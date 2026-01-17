Новини
Андрю Гарфийлд изненада феновете с драстична промяна във външния си вид

17 Януари, 2026 11:53 511 2

  • андрю гарфийлд-
  • външен вид-
  • промяна

Актьорът се появи с дълга коса и без емблематичната си брада на нова снимка в Instagram

Андрю Гарфийлд изненада феновете с драстична промяна във външния си вид - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Снимка на англо-американския актьор Андрю Гарфийлд се появи в мрежата след драматична промяна на имиджа. Тя бе публикувана от неговата приятелка, актрисата Моника Барбаро, в Instagram.

Снимката показва 42-годишния актьор, който участва във филмовата поредица „Невероятният Спайдърмен“, с известните американски илюзионисти Пен Джилет и Телър.

Гарфийлд се появи пред камерата, облечен в сива тениска, кафяв суичър с качулка и дънкова бейзболна шапка. Той позира с дългата си светла коса, която изглеждаше леко разрошена.

E!News от своя страна отбеляза, че прическата му не е единствената промяна във външния вид на звездата. Оказва се, че Гарфийлд е решил да се откаже и от дългогодишната си брада.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Познавам баща му Ричард. Свестен земен човек.

    12:25 17.01.2026