За пръв път в историята слепец прекоси с лодка Тихия океан (ВИДЕО)

Да прекосиш Тихия океан на борда на 12-метрова яхта вероятно не звучи като нещо невъзможно. Но за незрящия пътешественик Мицухиро Ивамото от Япония, това е постижение, достойно за рекорд на Гинес, пишат международните медии.

52-годишният мъж успя да влезе в историята като прекоси разстоянието от Сан Диего, Калифорния до японския град Фукушима за близо два месеца. Ивамото беше придружен от своя приятел — американеца Дъг Смитм, с когото се редували за навигацията, опъването на платната и вахтата зад руля.

Това е вторият опит на незрящия мъж да прекоси океана и той не скри сълзите си, когато лодката му „Дрийм уийвър“ беше приветствана от огромна тълпа на японското пристанище, след края на 14 000-километровото приключение.

