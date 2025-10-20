Италианец се преструвал на сляп над половин век, прибрал 1 милион евро

72-годишен измамник от провинция Виченца е арестуван в Италия, след като се е преструвал на слепец в продължение на повече от 50 години и е получавал над един милион евро държавни помощи, съобщава VicenzaToday.

Възрастният мъж е задържан по време на операция, проведена след разследване на плащанията на социални помощи в провинцията. Установено е, че мъжът, който е получавал пенсия за слепота от 1972 г., е живял нормален живот, работел е в градината си и е посещавал самостоятелно пазара.

Служители на Финансовата гвардия са заснели пенсионера как подрязва храсти с ножици за клони, движи се свободно по улиците без помощ, внимателно подбира плодове на пазара и плаща в брой. След като били събрани всички необходими доказателства, мъжът е арестуван и обвинен в измама.