Момче загина, разигравайки сцена от сериала "Squid game"

12-годишно момче от Великобритания е починало, след като е направило опит да пресъздаде сцена от дистопичния сериал на Netflix „Игра на калмари“, възприет от него като шега, стана ясно по време на съдебно разследване, цитирано от британски медии.

Тялото на Себастиан Чизман, на 12 години, от Гласхютън, графство Уест Йоркшър, е било открито през юни от негов братовчед. Детето е лежало неподвижно на стълбите в семейния дом с чаршаф около врата си. Пристигналите на място парамедици не са успели да го реанимират, а по-късно той е бил обявен за починал в местна болница.

По време на изслушването стана ясно, че Себастиан е бил почитател на популярния южнокорейски сериал, в който участниците се съревновават в смъртоносни версии на детски игри срещу парични награди. Полицията е открила в телефона му изображение на герой от сериала, който е намерен обесен в една от сцените. Според показанията, момчето е било известно сред близките си като шегаджия и често е симулирало безсъзнание по време на игри с приятели.

Разследването установява още, че в деня на смъртта си Себастиан е споделил изображение на същия персонаж в групов чат в WhatsApp. Семейството му е заявило пред разследващите, че нееднократно са разговаряли с него за опасностите, свързани с онлайн предизвикателства, които през последните години са довели до смъртта на множество деца по света. По думите им, момчето ги е уверявало, че няма да участва в подобни действия.

Въпреки че полицията не е открила данни в интернет историята му за търсене на опасни предизвикателства в социалните мрежи, е установено, че той е гледал в YouTube видео за първа помощ със заглавие, свързано с „оцеляване при задавяне, когато си сам“.

Родителите на детето са заявили, че синът им е бил общителен, щастлив и без установени психични проблеми. В официално изявление те посочват, че според тях става дума за трагичен инцидент.