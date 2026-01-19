Сузанита се пусна по еротично бельо (СНИМКИ)

Сузанита отново привлече вниманието на хиляди и да разпали коментарите в социалните мрежи. Щерката на Орхан Мурад публикува серия от горещи снимки от екзотична дестинация, на които позира по еротично бельо на фона на впечатляваща природа и кристално синя вода.

Скандалната певица, която направи провокацията свой почерк още от тийнейджърските си години, "облече" изрязан сутиен, който скриваше една малка част от гърдите ѝ, колкото Инстаграм да не свали снимките.

Реакциите не закъсняха. Под снимките се появиха стотици коментари, но нерядко последователите ѝ, редом до комплиментите, отправят и редица критични забележки. Част от потребителите нямаше как да не повдигнат темата за прекалената провокация и границите на добрия вкус и напомниха на Сузанита, че вече е майка и трябва да се съобразява с това, което прави - нещо, на което поне за момента тя видимо не обръща внимание, отбелязва Шоу Блиц.

Кадрите са публикувани в края на миналата година, но изпълнителката не споделя коя е екзотичната локация.