Новини
Любопитно »
Ханде Ерчел заблестя в златна рокля за нова рекламна кампания

Ханде Ерчел заблестя в златна рокля за нова рекламна кампания

17 Януари, 2026 12:16 388 2

  • ханде ерчел-
  • рекламна кампания-
  • златна рокля

Актрисата от „Почукай на вратата ми“ говори за слуховете около личния си живот и новата романтика

Ханде Ерчел заблестя в златна рокля за нова рекламна кампания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Почукай на вратата ми“ Ханде Ерчел позира в златна рокля за реклама и сподели снимките в Instagram.

Туркинята се появи в тоалет с цепка до бедрото и на талията. Тя допълни аксесоарите си с мрежести чорапогащи, златни гривни и колан, инкрустиран с камъни. Косата ѝ беше оформена на големи кичури, а гримът ѝ беше вечерен.

По-рано Ханде Ерчел отговори на слуховете за нова романтика, след като беше заснета с продуцента Онур Гювенатам в Лондон.

„Няма за какво да говорим още. Ако му дойде времето, ако Бог е дал, ще говорим“, каза Ерчел.

През август се появи новината за раздялата на Ханде Ерчел и Хакан Сабанджъ. Актрисата дълго време не публикуваше снимки в социалните мрежи.

Личният живот и работата на звездата от турските сапунени опери Ханде Ерчел са под строг контрол. През март 2022 г. беше обявено, че тя се е разделила с актьора Керем Бюрсин, с когото участва в сериала „Почукай на вратата ми“. Няколко месеца по-късно медиите съобщиха за аферата на Ерчел с Хакан Сабанджъ, наследник на едно от най-богатите семейства в Турция.

Ханде Ерчел заблестя в златна рокля за нова рекламна кампания
Снимка: Instagram


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Див селянин

    1 0 Отговор
    Я мога и другаде да та почукна.

    12:24 17.01.2026

  • 2 абе,

    1 0 Отговор
    Не я знам коя е,не гледам турски сапунки,симпатична жена но от написаното тук май и турските актриси скачат от клон на клон като в Холивуд.

    12:25 17.01.2026