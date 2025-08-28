Археолози твърдят, че са открили лодката, на която Исус Христос извършва чудеса (СНИМКИ)

Откритие от тинестите слоеве на Галилейското езеро привлича вниманието на археолози и историци от цял свят. Става дума за дървена лодка, датирана към началото на нашата ера, която някои изследователи наричат „Лодката на Исус“. Експонатът се съхранява в Музея „Игал Алон“ в Гиносар, Израел, и поражда оживен научен и обществен дебат относно възможната му връзка с евангелските събития.

Археологът д-р Дани Херман, специалист по библейска археология, изтъква редица аргументи в подкрепа на хипотезата, че именно този плавателен съд е бил свидетел на рибарските занимания на апостол Петър и неговите спътници. Лодката напълно съответства на описанията, открити в различни библейски източници: тя има удължена овална форма, изработена е основно от кедър, дъното е плоско, а капацитетът ѝ достига до 12 души – напълно съвпадащ с библейските разкази за рибарски лодки по Галилейското езеро от този период.

Сред най-известните библейски чудеса, извършени от Исус Христос, са именно онези, случили се на лодка или край водите на Галилейското езеро. Евангелията разказват как Христос успокоява бурята, само с дума овладява вятъра и вълните, спасявайки учениците си от опасността (Матей 8:23-27). В друг знаков момент Исус върви по повърхността на водата към изплашените си ученици, като този епизод се превръща в символ на вярата и Божията сила (Матей 14:22-33). Сред чудесата е и знаменитият чудесен улов – след съвета на Исус, учениците му хващат толкова много риба, че лодката едва не потъва (Лука 5:1-11; Йоан 21:1-14). Тези истории остават едни от най-запомнящите се в християнската традиция, предавайки послания за доверие, спасение и надежда.

Научните анализи сочат, че възрастта на лодката е приблизително 2000 години, като датирането я поставя в периода между I век пр.н.е. и I век сл.н.е. Останките разкриват следи от ремонти, при които е използвана по-евтина, местна дървесина – детайл, който според археолозите подсказва, че плавателният съд е принадлежал на бедни рибари. Особено интересна находка е маслената лампа, открита непосредствено до корпуса, която вероятно е била използвана за нощен риболов – практика, спомената и в евангелията.

Някои изследователи и скептици подхождат с резерви към директната връзка между тази лодка и конкретни библейски персонажи, подчертавайки, че по това време в Галилейското езеро са се движели стотици подобни плавателни съдове. Въпреки това, за много ентусиасти и поклонници, находката остава уникално свидетелство за живота и рибарските традиции в региона по времето на Христос, а за широката публика тя е известна неофициално като „Лодката на Исус“.