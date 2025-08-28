Новини
Археолози твърдят, че са открили лодката, на която Исус Христос извършва чудеса (СНИМКИ)

28 Август, 2025

Находката съвпада с лодка, описана в Библията от времето на Исус

Археолози твърдят, че са открили лодката, на която Исус Христос извършва чудеса (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Откритие от тинестите слоеве на Галилейското езеро привлича вниманието на археолози и историци от цял свят. Става дума за дървена лодка, датирана към началото на нашата ера, която някои изследователи наричат „Лодката на Исус“. Експонатът се съхранява в Музея „Игал Алон“ в Гиносар, Израел, и поражда оживен научен и обществен дебат относно възможната му връзка с евангелските събития.

Археологът д-р Дани Херман, специалист по библейска археология, изтъква редица аргументи в подкрепа на хипотезата, че именно този плавателен съд е бил свидетел на рибарските занимания на апостол Петър и неговите спътници. Лодката напълно съответства на описанията, открити в различни библейски източници: тя има удължена овална форма, изработена е основно от кедър, дъното е плоско, а капацитетът ѝ достига до 12 души – напълно съвпадащ с библейските разкази за рибарски лодки по Галилейското езеро от този период.

Сред най-известните библейски чудеса, извършени от Исус Христос, са именно онези, случили се на лодка или край водите на Галилейското езеро. Евангелията разказват как Христос успокоява бурята, само с дума овладява вятъра и вълните, спасявайки учениците си от опасността (Матей 8:23-27). В друг знаков момент Исус върви по повърхността на водата към изплашените си ученици, като този епизод се превръща в символ на вярата и Божията сила (Матей 14:22-33). Сред чудесата е и знаменитият чудесен улов – след съвета на Исус, учениците му хващат толкова много риба, че лодката едва не потъва (Лука 5:1-11; Йоан 21:1-14). Тези истории остават едни от най-запомнящите се в християнската традиция, предавайки послания за доверие, спасение и надежда.

Научните анализи сочат, че възрастта на лодката е приблизително 2000 години, като датирането я поставя в периода между I век пр.н.е. и I век сл.н.е. Останките разкриват следи от ремонти, при които е използвана по-евтина, местна дървесина – детайл, който според археолозите подсказва, че плавателният съд е принадлежал на бедни рибари. Особено интересна находка е маслената лампа, открита непосредствено до корпуса, която вероятно е била използвана за нощен риболов – практика, спомената и в евангелията.

Някои изследователи и скептици подхождат с резерви към директната връзка между тази лодка и конкретни библейски персонажи, подчертавайки, че по това време в Галилейското езеро са се движели стотици подобни плавателни съдове. Въпреки това, за много ентусиасти и поклонници, находката остава уникално свидетелство за живота и рибарските традиции в региона по времето на Христос, а за широката публика тя е известна неофициално като „Лодката на Исус“.


  • 1 Пич

    13 1 Отговор
    Ей така се лъже и се трупат пачки от туризъм и поклонничество ! Тук на такава лодка единствено щяха да сложат табела - Лодка , около първи век !

    17:03 28.08.2025

  • 2 Иван

    5 7 Отговор
    Интересно, намерили са нещо, което никога не е съществувало :)

    17:08 28.08.2025

  • 3 Любопитен

    7 4 Отговор
    Мотора на лодката намерен ли е?

    17:09 28.08.2025

  • 4 Знайко

    3 2 Отговор
    Намерили са и кичур от косата му

    17:15 28.08.2025

  • 5 Механик

    5 0 Отговор
    Интересното е, че точно евреите които изобщо отричат Исус и Новият Завет са "открили" къде Исус е правил чудеса?!?!
    Да се смее ли човек, да реве ли????

    17:24 28.08.2025

  • 6 Археолози твърдят, че са открили

    3 0 Отговор
    първото чекмедже
    на Свети Тикварий
    което е поделил
    с преданите помощници

    Коментиран от #8

    17:29 28.08.2025

  • 7 Мъж

    0 0 Отговор
    Мале мале на Николай керката направо чисто мъжко , мъж , прасеца 70 см обиколка кюнец. Лесбиийка жена и търсе простия Николай 💯💯💯🤭😂😂🤭💯

    17:29 28.08.2025

  • 8 Не е баш така...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Археолози твърдят, че са открили":

    Тоа никога нищо не е делил.

    17:37 28.08.2025

  • 9 А ПО ЛЕКО

    1 0 Отговор
    ТОЙ И КОМШИЯТА НАМЕРИ ЕДНО ВЕХТО ЦУКАЛО И КАЗА ЧЕ МАЙ БИЛО НА ХАН АСПАРУХ

    17:50 28.08.2025

  • 10 ПО ТОЧНО

    0 0 Отговор
    МЕРАКА НА ЦИОНИСТА ......НЯКОЙ ДЕН МОЖЕ ДА КАЖАТ ЧЕ ИИСУС СИ Е МИЛ КРАКАТА У МИНЕРАЛНА БАНЯ У СОФИЯ И.....ПРЕТЕНЦИЯ ЧЕ Е ТЯХНА

    17:54 28.08.2025