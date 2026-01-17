Новини
Явор Божанков: Изборите ще са борба на живот и смърт за статуквото

17 Януари, 2026 17:05

  • явор божанков-
  • пп-дб-
  • статукво

Борисов и Пеевски са причината Радев да изглежда приемлив, смята депутатът от ПП-ДБ

Явор Божанков: Изборите ще са борба на живот и смърт за статуквото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

"България отива на избори. В този парламент няма нито време, нито легитимност, нито е правилно да се разглеждат други въпроси освен един - честните избори". В това бе категоричен депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков. Пред БНР той заяви:

"Пред България има един въпрос - честните избори. Това означава 100% машинен вот. Отказът им да го въведат трябва веднага да роди съответната реакция. Имунната система на нашето общество е жива. Вярвам в българския народ и вярвам, че тези избори ще ни изненадат приятно".

Според него обаче сега управляващите се готвят да направят изборите още по-нечестни.

"Правят мъгла около тези сканиращи устройства", категоричен е депутатът и обясни, че нито има машини, нито има предвидени пари за такива. Според него "целта на това упражнение е да остане старото положение - смесен вот между хартия и машина, която всъщност е един принтер, който издава хартиена бюлетина и която после човек брои на ръка". За него това е най-лошата система:

"Това е най-обърканата, най-грешната система. Това искат ГЕРБ. Много е важна обаче ролята на БСП, защото те въведоха машинния вот. БСП по някаква странна причина после сама се отказа от машинния вот. Хартията е един от факторите, които върнаха ГЕРБ и ДПС в управлението. Затова тази битка е толкова важна".

Божанков напомни още, че именно Бойко Борисов и ГЕРБ са поръчали тези машини, за които сега твърдят, че са проблемни.

"Борисов сам определи изборите в Пазарджик като "свинщина". Но изборите в България, особено в малките населени места, са точно такива - навсякъде и масово", смята той.

За него лекарството е:

"Първо - служебният кабинет да си свърши работата и да охранява изборния процес. Второ - масово гласуване. Този път само да гласуваме не е достатъчно, всеки от нас трябва да се ангажира, да отдели лично време, за да охранява вота, защото те в прав текст ни казват, че се гласят за пореден път да откраднат изборите. Тогава всички масови протести, всичките усилия на гражданското общество няма да имат значение, защото бъдещето на България накрая ще се реши на изборите".

Промяната в Конституцията в частта на домовата книга е грешка, призна депутатът от ПП-ДБ. Според него добрата новина е, че все пак има една възможност - Андрей Гюров:

"Пред президента Радев има един избор за все пак потенциал за премиер, който може да осигури що годе честни избори. Изборите очевидно ще са борба на живот и смърт за онази старата система на статуквото, която падна, след като около 150 хил. души излязоха и решиха то да си отиде".

По думите му целта на атаката срещу Гюров е той да бъде отстранен като потенциален служебен премиер и служебната власт да отиде в ръцете на Борисов и Пеевски. В момента България е изправена пред два избора - Андрей Гюров или кадри, зависещи от Борисов и Пеевски, очерта ситуацията той и изказа мнението си, че единственият възможен легитимен избор е Гюров.

По думите му това правителство се е опитало неуспешно да върне България в 90-те години, когато силови групировки доминираха икономиката на страната. Според него икономическите процеси, които са фактор в падането на правителството, са неоспорими. По думите му това, което става в София с кмета Васил Терзиев, е най-яркото проявление на ъндърграунд системата, завладяла икономиката:

"Васил Терзиев влезе в битка със структури, които би трябвало в европейска България в 2025 г. въобще да не са фактор в икономиката, а те бяха. Васил Терзиев си води тази битка и заслужава 100% подкрепа. Той реши да застане на страната на софиянци. Това няма как да е лека битка. Това е битката как ще се упражнява държавната власт в България".

Според него боклукът е проявление на един системен проблем. "Ако имаха шанс да отстранят Терзиев, както отстраниха Благо Коцев във Варна, щяха да го направят, но знаят, че в София щеше да стане революция. Уплашиха се от реакцията на софиянци и решиха да го ерозират, като го провалят", обясни Божанков и изказа мнението си, че зад всичко това стоят ГЕРБ и ДПС.

Коалицията ПП-ДБ се борим отново да бъдем водеща политическа сила в България, декларира Явор Божанков.

"Имаме ясно съзнание, че не представляваме цялата демократична общност. Знаем, че има много разочаровани хора. /.../ Коалицията достатъчно добре си дава сметка, че демократичната общност е много по-широка и голяма. Това е посоката, в която трябва да търсим подкрепата. Затварянето навътре няма да ни донесе изборна победа".

