херцогиня на Корнуол, откраднаха няколко романтични мига само за себе си по време на своята обиколка из Карибите. Двамата явно са искали да се насладят на красивото море край Барбадос, далеч от общественото внимание и кралски задължения, пише британският ежедневник Еxpress.

Уви кралската двойка не успя да се наслади до край на романтиката, защото бяха изловени от папараци.

Принцът на Уелс и херцогинята бяха забелязани на един от красивите плажове на Барбадос, където, облечени в костюми, двамата спокойно и игриво се наслаждаваха на пейзажа и плуваха в спокойните води на Карибско море.

Британският престолонаследник уверено плуваше в дълбоки води, докато Камила бе по-предпазлива и останала по-близо до брега.

Принц Чарлз показа впечатляващо добра физическа форма, коментира DailyMail.

Въпреки, че често се шегува с възрастта си, 70-годишният престолонаследник изглежда по като човек с поне 10 години по-млад.

Тайната на добрата му форма са редовни упражнения, умерена диета и желязна воля. Смята се, че принц Чарлз следва примера на баща си Филип и прилага система от упражнения на Канадските военновъздушни сили.

Тя е известна със съкращението 5BX, което се разчита като "петте основни упражнения".

Теглото на принц Чарлз е непроменено от десетилетия. Престолонаследникът тежи 72 килограма.

Чарлз се гордее, че може да носи униформи, които са били ушити за него преди 30 години и си поставя това постижение като цел.

За да я постигне, Чарлз яде само два пъти на ден. Закуската му включва рохки яйца и плодове. Принцът никога не обядва, а за вечеря яде печено месо или риба с пресни зеленчуци.

Принц Чарлз пие малко, като любимите му алкохолни напитки са сухо мартини, приготвено от три части джин и една част вермут, както и шотландското малцово уиски Лафройг, което Чарлз разрежда с вода.

19 March 2019: Prince Charles and Camilla Duchess of Cornwall in a beach in Barbados. pic.twitter.com/6nljjenLtU