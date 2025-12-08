Новини
Оперираха Здравко от „Ритон“ по спешност след падане

8 Декември, 2025 13:31 846 6

Половинката на Катя е паднал от стълба, докато слагал украсата за Коледа

Оперираха Здравко от „Ритон“ по спешност след падане - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гласовитият Здравко Желязков от дует „Ритон“ влезе в болница по спешност за неотложна операция през уикенда. Причината - паднал от триметрова стълба, докато с половинката му Катя окачвали коледната украса у дома си.

За инцидента разказа самият той в социалните мрежи.

„Писано било да стане… но както пеем в една наша песен -“Счупеното носи щастие”! Счупването е малко под глезена на левия крак-едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним“, информира Здравко във Фейсбук.

Грандиозният концерт “Случва се нещо на рожден ден”, който трябваше да се състои на 20 декември в зала 1 на НДК, също се налага да бъде отложен до възстановяването на Здравко.

„Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица”, но без патерици!“, пошегува се певецът.


  • 1 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Да не паднал от балкона на жена си?

    13:39 08.12.2025

  • 2 Пиянка Залянка

    0 3 Отговор
    И тоз ще свърши някой ден като пияндeто Кирил Маричков.

    13:40 08.12.2025

  • 3 Ироничен

    3 0 Отговор
    Пожелавам му бързо оздравяване, включително и умствено израстване. Не е работа на 70-годишен певец да се катери по стълби.

    Коментиран от #6

    13:42 08.12.2025

  • 4 Хмммм

    3 1 Отговор
    Катерил се е той, ама не по стълба...

    13:51 08.12.2025

  • 5 Новичок

    0 0 Отговор
    Човекът пише 20.01.2026.г. тия преписват 20.12.2025.г. на кой да вярваш ???

    13:59 08.12.2025

  • 6 ,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ироничен":

    На 72 години е.

    14:02 08.12.2025