"Никога не съм бил притеснен дали приключвам или продължавам", категоричен бе още той.

По думите му червената линия към "Възраждане" остава:

"Имам пълна убеденост, че всички в коалицията си дават сметка, че животът ни даде шанс, който трудно ще се повтори. Получихме кредит на доверие, който заслужаваме. Това е огромна отговорност. Никой няма да си позволи да похарчи този кредит на доверие, защото преди сме допускали сериозни грешки и те определено се отразиха на изборния резултат. Този път не вярвам, че някой не си дава сметка колко сериозни са нещата и би допуснал отново такава грешка".

Алтернатива пред управлението на Борисов и Пеевски виждам в демократичната общност, която в момента се представлява от коалицията ПП-ДБ, категоричен е депутатът от коалицията и заяви:

"Искаме да бъдем първа политическа сила и да поемем отговорност за управлението на държавата".

Тази заявка за 121 депутата е доста висока, призна той, но в тази връзка разсъждава и върху алтернативите, които според него не са добри:

"Президентът Радев не е нещо ново, защото той няколко пъти вече е управлявал. Защо Радев няма нито един самокритичен аргумент към неговите служебни кабинети - този човек автентично не разбира разделението на властите и Конституцията. Ако някой вижда път пред България в лицето на Радев - аз имам сериозни съмнения във външнополитическата му ориентация, в направеното от него до тук и по отношение на позициите му за войната и Украйна. Не вярвам, че "света троица на руската пропаганда" - МЕЧ, "Величие" и "Възраждане" също са алтернатива".

Божанков смята, че Радев ще излезе на политическия терен за следващите избори. Радев прави политически проект, но близкото му обкръжение е антиевропейско, подчерта той.

По думите му отчаянието на българския народ се дължи на този тандем Борисов - Пеевски. Според него една от причините Радев да изглежда приемлив са именно Борисов и Пеевски.

Към момента Божанков не може да отговори дали ще бъде кандидат за депутат на предсрочните избори, но декларира: "Ще дам сърцето и душата си за демократичната общност и ще помагам на 110%".


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    9 2 Отговор
    В тоалетните на НС , божанков е монтирал видеокамери!

    17:07 17.01.2026

  • 2 Пич

    17 2 Отговор
    Всеки некадърни, но алчни за пари, облаги и власт Пепетници са в паника !!! На техният протест събраха 14 човека, и сега ако не ги допуснат да правят гешевти с машините - сбогом, канадци!!!

    Коментиран от #23

    17:08 17.01.2026

  • 3 Божанке,

    13 2 Отговор
    кака ти Kоpни те търси да те шaмapи.

    17:09 17.01.2026

  • 4 Вие пък

    10 2 Отговор
    сте опозиционно статукво !

    17:10 17.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    11 2 Отговор
    ДАНО ПОВЕЧЕ НИКОГА ДА НЕ ВИДИШ ПАРЛАМЕНТ!

    17:11 17.01.2026

  • 6 Статукво

    8 6 Отговор
    са всички партии участвали въе властта по един или друг начин,така че този същият бояджия и той е от статуквото! Да гласуваме за партия не участвала в управлението на Държавата! Аз съм за Възраждане,но може и Меч,а също така и Величие! Това са трите партии,които въпреки различията ди могат да управляеат заедно!!!

    Коментиран от #17

    17:11 17.01.2026

  • 7 Модерен ляв

    5 4 Отговор
    Всички играят,винаги печели ГЕРБ !

    17:11 17.01.2026

  • 8 Лост

    13 2 Отговор
    Затова ли учиш сина си още от малък да си играе с пистолет?

    17:13 17.01.2026

  • 10 Абе пеперудчо

    12 1 Отговор
    Утре от къде коя партийка ще да си...

    17:14 17.01.2026

  • 11 Митко

    8 2 Отговор
    Днес мина ли през синагогата да се заклеваш във вярност към твоите господари?

    17:16 17.01.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    СТАТУКВОТО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ
    КОГАТО ПОЛИТИЦИТЕ ПОЧНАТ ДА КАЗВАТ ИСТИНАТА
    НА ГЛАС
    .....
    БОЖИНКОВ Е СТРАХЛИВ ДА ГО НАПРАВИ
    ....
    НАПРИМЕР ДА КАЖЕ КОЙ СЪБИРА СОФИЙСКИЯ БОКЛУК - СИК , ВИС2 И МУЛТИГРУП :)

    17:16 17.01.2026

  • 13 Закон

    6 1 Отговор
    Депутат,един мандат!Недависимо,дали е пълен!

