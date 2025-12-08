Оперираха Здравко от „Ритон“ по спешност след падане

Гласовитият Здравко Желязков от дует „Ритон“ влезе в болница по спешност за неотложна операция през уикенда. Причината - паднал от триметрова стълба, докато с половинката му Катя окачвали коледната украса у дома си.

За инцидента разказа самият той в социалните мрежи.

„Писано било да стане… но както пеем в една наша песен -“Счупеното носи щастие”! Счупването е малко под глезена на левия крак-едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним“, информира Здравко във Фейсбук.

Грандиозният концерт “Случва се нещо на рожден ден”, който трябваше да се състои на 20 декември в зала 1 на НДК, също се налага да бъде отложен до възстановяването на Здравко.

„Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица”, но без патерици!“, пошегува се певецът.