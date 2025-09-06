102-годишен японец стана най-възрастният човек, изкачил връх Фуджи (ВИДЕО)

Кокичи Акудзава успя да изкачи връх Фуджи в началото на август на 102-годишна възраст и така стана най-възрастният човек, стъпил на върха с височина 3776 м., съобщи Асошиейтед прес.

„Наистина бях изкушен да се откажа по средата на прехода“, каза Акудзава в скорошно интервю, цитирано от БТА. „Достигането на върха беше трудно, но близките ми ме окуражиха и всичко се получи. Успях да го преодолея, защото толкова много хора ме подкрепиха.“

Акудзава се изкачи заедно със 70-годишната си дъщеря Мотое, внучката си, съпруга ѝ и четирима приятели от местен клуб по планинско катерене. Групата лагерува две нощи по пътеката, преди на 5 август да достигне връхната точка на най-високата планина в Япония, висока 3776 метра.

102-year-old man sets Guinness World Record as oldest to climb Mount Fuji https://t.co/QuB9TFXDyu pic.twitter.com/yriYUYLN3l — New York Post (@nypost) September 6, 2025

Акудзава казва, че на неговата възраст вече не приема нито една планина за даденост. Той е бил на 96 години, когато за първи път стана най-възрастният човек, изкачил най-известната планина в страната. През шестте години след това той преодолява редица здравословни проблеми и се бори с травми от падания при катерене.

Преди последното изкачване на Фуджи Акудзава тренира три месеца: става в 5 сутринта за едночасови разходки и изкачва приблизително по една планина всяка седмица, предимно около префектура Нагано в централна Япония. Той си спомня какво го е привлякло в планините преди 88 години. „Въпреки магията на достигането на върха, именно хората ме карат да се връщам. Катеря се, защото ми харесва. Лесно е да откриеш приятели в планината“, казва Акудзава.

A 102-year-old Japanese man has claimed the world record for being the oldest person to summit the country's tallest mountain for the second time, breaking a record he himself set for a climb when he was aged 96.



Read more: https://t.co/Cpua82RKu2 pic.twitter.com/RrSkj08doy — ABC News (@ABC) September 5, 2025

Акудзава е работил като инженер по проектиране на двигатели, а по-късно като изкуствен осеменител на добитък – занимание, което е упражнявал до 85-годишна възраст, разказва семейството му.

В миналото Акудзава се е радвал да се катери сам, но с годините, когато силата му намалява, започва да разчита повече на помощта на другите. „Планината Фуджи не е трудна, но този път беше по-трудна от преди шест години – по-трудна от всяка планина, на която съм бил“, споделя той.

102-годишният Акудзава прекарва сутрините си като доброволец в център за възрастни хора и преподава рисуване в домашното си студио. Според него и алпинизмът, и рисуването изискват време и отдаденост, но и двете дават спокойствие. Дъщерите му искат той да нарисува Фуджи при изгрев слънце като следващо попълнение към картините на планински вериги, които покриват стените на хола му. „Имам много поръчки“, отбелязва той с усмивка, предизвиквайки смях в семейството.

„Искам да нарисувам сцени от върха на Фуджи – места, които пазят специални спомени за мен, защото това вероятно беше последният път, когато достигнах върха“, каза Кокичи Акудзава в заключение.