    17:17 17.01.2026

  • 15 гост - нищо ново в България

    6 1 Отговор
    " Депутат! Депутат! Туй е чудо занаят. Спиш и дремеш си рахат, а омръзне ли ти брат,
    Станеш, вземаш важна поза, понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат , верен на дълга си свят!
    Депутат! Депутат! Мил и сладък занаят- чест, парички, имунитет, в трена без пари билет.
    А на всичко туй отгоре щом от скука се умориш, хайде братко във Париж на държавен гръб вървиш."
    Тома Измирлиев 1930 г.

    17:21 17.01.2026

  • 16 Гост

    5 1 Отговор
    Към момента Божанков не може да отговори дали ще бъде кандидат за депутат на предсрочните избори.... демек още не може да се разбере с ококорения за цената на избираемото място в листите ;)

    17:22 17.01.2026

  • 18 Българин

    3 3 Отговор
    Божанката е прав. Това, което не казва, е че статуквото ще спечели на 100%. Защото хората разбраха, че статуквото е 100 пъти по-добро от всякакви подменкаджии, патриотари и други мушеници! За това хората ще гласуват за ДПС и ГЕРБ и ще си гледат живота и спокойствието. Българите не сме по ривулюцийте, защото знаем, че те ни носят само нещастия.

    Коментиран от #28

    17:23 17.01.2026

  • 19 Ванчо

    1 1 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА СЕ КАНДИДАТИРАШ ПРИ ТОЛ....А И ПРАС...О

    17:24 17.01.2026

  • 20 19 годишния

    1 1 Отговор
    нещатен съветник на Ак.Денков,ще бъде ли в листите?

    17:26 17.01.2026

  • 21 Странен народ

    4 0 Отговор
    Вместо да го е срам от българския народ заради Боташ,да ни се извини и да се оттегли от политиката,Румен Радев се оказва надеждата за българите.Поне това ни нагнетяват в главите.Замислям се колко робски все още разсъждаваме.В омразата си към Борисов народа е готов да приеме Радев.Дали младите джензи мислят че Радев ще им оправи живота?

    17:27 17.01.2026

  • 22 Дедо

    0 1 Отговор
    Статуквото реално е сбор от бивши агенти на Държавна Сигурност и бивши и настоящи шефове на силови служби. Всички са от люпилнята Мултигруп.

    17:28 17.01.2026

  • 23 ППеци ВЪН

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пич,харесват ми твоите разсъждения:)

    17:29 17.01.2026

  • 24 Тити

    0 2 Отговор
    Мафията Боко и Шиши няма лесно да се даде къде ще намерят такива поприще за крадене на пари.

    17:31 17.01.2026

  • 25 Да да да

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "копейките":

    Копейките не реват ,подскачаг от радост като видят евро в ръцете си.

    17:32 17.01.2026

  • 26 Гедер

    0 1 Отговор
    Защо армията не бъде извадена от поделенията за да помогне за честни избори. Да бъде разпръсната във махалите и по избирателните секции. Ще наблюдава за съмнителни лица и практики съвместно с полицията .

    Коментиран от #32

    17:32 17.01.2026

  • 28 ППеци ВЪН

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Правилно.Ти си истински българин.Само бат Бойко е читав.Кой каквото иска да говори.

    17:33 17.01.2026

  • 29 хаспелге

    1 0 Отговор
    Майтапчия, с Амбасада??

    17:33 17.01.2026

  • 30 ежко

    2 0 Отговор
    Специално на ПП-ДБ им видяхме "моженето"....

    17:33 17.01.2026

  • 31 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Шайскерл!

    17:34 17.01.2026

  • 32 Федя

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гедер":

    Руската ли ?

    17:34 17.01.2026

  • 33 Цецко

    0 1 Отговор
    Борбата е основно за ромските гласове. Те стават все повече и все повече и вече реално определят кой ще бъде на власт. А ромите си продават гласовете. Така цяла България става заложник на ромския етнос. Като награда ромите получават протекция за незаконни дейности и източване държавни средства ,които плаща народа. Това е превзета държава от скрита диктатура.

    17:36 17.01.2026

  • 34 Никой

    0 0 Отговор
    Един ,от най-толемите жалкари в НС.
    Конкурират се, с неговия съпартиец М.Пейков и Мршляка.
    Цялото ПП-ДБ, са отврат.

    17:38 17.01.2026

