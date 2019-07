Жена зад волана обърка педалите и ... (ВИДЕО)

Жена водач от град Хакенсак в Ню Джърси, САЩ, изпрати своя Mercedes-Benz ML на водни "процедури", веднага след измиването на колата в автомивката.

В придружаващия текст към видеото, публикувано в Twitter, се обяснява, че жената зад волана е объркала педалите, което е и причината за неочаквания инцидент.

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx