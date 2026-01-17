Ханде Ерчел заблестя в златна рокля за нова рекламна кампания

Звездата от „Почукай на вратата ми“ Ханде Ерчел позира в златна рокля за реклама и сподели снимките в Instagram.

Туркинята се появи в тоалет с цепка до бедрото и на талията. Тя допълни аксесоарите си с мрежести чорапогащи, златни гривни и колан, инкрустиран с камъни. Косата ѝ беше оформена на големи кичури, а гримът ѝ беше вечерен.

По-рано Ханде Ерчел отговори на слуховете за нова романтика, след като беше заснета с продуцента Онур Гювенатам в Лондон.

„Няма за какво да говорим още. Ако му дойде времето, ако Бог е дал, ще говорим“, каза Ерчел.

През август се появи новината за раздялата на Ханде Ерчел и Хакан Сабанджъ. Актрисата дълго време не публикуваше снимки в социалните мрежи.

Личният живот и работата на звездата от турските сапунени опери Ханде Ерчел са под строг контрол. През март 2022 г. беше обявено, че тя се е разделила с актьора Керем Бюрсин, с когото участва в сериала „Почукай на вратата ми“. Няколко месеца по-късно медиите съобщиха за аферата на Ерчел с Хакан Сабанджъ, наследник на едно от най-богатите семейства в Турция.

Снимка: Instagram