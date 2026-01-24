Новини
Карлос Насар и гаджето му подпалиха мрежата с романтични СНИМКИ

Карлос Насар и гаджето му подпалиха мрежата с романтични СНИМКИ

24 Януари, 2026 16:21 1 729 8

Двойката е на почивка в Алпите, откъдето публикува спиращи дъха кадри

Карлос Насар и гаджето му подпалиха мрежата с романтични СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Карлос Насар показа удивителна фотосесия в компанията на своята половинка Александра.

Гаджето на най-успешния български щангист спря дъха на мрежата със снимки от луксозна почивка в Алпите, на които позира в снега, облечена в екстравагантна червена рокля с дълбоко деколте, голи рамене и открит гръб. Кадрите са част от професионално изглеждаща фотосесия на открито, направена сред заснежените върхове, и предизвикаха хиляди реакции и коментари.

Почивката им е била в луксозния хотел Chalet Al Foss, разположен в Италианските Алпи, в района на Вал ди Соле, близо до курорта Мадона ди Кампильо. Хотелът е от висок клас и е известен със своята уединена атмосфера, панорамни гледки към планината, СПА зона, гурме ресторант и персонално обслужване. Chalet Al Foss предлага луксозни апартаменти, отопляеми външни басейни с гледка към заснежените върхове, сауни, масажи и пълен набор от премиум екстри, където двойката със сигурност се е поглезила и е прекарала няколко романтични нощи, както можем да съдим и от публикуваните снимки.

Според ценовите нива на подобен тип настаняване нощувка в хотела при пълен пакет услуги може да варира между 700 и над 1000 евро на вечер в зависимост от сезона, типа стая и включените удобства. При няколкодневен престой с всички екстри, СПА процедури и гурме вечери почивката на Карлос Насар и Александра със сигурност е струвала няколко хиляди евро, пише HotArena.


  • 1 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Браво.А сега я завлечи за един крак в кревата и я прави да умирга!

    16:34 24.01.2026

  • 2 Опааа

    10 0 Отговор
    😆 Предвидливо се е качил на височко.😆

    16:34 24.01.2026

  • 3 Опааа

    9 0 Отговор
    Марооооо! Мисиркоооо! И сега мрежата като е ПОДПАЛЕНА??? Коя мрежа ма Мароооо?

    16:38 24.01.2026

  • 4 Пожарната

    4 0 Отговор
    Не си играйте с огъня!
    Аман от тези ,, 🔥":)

    16:45 24.01.2026

  • 5 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Джуки, вежди, мигли - минала е каката през стандартна чалга обработка. Тя може да стимулира Шампиона да се състезава и за друга държава за да й поддържа стандарта. Ама важното е да са щастливи младите.

    16:46 24.01.2026

  • 6 Тома

    9 0 Отговор
    Момичето от милета ли е

    16:48 24.01.2026

  • 7 Васо

    8 0 Отговор
    Айде сега.. Чак пък подпалили... Живи и здрави, ама, чесно да Ви кажа... През дедовиq ми е Насар и гажето му. Както и за Гришо ...

    16:53 24.01.2026

  • 8 Като свърши

    3 0 Отговор
    Парите ще го зареже

    17:14 24.01.2026