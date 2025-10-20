Новини
Любопитно »
Италианец се преструвал на сляп над половин век, прибрал 1 милион евро

Италианец се преструвал на сляп над половин век, прибрал 1 милион евро

20 Октомври, 2025 11:13 1 341 9

  • италианец-
  • слепота-
  • пенсия-
  • измама-
  • виченца-
  • италия-
  • сляп

Мъжът е получавал пенсия за слепота от 1972 г.

Италианец се преструвал на сляп над половин век, прибрал 1 милион евро - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

72-годишен измамник от провинция Виченца е арестуван в Италия, след като се е преструвал на слепец в продължение на повече от 50 години и е получавал над един милион евро държавни помощи, съобщава VicenzaToday.

Възрастният мъж е задържан по време на операция, проведена след разследване на плащанията на социални помощи в провинцията. Установено е, че мъжът, който е получавал пенсия за слепота от 1972 г., е живял нормален живот, работел е в градината си и е посещавал самостоятелно пазара.

Служители на Финансовата гвардия са заснели пенсионера как подрязва храсти с ножици за клони, движи се свободно по улиците без помощ, внимателно подбира плодове на пазара и плаща в брой. След като били събрани всички необходими доказателства, мъжът е арестуван и обвинен в измама.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А и нас

    31 1 Отговор
    Даже едни слепи караха и автомобили

    11:17 20.10.2025

  • 2 абе,

    31 1 Отговор
    В България кога ще се проведе разследване на плащанията на социални помощи,че и в тази сфера е мътна и кървава.Жели махали се издържат с мними ТЕЛК.

    11:17 20.10.2025

  • 3 а и тук има едни

    24 2 Отговор
    продължение на 20 години получават над милиард държавни помощи в чекмеджета

    11:17 20.10.2025

  • 4 бай Бай

    22 1 Отговор
    Тукашните прокурори и съдии също се преструват на слепи и прибраха стотици пъти повече за мноооого по-кратко време.
    Ей това е ефективност.

    11:17 20.10.2025

  • 5 Браво

    12 3 Отговор
    Поне мами системата а не като нашите да крадат от народа.

    Коментиран от #8

    11:22 20.10.2025

  • 6 Ами така

    7 2 Отговор
    Хитър човек и добър актьор. Щом може, защо не?

    11:23 20.10.2025

  • 7 Ха, след

    4 1 Отговор
    Дъжд - качулка! Той си изживял живота на помощи, сега какво, ще го върнат обратно ли?

    11:37 20.10.2025

  • 8 пери

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Парите за помощи са от данъци, коя друга система имаш предвид? Ако мами държавата, мами всички, които пълнят хазната, що за странно изказване?

    11:45 20.10.2025

  • 9 Анджо

    1 0 Отговор
    Това е много трудна измама. Който е ходил на очен и знае как светят в окото за да разберат дали виждаш и колко виждаш. Много интересно как е излъгал апаратите, трябва да е слагал нещо на очите.

    12:38 20.10.2025